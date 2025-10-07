Ціни на овочі в Одесі 2025 року — ринок "Черемушки"

Ціни злітають вверх — овочі в Одесі стрімко дорожчають
На одеському ринку "Черемушки" справжній овочевий вибух. Прилавки ломляться від різноманіття овочів. Однак продавці зізнаються, що ціни коливаються ледь не щодня. Все залежить від урожаю, партій і погоди. Одні овочі дорожчають, інші навпаки.
Журналісти Новини.LIVE дізналися, що відбувається з цінами на овочі на одному з базарів Одеси.
Коливання цін
На ринку "Черемушки" в Одесі ціни зараз коливаються залежно від урожаю та постачання. Частина овочів дорожчає, бо свій сезон добігає кінця, а щось, навпаки, дешевшає, коли з’являються нові партії. Продавці щодня підлаштовуються під зміни, щоб не залишитись у мінусі. Продавчиня Лариса каже, що ціна на помідори й огірки зросла — тепличного врожаю вже менше.
"Огірок зараз по 45 гривень, помідори — до 90. Перець тримається: від 60 до 120 гривень за кілограм, залежно від сорту. А ось броколі та цвітна капуста подешевшали на 20 гривень", — розповідає вона.
На прилавках середня ціна така:
- помідори — 80–90 грн,
- огірки — 45 грн,
- перець — 60–120 грн,
- броколі — 100 грн,
- цвітна капуста — 70–80 грн,
- баклажани — 50 грн,
- кабачки — 25 грн,
- картопля, морква й буряк — по 25 грн,
- капуста — 30 грн.
Продавці наголошують, що справжній "цінопад" очікують наприкінці жовтня. Тоді має дозріти пізній урожай.
