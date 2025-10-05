Видео
Видео

Цены удивляют — сколько стоят молочные продукты на рынке в Одессе

Цены удивляют — сколько стоят молочные продукты на рынке в Одессе

Дата публикации 5 октября 2025 14:17
Цены на молочном ряду в Одессе 2025 - что подорожало
Молочный прилавок на рынке. Фото: Новини.LIVЕ

В этом году молочный ряд в Одессе столкнулся с серьезными трудностями. Из-за засухи и недостатка кормов молока стало значительно меньше, и это сразу сказалось на стоимости продукции. Сыры, сметана, масло и брынза ощутимо подорожали, но покупатели все равно не отказываются от традиционных домашних продуктов.

Новини.LIVE посетили один из рынков Одессы и узнали цены на молочные продукты.

Рост цен

Продавцы с рынка "Черемушки" говорят, что такого года не помнят за последнее время. Засуха и отсутствие дождей снизили надои, и молочники вынуждены поднимать цены. Из-за этого выросла стоимость на рынках.

"Изменились цены, потому что молока нет. Сыр из печи был 170-180, а сейчас уже 220. Вообще такого года еще не было", — рассказывает продавщица Елена.

Ціни на молочні продукти в Одесі
Елена, продавщица на рынке. Фото: Новости.LIVE

Какие цены

Сегодня на молочном ряду цены такие: творог жирный стоит 200-220 грн, средний — 160 грн, обезжиренный — 120 грн. Сыр из печи — 220 грн, сметана — 150-200 грн, сулугуни — 280 грн, молоко — 40 грн за литр. Масло продают по 500 грн за килограмм. Коровья брынза стоит 220 грн, козья — 270 грн, овечья — 300 грн. Запеканка весом 0,5 кг — 100 грн.

Несмотря на рост цен, молочный ряд остается одним из самых посещаемых. Люди берут меньше, но не отказываются от любимых продуктов. Особой популярностью пользуются домашние сыры и сметана, которые одесситы привыкли считать "настоящими". Даже в непростых условиях покупатели поддерживают производителей, выбирая базар вместо магазинных полок.

Ціни на молочні продукти в Одесі
Сыр на прилавке рынка, фото: Новости.LIVE

Напомним, мы сообщали, сколько стоит свежее мясо на рынке в Одессе. Также мы писали о том, что будет с ценами на подсолнечное масло.

Одесса продукты рынок Одесская область Новости Одессы цены
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
