Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Цены взлетают вверх — овощи в Одессе стремительно дорожают

Цены взлетают вверх — овощи в Одессе стремительно дорожают

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 15:15
Цены на овощи в Одессе 2025 - рынок "Черемушки"
Люди на рынке "Черемушки" в Одессе. Фото: Новини.LIVE

На одесском рынке "Черемушки" — настоящий овощной взрыв. Прилавки ломятся от многообразия овощей. Однако продавцы признаются, что цены колеблются едва ли не ежедневно. Все зависит от урожая, партий и погоды. Одни овощи дорожают, другие наоборот.

Журналисты Новини.LIVE узнали, что происходит с ценами на овощи на одном из базаров Одессы.

Реклама
Читайте также:

Колебания цен

На рынке "Черемушки" в Одессе цены сейчас колеблются в зависимости от урожая и поставок. Часть овощей дорожает, потому что свой сезон подходит к концу, а что-то наоборот — дешевеет, когда появляются новые партии. Продавцы ежедневно подстраиваются под изменения, чтобы не остаться в минусе. Продавщица Лариса говорит, что цена на помидоры и огурцы выросла - тепличного урожая уже меньше.

"Огурец сейчас по 45 гривен, помидоры — до 90. Перец держится: от 60 до 120 гривен за килограмм, в зависимости от сорта. А вот брокколи и цветная капуста подешевели на 20 гривен", — рассказывает она.

Ціни на овочі в Одесі
Продавщица Татьяна на рынке. Фото: Новини.LIVE

На прилавках средняя цена такая:

  • помидоры — 80-90 грн,
  • огурцы — 45 грн,
  • перец — 60-120 грн,
  • брокколи — 100 грн,
  • цветная капуста — 70-80 грн,
  • баклажаны — 50 грн,
  • кабачки — 25 грн,
  • картофель, морковь и свекла — по 25 грн,
  • капуста — 30 грн.

Продавцы отмечают, что настоящий "ценопад" ожидают в конце октября. Тогда должен созреть поздний урожай

Ціни на овочі в Одесі
Прилавок с овощами на "Черемушках". Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы писали, что фрукты скоро станут роскошью для одесситов. Также мы сообщали о том, сколько стоят молочные продукты на рынке в Одессе.

Одесса продукты овощи Одесская область Новости Одессы цены овощи на зиму
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации