Главная Одесса Свежее мясо на одесских рынках — сколько придется заплатить

Свежее мясо на одесских рынках — сколько придется заплатить

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 14:08
Цены на мясо в Одессе 2025 - рынок "Черемушки" - цены на мясо в Одессе 2025
Мясной прилавок на рынке. Фото: Новини.LIVE

На одесском рынке "Черемушки" всегда людно возле мясных прилавков. Покупатели идут сюда за домашним товаром, который считают более свежим и вкусным, чем в магазинах. Даже несмотря на рост цен, спрос стабилен — кто-то берет немного, а кто-то закупается сразу на несколько килограммов.

Журналисты Новини.LIVE побывали на рынке и узнали актуальные цены на мясо.

Читайте также:

Цены и спрос

На одесских базарах всегда людно. Горожане и гости города каждый раз спешат купить свежие и домашние продукты. Продавцы говорят, что на рынке всегда есть желающие приобрести мясо. Больше всего ценят свежесть и качество продукта. Цены различаются в зависимости от части туши и спроса. Самыми дорогими остаются стейки и нежные отрубы, самыми дешевыми — субпродукты.

"Говядина держится, свинина немножко упала, а сало поднялось. Берут по-разному — кто больше, кто меньше. Но за свежим мясом всегда идут на базар", — рассказал продавец Иван.

Ціни на м'ясо в Одесі
Продавец Иван на рынке. Фото: Новини.LIVE

По состоянию на начало октября на "Черемушках" такие цены:

  • копыта — 25 грн;
  • галяшка — 100-150 грн;
  • грудинка, ребра — 170-280 грн;
  • шея — 280-350 грн;
  • задняя часть — 270 грн;
  • лопатка — 250-340 грн;
  • сало — 70-200 грн;
  • печень — 120 грн;
  • сердце — 120 грн;
  • почки — 80 грн;
  • субпродукты — от 30 до 100 грн.
Ціни на м'ясо в Одесі
Кусок мяса на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Напоминаем, мы писали, что в ближайшее время могут вырасти цены на продукты. Также мы сообщали, сколько будет стоить подсолнечное масло этой осенью.

Одесса продукты Одесская область мясо Новости Одессы цены
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
