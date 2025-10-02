ціни на Черемушках в Одесі жовтень 2025 — які продукти подорожчали

Люди обирають груші на базарі. Фото: Новини.LIVE

З настанням осені продуктові ряди на ринку "Черемушки" в Одесі стають барвистими. Тут можна знайти все — від осінніх овочів до свіжого м’яса, домашнього сиру й останніх кавунів сезону. Проте ціни змінюються мало не щодня — десь через врожай, десь через погоду, а подекуди через нестачу продуктів.

Журналісти Новини.LIVE побували на "Черемушках", щоб дізнатися актуальну вартість на продукти в Одесі.

Овочі та зелень

Осінь традиційно асоціюється з овочами для заготовин. На "Черемушках" зараз справжній вибух кольорів — червоніють томати, жовтіє перець, а поряд зеленіють оберемки свіжої зелені. Проте за красивою картинкою стоїть щоденна боротьба з цінами. Вони змінюються дуже швидко: щось дорожчає через менший урожай, щось дешевшає, коли з’являється нова партія. Продавці розповідають, що їм доводиться буквально щодня підлаштовуватися під закупки.

"На помідор та огірок підростає ціна, огірочок 45 гривень, на помідорку теж, тому що нашої вже мало. Перець взагалі так і лишився 100, 120, 70, 60 — дивлячись який перець. Броколі упала в ціні, десь на 20 гривень. Цвітна теж подешевшала", — каже продавчиня Лариса.

Продавчиня Лариса про вартість овочів. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів

Помідори — 80–90 грн

Огірок — 45 грн

Перець — 60–120 грн

Брокколі — 100 грн

Цвітна капуста — 70 грн

Баклажан — 50 грн/кг

Кабачок — 25 грн/кг

Картопля, морква, буряк — по 25 грн/кг

Капуста — 30 грн/кг

Цвітна капуста — 80 грн/кг

Овочі на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Зелень теж підкинула покупцям сюрприз. Через рясні дощі городи перетворилися на багнюку, і зібрати врожай стало набагато важче. Це одразу позначилося на ціні — базар відчуває дефіцит. Покупці дивуються: ще кілька днів тому зелень коштувала значно дешевше, а нині ціна підскочила майже удвічі.

"Кріп недавно коштував 70, а зараз — 130 за два дні. Це все з-за погоди, бо в городи не пройти. Можливо, потім впаде, але зимою ціни будуть космос", — каже продавець Сергій.

Продавець Сергій про вартість зелені. Фото: Новини.LIVE

Вартість зелені

Цибуля, кріп, петрушка, шпинат, щавель, салат, кінза — 15 грн

Шпинат великий — 20 грн

Рукола — 15 грн

М’ята — 20 грн

Базилік — 20 грн

Розмарин — 20 грн

Айсберг — 130 грн

Рукола на прилавку базару. Фото: Новини.LIVE

Фрукти в Одесі

Фруктовий ряд на "Черемушках" плавно переходить із літа в осінь. Тут ще можна знайти кавуни й дині, проте продавці кажуть: це вже останні партії. Літні ягоди зникли з прилавків, натомість з’явилося багато яблук, слив і айви. Покупці активно беруть саме їх — на варення, компоти чи просто для перекусу.

"Ціна поки тримається, але вже останні дерева зірвані, тому, мабуть, буде підніматися. Проте люди ходять, навіть у дощ", — розповідає продавчиня Тетяна.

Продавчиня Тетяна про вартість фруктів. Фото: Новини.LIVE

Вартість фруктів

Диня — 30–50 грн

Кавун — 15–25 грн

Лимон — 130 грн

Яблука — 40–60 грн

Айва — 60 грн

Слива велика — 60 грн

Слива дрібна (на компот) — 30 грн

Грушка — 50–60 грн

Вартість сливи на "Черемушках". Фото: Новини.LIVE

М’ясо в Одесі

М’ясний ряд на "Черемушках" традиційно не пустує. Покупці йдуть сюди за домашнім товаром, який вважається свіжішим і якіснішим, ніж у магазинах. Продавці визнають: попит є завжди, навіть коли ціни ростуть. Хтось бере по шматочку, хтось — одразу на кілька кілограмів. Але головне правило незмінне: за хорошим м’ясом йдуть саме на базар.

"Яловичина тримається, свинина трошки впала, сало піднялося. Беруть по різному, дехто більше, а хтось — бере потрошки. Але за свіжим м’ясом ідуть завжди на базар", — пояснює продавець Іван.

Продавець Іван про вартість м'яса. Фото: Новини.LIVE

Вартість м'яса

Копита — 25 грн

Галяшка — 100–120 грн

Грудинка, ребра — 220–280 грн

Шия — 350 грн

Задня частина — 270 грн

Костричок — 280 грн

Яблучка — 270 грн

Сало — 70–200 грн

Свинина на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Молочні продукти

Молочний ряд цього сезону відчуває особливі труднощі. Через посуху й нестачу кормів молока стало значно менше. Це одразу відбилося на цінах: сир, масло, бринза подорожчали. Продавці кажуть, що таких умов не пам’ятають за останні роки. Ситуація нестабільна, і прогнозувати щось важко.

"Змінилися ціни, бо молока немає. Сир з печі був 170–180, а зараз уже 220. Взагалі такого року ще не було: суш, дощів не було, молочка — теж", — пояснює продавчиня Олена.

Продавчиня Олена про молочку. Фото: Новини.LIVE

Вартість молочки

Сир жирний — 200–220 грн

Сир середній — 160 грн

Сир знежирений — 120 грн

Сир з печі — 220 грн

Сметана — 150–200 грн

Сулугуні — 280 грн

Молоко — 40 грн/л

Масло — 500 грн/кг

Бринза (коров’яча) — 220 грн

Бринза (козяча) — 270 грн

Бринза (овеча) — 300 грн

Запіканка (0,5 кг) — 100 грн

Бринза на базарі. Фото: Новини.LIVE

Попри зростання цін, молочний ряд залишається одним із найбільш відвідуваних. Люди не готові відмовлятися від традиційних продуктів, навіть якщо доводиться брати менше. Особливою популярність мають домашні сири й сметана, які одесити звикли вважати "справжніми". І хоча нинішній рік став непростим для молочників, покупці продовжують підтримувати їх, обираючи базар замість магазинів.

Раніше ми писали про вартість продуктів на Новому базарі в Одесі. А також про те, чи варто готуватися до здорожчання продуктів у жовтні.