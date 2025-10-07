Цены на овощи в Одессе 2025 - рынок "Черемушки"

Люди на рынке "Черемушки" в Одессе. Фото: Новини.LIVE

На одесском рынке "Черемушки" — настоящий овощной взрыв. Прилавки ломятся от многообразия овощей. Однако продавцы признаются, что цены колеблются едва ли не ежедневно. Все зависит от урожая, партий и погоды. Одни овощи дорожают, другие наоборот.

Журналисты Новини.LIVE узнали, что происходит с ценами на овощи на одном из базаров Одессы.

Реклама

Читайте также:

Колебания цен

На рынке "Черемушки" в Одессе цены сейчас колеблются в зависимости от урожая и поставок. Часть овощей дорожает, потому что свой сезон подходит к концу, а что-то наоборот — дешевеет, когда появляются новые партии. Продавцы ежедневно подстраиваются под изменения, чтобы не остаться в минусе. Продавщица Лариса говорит, что цена на помидоры и огурцы выросла - тепличного урожая уже меньше.

"Огурец сейчас по 45 гривен, помидоры — до 90. Перец держится: от 60 до 120 гривен за килограмм, в зависимости от сорта. А вот брокколи и цветная капуста подешевели на 20 гривен", — рассказывает она.

Продавщица Татьяна на рынке. Фото: Новини.LIVE

На прилавках средняя цена такая:

помидоры — 80-90 грн,

огурцы — 45 грн,

перец — 60-120 грн,

брокколи — 100 грн,

цветная капуста — 70-80 грн,

баклажаны — 50 грн,

кабачки — 25 грн,

картофель, морковь и свекла — по 25 грн,

капуста — 30 грн.

Продавцы отмечают, что настоящий "ценопад" ожидают в конце октября. Тогда должен созреть поздний урожай

Прилавок с овощами на "Черемушках". Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы писали, что фрукты скоро станут роскошью для одесситов. Также мы сообщали о том, сколько стоят молочные продукты на рынке в Одессе.