цены на Черемушках в Одессе октябрь 2025 - какие продукты подорожали

Цены на одесских рынках в октябре — что стало дороже
С наступлением осени продуктовые ряды на рынке "Черемушки" в Одессе становятся красочными. Здесь можно найти все — от осенних овощей до свежего мяса, домашнего сыра и последних арбузов сезона. Однако цены меняются чуть ли не каждый день — где-то из-за урожая, где-то из-за погоды, а иногда из-за недостатка продуктов.
Журналисты Новини.LIVE побывали на "Черемушках", чтобы узнать актуальную стоимость на продукты в Одессе.
Овощи и зелень
Осень традиционно ассоциируется с овощами для заготовок. На "Черемушках" сейчас настоящий взрыв цветов — краснеют томаты, желтеет перец, а рядом зеленеют охапки свежей зелени. Однако за красивой картинкой стоит ежедневная борьба с ценами. Они меняются очень быстро: что-то дорожает из-за меньшего урожая, что-то дешевеет, когда появляется новая партия. Продавцы рассказывают, что им приходится буквально ежедневно подстраиваться под закупки.
"На помидор и огурец цены подрастают, огурчик 45 гривен, на помидорку тоже, потому что нашей уже мало. Перец вообще так и остался 100, 120, 70, 60 — смотря какой перец. Брокколи упала в цене, где-то на 20 гривен. Цветная тоже подешевела", — говорит продавщица Лариса.
Стоимость овощей
- Помидоры — 80-90 грн
- Огурец — 45 грн
- Перец — 60-120 грн
- Брокколи — 100 грн
- Цветная капуста — 70 грн
- Баклажан — 50 грн/кг
- Кабачок — 25 грн/кг
- Картофель, морковь, свёкла — по 25 грн/кг
- Капуста — 30 грн/кг
- Цветная капуста — 80 грн/кг
Зелень тоже подбросила покупателям сюрприз. Из-за обильных дождей огороды превратились в грязь, и собрать урожай стало гораздо труднее. Это сразу сказалось на цене — базар испытывает дефицит. Покупатели удивляются: еще несколько дней назад зелень стоила значительно дешевле, а сейчас цена подскочила почти вдвое.
"Укроп недавно стоил 70, а сейчас — 130 за два дня. Это все из-за погоды, потому что в огороды не пройти. Возможно, потом упадет, но зимой цены будут космос", — говорит продавец Сергей.
Стоимость зелени
- Лук, укроп, петрушка, шпинат, щавель, салат, кинза — 15 грн
- Шпинат большой — 20 грн
- Рукола — 15 грн
- Мята — 20 грн
- Базилик — 20 грн
- Розмарин — 20 грн
- Айсберг — 130 грн
Фрукты в Одессе
Фруктовый ряд на "Черемушках" плавно переходит из лета в осень. Здесь еще можно найти арбузы и дыни, однако продавцы говорят: это уже последние партии. Летние ягоды исчезли с прилавков, зато появилось много яблок, слив и айвы. Покупатели активно берут именно их — на варенье, компоты или просто для перекуса.
"Цена пока держится, но уже последние деревья сорваны поэтому видимо, будет подниматься. Однако люди ходят, даже в дождь", — рассказывает продавщица Татьяна.
Стоимость фруктов
- Дыня — 30-50 грн
- Арбуз — 15-25 грн
- Лимон — 130 грн
- Яблоки — 40-60 грн
- Айва — 60 грн
- Слива большая — 60 грн
- Слива мелкая (на компот) — 30 грн
- Груша — 50-60 грн
Мясо в Одессе
Мясной ряд на "Черемушках" традиционно не пустует. Покупатели идут сюда за домашним товаром, который считается свежее и качественнее, чем в магазинах. Продавцы признают: спрос есть всегда, даже когда цены растут. Кто-то берет по кусочку, кто-то — сразу на несколько килограммов. Но главное правило неизменно: за хорошим мясом идут именно на базар.
"Говядина держится, свинина немножко упала, сало поднялось. Берут по-разному, некоторые больше, а кто-то — берет понемногу. Но за свежим мясом идут всегда на базар", — объясняет продавец Иван.
Стоимость мяса
- Копыта — 25 грн
- Галяшка — 100-120 грн
- Грудинка, ребра — 220-280 грн
- Шея — 350 грн
- Задняя часть — 270 грн
- Кострица — 280 грн
- Яблочки — 270 грн
- Сало — 70-200 грн
Молочные продукты
Молочный ряд в этом сезоне испытывает особые трудности. Из-за засухи и недостатка кормов молока стало значительно меньше. Это сразу отразилось на ценах: сыр, масло, брынза подорожали. Продавцы говорят, что таких условий не помнят за последние годы. Ситуация нестабильна, и прогнозировать что-то трудно.
"Изменились цены, потому что молока нет. Сыр из печи был 170-180, а сейчас уже 220. Вообще такого года еще не было: сушь, дождей не было, молочка — тоже", — объясняет продавщица Елена.
Стоимость молочки
- Сыр жирный — 200-220 грн
- Сыр средний — 160 грн
- Сыр обезжиренный — 120 грн
- Сыр из печи — 220 грн
- Сметана — 150-200 грн
- Сулугуни — 280 грн
- Молоко — 40 грн/л
- Масло — 500 грн/кг
- Брынза (коровья) — 220 грн
- Брынза (козья) — 270 грн
- Брынза (овечья) — 300 грн
- Запеканка (0,5 кг) — 100 грн
Несмотря на рост цен, молочный ряд остается одним из самых посещаемых. Люди не готовы отказываться от традиционных продуктов, даже если приходится брать меньше. Особой популярностью пользуются домашние сыры и сметана, которые одесситы привыкли считать "настоящими". И хотя нынешний год стал непростым для молочников, покупатели продолжают поддерживать их, выбирая базар вместо магазинов.
