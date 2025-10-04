Ціни на м’ясо в Одесі 2025 — ринок «Черемушки»

Свіже м’ясо на одеських ринках — скільки доведеться заплатити
На одеському ринку "Черемушки" завжди людно біля м’ясних прилавків. Покупці йдуть сюди по домашній товар, який вважають свіжішим і смачнішим, ніж у магазинах. Навіть попри зростання цін, попит стабільний — хтось бере небагато, а хтось закуповується одразу на кілька кілограмів.
Журналісти Новини.LIVE побували на ринку та дізналися актуальні ціни на м’ясо.
Ціни та попит
На одеських базарах завжди людно. Містяни та гості міста щоразу поспішають купити свіжі та домашні продукти. Продавці кажуть, що на ринку завжди є охочі придбати м’ясо. Найбільше цінують свіжість і якість продукту. Ціни різняться залежно від частини туші та попиту. Найдорожчими залишаються стейки й ніжні відруби, найдешевшими — субпродукти.
"Яловичина тримається, свинина трошки впала, а сало піднялося. Беруть по-різному — хто більше, хто менше. Але за свіжим м’ясом завжди йдуть на базар", — розповів продавець Іван.
Станом на початок жовтня на "Черемушках" такі ціни:
- копита — 25 грн;
- галяшка — 100–150 грн;
- грудинка, ребра — 170–280 грн;
- шия — 280–350 грн;
- задня частина — 270 грн;
- лопатка — 250–340 грн;
- сало — 70–200 грн;
- печінка — 120 грн;
- серце — 120 грн;
- нирки — 80 грн;
- субпродукти — від 30 до 100 грн.
