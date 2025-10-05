Відео
Головна Одеса Ціни дивують — скільки коштують молочні продукти на ринку в Одесі

Ціни дивують — скільки коштують молочні продукти на ринку в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 14:17
Ціни на молочному ряду в Одесі 2025 — що подорожчало
Молочний прилавок на ринку. Фото: Новини.LIVЕ

Цього року молочний ряд в Одесі зіткнувся з серйозними труднощами. Через посуху та нестачу кормів молока стало значно менше, і це одразу позначилося на вартості продукції. Сири, сметана, масло та бринза відчутно подорожчали, але покупці все одно не відмовляються від традиційних домашніх продуктів.

Новини.LIVE завітали на один із ринків Одеси та дізналися ціни на молочні продукти.

Читайте також:

Зростання цін

Продавці з ринку "Черемушки" кажуть, що такого року не пам’ятають за останній час. Посуха й відсутність дощів знизили надої, і молочники змушені піднімати ціни. Через це зросла вартість на ринках.

"Змінилися ціни, бо молока немає. Сир з печі був 170–180, а зараз уже 220. Взагалі такого року ще не було", — розповідає продавчиня Олена.

Ціни на молочні продукти в Одесі
Олена, продавчиня на ринку. Фото: Новини.LIVE

Які ціни

Сьогодні на молочному ряду ціни такі: сир жирний коштує 200–220 грн, середній — 160 грн, знежирений — 120 грн. Сир із печі — 220 грн, сметана — 150–200 грн, сулугуні — 280 грн, молоко — 40 грн за літр. Масло продають по 500 грн за кілограм. Коров’яча бринза коштує 220 грн, козяча — 270 грн, овеча — 300 грн. Запіканка вагою 0,5 кг — 100 грн.

Попри зростання цін, молочний ряд залишається одним із найбільш відвідуваних. Люди беруть менше, але не відмовляються від улюблених продуктів. Особливою популярністю користуються домашні сири й сметана, які одесити звикли вважати "справжніми". Навіть у непростих умовах покупці підтримують виробників, обираючи базар замість магазинних полиць.

Ціни на молочні продукти в Одесі
Сир на прилавку ринку. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштує свіже м’ясо на ринку в Одесі. Також ми писали про те, що буде з цінами на соняшникову олію.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
