Україна
Головна Одеса Ціни злітають вверх — овочі в Одесі стрімко дорожчають

Ціни злітають вверх — овочі в Одесі стрімко дорожчають

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 15:15
Ціни на овочі в Одесі 2025 року — ринок "Черемушки"
Люди на ринку "Черемушки" в Одесі. Фото: Новини.LIVE

На одеському ринку "Черемушки" справжній овочевий вибух. Прилавки ломляться від різноманіття овочів. Однак продавці зізнаються, що ціни коливаються ледь не щодня. Все залежить від урожаю, партій і погоди. Одні овочі дорожчають, інші навпаки.

Журналісти Новини.LIVE дізналися, що відбувається з цінами на овочі на одному з базарів Одеси.

Читайте також:

Коливання цін

На ринку "Черемушки" в Одесі ціни зараз коливаються залежно від урожаю та постачання. Частина овочів дорожчає, бо свій сезон добігає кінця, а щось, навпаки, дешевшає, коли з’являються нові партії. Продавці щодня підлаштовуються під зміни, щоб не залишитись у мінусі. Продавчиня Лариса каже, що ціна на помідори й огірки зросла — тепличного врожаю вже менше.

"Огірок зараз по 45 гривень, помідори — до 90. Перець тримається: від 60 до 120 гривень за кілограм, залежно від сорту. А ось броколі та цвітна капуста подешевшали на 20 гривень", — розповідає вона.

Ціни на овочі в Одесі
Продавчиння Тетяна на ринку. Фото: Новини.LIVE

На прилавках середня ціна така:

  • помідори — 80–90 грн,
  • огірки — 45 грн,
  • перець — 60–120 грн,
  • броколі — 100 грн,
  • цвітна капуста — 70–80 грн,
  • баклажани — 50 грн,
  • кабачки — 25 грн,
  • картопля, морква й буряк — по 25 грн,
  • капуста — 30 грн.

Продавці наголошують, що справжній "цінопад" очікують наприкінці жовтня. Тоді має дозріти пізній урожай.

Ціни на овочі в Одесі
Прилавок з овочами на "Черемушках". Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми писали, що фрукти скоро стануть розкішшю для одеситів. Також ми повідомляли про те, скільки коштують молочні продукти на ринку в Одесі.

Одеса продукти овочі Одеська область Новини Одеси ціни овочі на зиму
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
