цены на Черемушках в Одессе октябрь 2025 - какие продукты подорожали

Люди выбирают груши на базаре. Фото: Новини.LIVE

С наступлением осени продуктовые ряды на рынке "Черемушки" в Одессе становятся красочными. Здесь можно найти все — от осенних овощей до свежего мяса, домашнего сыра и последних арбузов сезона. Однако цены меняются чуть ли не каждый день — где-то из-за урожая, где-то из-за погоды, а иногда из-за недостатка продуктов.

Журналисты Новини.LIVE побывали на "Черемушках", чтобы узнать актуальную стоимость на продукты в Одессе.

Овощи и зелень

Осень традиционно ассоциируется с овощами для заготовок. На "Черемушках" сейчас настоящий взрыв цветов — краснеют томаты, желтеет перец, а рядом зеленеют охапки свежей зелени. Однако за красивой картинкой стоит ежедневная борьба с ценами. Они меняются очень быстро: что-то дорожает из-за меньшего урожая, что-то дешевеет, когда появляется новая партия. Продавцы рассказывают, что им приходится буквально ежедневно подстраиваться под закупки.

"На помидор и огурец цены подрастают, огурчик 45 гривен, на помидорку тоже, потому что нашей уже мало. Перец вообще так и остался 100, 120, 70, 60 — смотря какой перец. Брокколи упала в цене, где-то на 20 гривен. Цветная тоже подешевела", — говорит продавщица Лариса.

Продавщица Лариса о стоимости овощей. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей

Помидоры — 80-90 грн

Огурец — 45 грн

Перец — 60-120 грн

Брокколи — 100 грн

Цветная капуста — 70 грн

Баклажан — 50 грн/кг

Кабачок — 25 грн/кг

Картофель, морковь, свёкла — по 25 грн/кг

Капуста — 30 грн/кг

Цветная капуста — 80 грн/кг

Овощи на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Зелень тоже подбросила покупателям сюрприз. Из-за обильных дождей огороды превратились в грязь, и собрать урожай стало гораздо труднее. Это сразу сказалось на цене — базар испытывает дефицит. Покупатели удивляются: еще несколько дней назад зелень стоила значительно дешевле, а сейчас цена подскочила почти вдвое.

"Укроп недавно стоил 70, а сейчас — 130 за два дня. Это все из-за погоды, потому что в огороды не пройти. Возможно, потом упадет, но зимой цены будут космос", — говорит продавец Сергей.

Продавец Сергей о стоимости зелени. Фото: Новини.LIVE

Стоимость зелени

Лук, укроп, петрушка, шпинат, щавель, салат, кинза — 15 грн

Шпинат большой — 20 грн

Рукола — 15 грн

Мята — 20 грн

Базилик — 20 грн

Розмарин — 20 грн

Айсберг — 130 грн

Руккола на прилавке базара. Фото: Новини.LIVE

Фрукты в Одессе

Фруктовый ряд на "Черемушках" плавно переходит из лета в осень. Здесь еще можно найти арбузы и дыни, однако продавцы говорят: это уже последние партии. Летние ягоды исчезли с прилавков, зато появилось много яблок, слив и айвы. Покупатели активно берут именно их — на варенье, компоты или просто для перекуса.

"Цена пока держится, но уже последние деревья сорваны поэтому видимо, будет подниматься. Однако люди ходят, даже в дождь", — рассказывает продавщица Татьяна.

Продавщица Татьяна о стоимости фруктов. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов

Дыня — 30-50 грн

Арбуз — 15-25 грн

Лимон — 130 грн

Яблоки — 40-60 грн

Айва — 60 грн

Слива большая — 60 грн

Слива мелкая (на компот) — 30 грн

Груша — 50-60 грн

Стоимость сливы на "Черемушках". Фото: Новини.LIVE

Мясо в Одессе

Мясной ряд на "Черемушках" традиционно не пустует. Покупатели идут сюда за домашним товаром, который считается свежее и качественнее, чем в магазинах. Продавцы признают: спрос есть всегда, даже когда цены растут. Кто-то берет по кусочку, кто-то — сразу на несколько килограммов. Но главное правило неизменно: за хорошим мясом идут именно на базар.

"Говядина держится, свинина немножко упала, сало поднялось. Берут по-разному, некоторые больше, а кто-то — берет понемногу. Но за свежим мясом идут всегда на базар", — объясняет продавец Иван.

Продавец Иван о стоимости мяса. Фото: Новини.LIVE

Стоимость мяса

Копыта — 25 грн

Галяшка — 100-120 грн

Грудинка, ребра — 220-280 грн

Шея — 350 грн

Задняя часть — 270 грн

Кострица — 280 грн

Яблочки — 270 грн

Сало — 70-200 грн

Свинина на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Молочные продукты

Молочный ряд в этом сезоне испытывает особые трудности. Из-за засухи и недостатка кормов молока стало значительно меньше. Это сразу отразилось на ценах: сыр, масло, брынза подорожали. Продавцы говорят, что таких условий не помнят за последние годы. Ситуация нестабильна, и прогнозировать что-то трудно.

"Изменились цены, потому что молока нет. Сыр из печи был 170-180, а сейчас уже 220. Вообще такого года еще не было: сушь, дождей не было, молочка — тоже", — объясняет продавщица Елена.

Продавщица Елена о молочке. Фото: Новини.LIVE

Стоимость молочки

Сыр жирный — 200-220 грн

Сыр средний — 160 грн

Сыр обезжиренный — 120 грн

Сыр из печи — 220 грн

Сметана — 150-200 грн

Сулугуни — 280 грн

Молоко — 40 грн/л

Масло — 500 грн/кг

Брынза (коровья) — 220 грн

Брынза (козья) — 270 грн

Брынза (овечья) — 300 грн

Запеканка (0,5 кг) — 100 грн

Брынза на базаре. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на рост цен, молочный ряд остается одним из самых посещаемых. Люди не готовы отказываться от традиционных продуктов, даже если приходится брать меньше. Особой популярностью пользуются домашние сыры и сметана, которые одесситы привыкли считать "настоящими". И хотя нынешний год стал непростым для молочников, покупатели продолжают поддерживать их, выбирая базар вместо магазинов.

Ранее мы писали о стоимости продуктов на Новом базаре в Одессе. А также о том, стоит ли готовиться к подорожанию продуктов в октябре.