Цены на мясо в Одессе 2025 - рынок "Черемушки" - цены на мясо в Одессе 2025

Мясной прилавок на рынке. Фото: Новини.LIVE

На одесском рынке "Черемушки" всегда людно возле мясных прилавков. Покупатели идут сюда за домашним товаром, который считают более свежим и вкусным, чем в магазинах. Даже несмотря на рост цен, спрос стабилен — кто-то берет немного, а кто-то закупается сразу на несколько килограммов.

Журналисты Новини.LIVE побывали на рынке и узнали актуальные цены на мясо.

Цены и спрос

На одесских базарах всегда людно. Горожане и гости города каждый раз спешат купить свежие и домашние продукты. Продавцы говорят, что на рынке всегда есть желающие приобрести мясо. Больше всего ценят свежесть и качество продукта. Цены различаются в зависимости от части туши и спроса. Самыми дорогими остаются стейки и нежные отрубы, самыми дешевыми — субпродукты.

"Говядина держится, свинина немножко упала, а сало поднялось. Берут по-разному — кто больше, кто меньше. Но за свежим мясом всегда идут на базар", — рассказал продавец Иван.

Продавец Иван на рынке. Фото: Новини.LIVE

По состоянию на начало октября на "Черемушках" такие цены:

копыта — 25 грн;

галяшка — 100-150 грн;

грудинка, ребра — 170-280 грн;

шея — 280-350 грн;

задняя часть — 270 грн;

лопатка — 250-340 грн;

сало — 70-200 грн;

печень — 120 грн;

сердце — 120 грн;

почки — 80 грн;

субпродукты — от 30 до 100 грн.

Кусок мяса на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Напоминаем, мы писали, что в ближайшее время могут вырасти цены на продукты. Также мы сообщали, сколько будет стоить подсолнечное масло этой осенью.