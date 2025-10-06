Осенние фрукты в Одессе - цены на яблоки, сливы и айву

Фрукты могут стать роскошью — какие цены на рынке в Одессе
Фруктовые прилавки на одесских рынках постепенно переходят от лета к осени. Арбузы и дыни еще можно найти, но продавцы говорят, что это последние партии. Вместо летних ягод появилось много яблок, слив и айвы, которые уже расходятся на варенье и компоты.
Журналисты Новини.LIVE побывали на рынке в Одессе и узнали актуальные цены.
Поднятие стоимости
На рынке "Черемушки" покупатели еще могут наткнуться на остатки дынь и арбузов, но их становится все меньше. Летние ягоды уже исчезли, зато прилавки заполнили яблоки, сливы и айва. Эти фрукты берут особенно активно — часть на домашние заготовки, часть для ежедневного потребления.
"Цена пока держится, но уже последние деревья оборваны, поэтому, видимо, будет подниматься. Однако люди ходят, даже в дождь", — говорит продавец Татьяна.
Цены на фрукты
Стоимость фруктов и ягод на рынке сейчас колеблется. Часть дешевеет, из-за конца сезона.
Ягоды:
- дыня — 30-50 грн,
- арбуз — 15-25 грн.
Цитрус:
- лимон — 130 грн.
Фрукты:
- яблоки — 40-60 грн,
- айва — 60 грн,
- большая слива — 60 грн,
- мелкая слива (на компоты) — 30 грн,
- груши — 50-60 грн.
