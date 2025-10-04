Цены на мясо в Одессе 2025 - рынок "Черемушки" - цены на мясо в Одессе 2025

Свежее мясо на одесских рынках — сколько придется заплатить
На одесском рынке "Черемушки" всегда людно возле мясных прилавков. Покупатели идут сюда за домашним товаром, который считают более свежим и вкусным, чем в магазинах. Даже несмотря на рост цен, спрос стабилен — кто-то берет немного, а кто-то закупается сразу на несколько килограммов.
Журналисты Новини.LIVE побывали на рынке и узнали актуальные цены на мясо.
Цены и спрос
На одесских базарах всегда людно. Горожане и гости города каждый раз спешат купить свежие и домашние продукты. Продавцы говорят, что на рынке всегда есть желающие приобрести мясо. Больше всего ценят свежесть и качество продукта. Цены различаются в зависимости от части туши и спроса. Самыми дорогими остаются стейки и нежные отрубы, самыми дешевыми — субпродукты.
"Говядина держится, свинина немножко упала, а сало поднялось. Берут по-разному — кто больше, кто меньше. Но за свежим мясом всегда идут на базар", — рассказал продавец Иван.
По состоянию на начало октября на "Черемушках" такие цены:
- копыта — 25 грн;
- галяшка — 100-150 грн;
- грудинка, ребра — 170-280 грн;
- шея — 280-350 грн;
- задняя часть — 270 грн;
- лопатка — 250-340 грн;
- сало — 70-200 грн;
- печень — 120 грн;
- сердце — 120 грн;
- почки — 80 грн;
- субпродукты — от 30 до 100 грн.
