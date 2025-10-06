Видео
Главная Одесса Фрукты могут стать роскошью — какие цены на рынке в Одессе

Фрукты могут стать роскошью — какие цены на рынке в Одессе

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 14:18
Осенние фрукты в Одессе - цены на яблоки, сливы и айву
Прилавок с фруктами на рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Фруктовые прилавки на одесских рынках постепенно переходят от лета к осени. Арбузы и дыни еще можно найти, но продавцы говорят, что это последние партии. Вместо летних ягод появилось много яблок, слив и айвы, которые уже расходятся на варенье и компоты.

Журналисты Новини.LIVE побывали на рынке в Одессе и узнали актуальные цены.

Читайте также:

Поднятие стоимости

На рынке "Черемушки" покупатели еще могут наткнуться на остатки дынь и арбузов, но их становится все меньше. Летние ягоды уже исчезли, зато прилавки заполнили яблоки, сливы и айва. Эти фрукты берут особенно активно — часть на домашние заготовки, часть для ежедневного потребления.

"Цена пока держится, но уже последние деревья оборваны, поэтому, видимо, будет подниматься. Однако люди ходят, даже в дождь", — говорит продавец Татьяна.

Ціни на фрукти в Одесі
Продавщица Татьяна. Фото: Новости.LIVE

Цены на фрукты

Стоимость фруктов и ягод на рынке сейчас колеблется. Часть дешевеет, из-за конца сезона.

Ягоды:

  • дыня — 30-50 грн,
  • арбуз — 15-25 грн.

Цитрус:

  • лимон — 130 грн.

Фрукты:

  • яблоки — 40-60 грн,
  • айва — 60 грн,
  • большая слива — 60 грн,
  • мелкая слива (на компоты) — 30 грн,
  • груши — 50-60 грн.

Напомним, мы сообщали о том, сколько стоит мясо на рынке в Одессе. А также о том, во сколько обойдутся молочные продукты.

