ціни на Черемушках в Одесі жовтень 2025 — які продукти подорожчали

Ціни на одеських ринках у жовтні — що стало дорожчим
З настанням осені продуктові ряди на ринку "Черемушки" в Одесі стають барвистими. Тут можна знайти все — від осінніх овочів до свіжого м’яса, домашнього сиру й останніх кавунів сезону. Проте ціни змінюються мало не щодня — десь через врожай, десь через погоду, а подекуди через нестачу продуктів.
Журналісти Новини.LIVE побували на "Черемушках", щоб дізнатися актуальну вартість на продукти в Одесі.
Овочі та зелень
Осінь традиційно асоціюється з овочами для заготовин. На "Черемушках" зараз справжній вибух кольорів — червоніють томати, жовтіє перець, а поряд зеленіють оберемки свіжої зелені. Проте за красивою картинкою стоїть щоденна боротьба з цінами. Вони змінюються дуже швидко: щось дорожчає через менший урожай, щось дешевшає, коли з’являється нова партія. Продавці розповідають, що їм доводиться буквально щодня підлаштовуватися під закупки.
"На помідор та огірок підростає ціна, огірочок 45 гривень, на помідорку теж, тому що нашої вже мало. Перець взагалі так і лишився 100, 120, 70, 60 — дивлячись який перець. Броколі упала в ціні, десь на 20 гривень. Цвітна теж подешевшала", — каже продавчиня Лариса.
Вартість овочів
- Помідори — 80–90 грн
- Огірок — 45 грн
- Перець — 60–120 грн
- Брокколі — 100 грн
- Цвітна капуста — 70 грн
- Баклажан — 50 грн/кг
- Кабачок — 25 грн/кг
- Картопля, морква, буряк — по 25 грн/кг
- Капуста — 30 грн/кг
- Цвітна капуста — 80 грн/кг
Зелень теж підкинула покупцям сюрприз. Через рясні дощі городи перетворилися на багнюку, і зібрати врожай стало набагато важче. Це одразу позначилося на ціні — базар відчуває дефіцит. Покупці дивуються: ще кілька днів тому зелень коштувала значно дешевше, а нині ціна підскочила майже удвічі.
"Кріп недавно коштував 70, а зараз — 130 за два дні. Це все з-за погоди, бо в городи не пройти. Можливо, потім впаде, але зимою ціни будуть космос", — каже продавець Сергій.
Вартість зелені
- Цибуля, кріп, петрушка, шпинат, щавель, салат, кінза — 15 грн
- Шпинат великий — 20 грн
- Рукола — 15 грн
- М’ята — 20 грн
- Базилік — 20 грн
- Розмарин — 20 грн
- Айсберг — 130 грн
Фрукти в Одесі
Фруктовий ряд на "Черемушках" плавно переходить із літа в осінь. Тут ще можна знайти кавуни й дині, проте продавці кажуть: це вже останні партії. Літні ягоди зникли з прилавків, натомість з’явилося багато яблук, слив і айви. Покупці активно беруть саме їх — на варення, компоти чи просто для перекусу.
"Ціна поки тримається, але вже останні дерева зірвані, тому, мабуть, буде підніматися. Проте люди ходять, навіть у дощ", — розповідає продавчиня Тетяна.
Вартість фруктів
- Диня — 30–50 грн
- Кавун — 15–25 грн
- Лимон — 130 грн
- Яблука — 40–60 грн
- Айва — 60 грн
- Слива велика — 60 грн
- Слива дрібна (на компот) — 30 грн
- Грушка — 50–60 грн
М’ясо в Одесі
М’ясний ряд на "Черемушках" традиційно не пустує. Покупці йдуть сюди за домашнім товаром, який вважається свіжішим і якіснішим, ніж у магазинах. Продавці визнають: попит є завжди, навіть коли ціни ростуть. Хтось бере по шматочку, хтось — одразу на кілька кілограмів. Але головне правило незмінне: за хорошим м’ясом йдуть саме на базар.
"Яловичина тримається, свинина трошки впала, сало піднялося. Беруть по різному, дехто більше, а хтось — бере потрошки. Але за свіжим м’ясом ідуть завжди на базар", — пояснює продавець Іван.
Вартість м'яса
- Копита — 25 грн
- Галяшка — 100–120 грн
- Грудинка, ребра — 220–280 грн
- Шия — 350 грн
- Задня частина — 270 грн
- Костричок — 280 грн
- Яблучка — 270 грн
- Сало — 70–200 грн
Молочні продукти
Молочний ряд цього сезону відчуває особливі труднощі. Через посуху й нестачу кормів молока стало значно менше. Це одразу відбилося на цінах: сир, масло, бринза подорожчали. Продавці кажуть, що таких умов не пам’ятають за останні роки. Ситуація нестабільна, і прогнозувати щось важко.
"Змінилися ціни, бо молока немає. Сир з печі був 170–180, а зараз уже 220. Взагалі такого року ще не було: суш, дощів не було, молочка — теж", — пояснює продавчиня Олена.
Вартість молочки
- Сир жирний — 200–220 грн
- Сир середній — 160 грн
- Сир знежирений — 120 грн
- Сир з печі — 220 грн
- Сметана — 150–200 грн
- Сулугуні — 280 грн
- Молоко — 40 грн/л
- Масло — 500 грн/кг
- Бринза (коров’яча) — 220 грн
- Бринза (козяча) — 270 грн
- Бринза (овеча) — 300 грн
- Запіканка (0,5 кг) — 100 грн
Попри зростання цін, молочний ряд залишається одним із найбільш відвідуваних. Люди не готові відмовлятися від традиційних продуктів, навіть якщо доводиться брати менше. Особливою популярність мають домашні сири й сметана, які одесити звикли вважати "справжніми". І хоча нинішній рік став непростим для молочників, покупці продовжують підтримувати їх, обираючи базар замість магазинів.
Раніше ми писали про вартість продуктів на Новому базарі в Одесі. А також про те, чи варто готуватися до здорожчання продуктів у жовтні.
Читайте Новини.LIVE!