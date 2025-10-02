Видео
Цены на одесских рынках в октябре — что стало дороже

Цены на одесских рынках в октябре — что стало дороже

Дата публикации 2 октября 2025 19:47
цены на Черемушках в Одессе октябрь 2025 - какие продукты подорожали
Люди выбирают груши на базаре. Фото: Новини.LIVE

С наступлением осени продуктовые ряды на рынке "Черемушки" в Одессе становятся красочными. Здесь можно найти все — от осенних овощей до свежего мяса, домашнего сыра и последних арбузов сезона. Однако цены меняются чуть ли не каждый день — где-то из-за урожая, где-то из-за погоды, а иногда из-за недостатка продуктов.

Журналисты Новини.LIVE побывали на "Черемушках", чтобы узнать актуальную стоимость на продукты в Одессе.

Читайте также:

Овощи и зелень

Осень традиционно ассоциируется с овощами для заготовок. На "Черемушках" сейчас настоящий взрыв цветов — краснеют томаты, желтеет перец, а рядом зеленеют охапки свежей зелени. Однако за красивой картинкой стоит ежедневная борьба с ценами. Они меняются очень быстро: что-то дорожает из-за меньшего урожая, что-то дешевеет, когда появляется новая партия. Продавцы рассказывают, что им приходится буквально ежедневно подстраиваться под закупки.

"На помидор и огурец цены подрастают, огурчик 45 гривен, на помидорку тоже, потому что нашей уже мало. Перец вообще так и остался 100, 120, 70, 60  смотря какой перец. Брокколи упала в цене, где-то на 20 гривен. Цветная тоже подешевела", — говорит продавщица Лариса.

продавчиня Лариса про вартість овочей
Продавщица Лариса о стоимости овощей. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей

  • Помидоры — 80-90 грн
  • Огурец — 45 грн
  • Перец — 60-120 грн
  • Брокколи — 100 грн
  • Цветная капуста — 70 грн
  • Баклажан — 50 грн/кг
  • Кабачок — 25 грн/кг
  • Картофель, морковь, свёкла — по 25 грн/кг
  • Капуста — 30 грн/кг
  • Цветная капуста — 80 грн/кг
Овочі на прилавку
Овощи на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Зелень тоже подбросила покупателям сюрприз. Из-за обильных дождей огороды превратились в грязь, и собрать урожай стало гораздо труднее. Это сразу сказалось на цене — базар испытывает дефицит. Покупатели удивляются: еще несколько дней назад зелень стоила значительно дешевле, а сейчас цена подскочила почти вдвое.

"Укроп недавно стоил 70, а сейчас  130 за два дня. Это все из-за погоды, потому что в огороды не пройти. Возможно, потом упадет, но зимой цены будут космос", — говорит продавец Сергей.

продавець Сергій про вартість зелені
Продавец Сергей о стоимости зелени. Фото: Новини.LIVE

Стоимость зелени

  • Лук, укроп, петрушка, шпинат, щавель, салат, кинза — 15 грн
  • Шпинат большой — 20 грн
  • Рукола — 15 грн
  • Мята — 20 грн
  • Базилик — 20 грн
  • Розмарин — 20 грн
  • Айсберг — 130 грн
Рукола на прилавку базару
Руккола на прилавке базара. Фото: Новини.LIVE

Фрукты в Одессе

Фруктовый ряд на "Черемушках" плавно переходит из лета в осень. Здесь еще можно найти арбузы и дыни, однако продавцы говорят: это уже последние партии. Летние ягоды исчезли с прилавков, зато появилось много яблок, слив и айвы. Покупатели активно берут именно их — на варенье, компоты или просто для перекуса.

"Цена пока держится, но уже последние деревья сорваны поэтому видимо, будет подниматься. Однако люди ходят, даже в дождь", — рассказывает продавщица Татьяна.

Продавчиня Тетяна про вартість фруктів
Продавщица Татьяна о стоимости фруктов. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов

  • Дыня — 30-50 грн
  • Арбуз — 15-25 грн
  • Лимон — 130 грн
  • Яблоки — 40-60 грн
  • Айва — 60 грн
  • Слива большая — 60 грн
  • Слива мелкая (на компот) — 30 грн
  • Груша — 50-60 грн
Вартість сливи на Черемушках
Стоимость сливы на "Черемушках". Фото: Новини.LIVE

Мясо в Одессе

Мясной ряд на "Черемушках" традиционно не пустует. Покупатели идут сюда за домашним товаром, который считается свежее и качественнее, чем в магазинах. Продавцы признают: спрос есть всегда, даже когда цены растут. Кто-то берет по кусочку, кто-то — сразу на несколько килограммов. Но главное правило неизменно: за хорошим мясом идут именно на базар.

"Говядина держится, свинина немножко упала, сало поднялось. Берут по-разному, некоторые больше, а кто-то  берет понемногу. Но за свежим мясом идут всегда на базар", — объясняет продавец Иван.

продавець Іван про вартість мяса
Продавец Иван о стоимости мяса. Фото: Новини.LIVE

Стоимость мяса

  • Копыта — 25 грн
  • Галяшка — 100-120 грн
  • Грудинка, ребра — 220-280 грн
  • Шея — 350 грн
  • Задняя часть — 270 грн
  • Кострица — 280 грн
  • Яблочки — 270 грн
  • Сало — 70-200 грн
Свинина на прилавку
Свинина на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Молочные продукты

Молочный ряд в этом сезоне испытывает особые трудности. Из-за засухи и недостатка кормов молока стало значительно меньше. Это сразу отразилось на ценах: сыр, масло, брынза подорожали. Продавцы говорят, что таких условий не помнят за последние годы. Ситуация нестабильна, и прогнозировать что-то трудно.

"Изменились цены, потому что молока нет. Сыр из печи был 170-180, а сейчас уже 220. Вообще такого года еще не было: сушь, дождей не было, молочка  тоже", — объясняет продавщица Елена.

продавчиня Олена про молочку
Продавщица Елена о молочке. Фото: Новини.LIVE

Стоимость молочки

  • Сыр жирный — 200-220 грн
  • Сыр средний — 160 грн
  • Сыр обезжиренный — 120 грн
  • Сыр из печи — 220 грн
  • Сметана — 150-200 грн
  • Сулугуни — 280 грн
  • Молоко — 40 грн/л
  • Масло — 500 грн/кг
  • Брынза (коровья) — 220 грн
  • Брынза (козья) — 270 грн
  • Брынза (овечья) — 300 грн
  • Запеканка (0,5 кг) — 100 грн
бринза на ринку
Брынза на базаре. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на рост цен, молочный ряд остается одним из самых посещаемых. Люди не готовы отказываться от традиционных продуктов, даже если приходится брать меньше. Особой популярностью пользуются домашние сыры и сметана, которые одесситы привыкли считать "настоящими". И хотя нынешний год стал непростым для молочников, покупатели продолжают поддерживать их, выбирая базар вместо магазинов.

Ранее мы писали о стоимости продуктов на Новом базаре в Одессе. А также о том, стоит ли готовиться к подорожанию продуктов в октябре.

Одесса продукты деньги Новости Одессы еда цены на продукты
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
