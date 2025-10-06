Осенние фрукты в Одессе - цены на яблоки, сливы и айву

Прилавок с фруктами на рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Фруктовые прилавки на одесских рынках постепенно переходят от лета к осени. Арбузы и дыни еще можно найти, но продавцы говорят, что это последние партии. Вместо летних ягод появилось много яблок, слив и айвы, которые уже расходятся на варенье и компоты.

Журналисты Новини.LIVE побывали на рынке в Одессе и узнали актуальные цены.

Поднятие стоимости

На рынке "Черемушки" покупатели еще могут наткнуться на остатки дынь и арбузов, но их становится все меньше. Летние ягоды уже исчезли, зато прилавки заполнили яблоки, сливы и айва. Эти фрукты берут особенно активно — часть на домашние заготовки, часть для ежедневного потребления.

"Цена пока держится, но уже последние деревья оборваны, поэтому, видимо, будет подниматься. Однако люди ходят, даже в дождь", — говорит продавец Татьяна.

Продавщица Татьяна. Фото: Новости.LIVE

Цены на фрукты

Стоимость фруктов и ягод на рынке сейчас колеблется. Часть дешевеет, из-за конца сезона.

Ягоды:

дыня — 30-50 грн,

арбуз — 15-25 грн.

Цитрус:

лимон — 130 грн.

Фрукты:

яблоки — 40-60 грн,

айва — 60 грн,

большая слива — 60 грн,

мелкая слива (на компоты) — 30 грн,

груши — 50-60 грн.

