Цены на рынках Одессы октябрь 2025 — что подорожало, а что подешевело

Покупатели покупают товар на базаре. Фото: Новини.LIVE

На Киевском рынке в Одессе осенью торговля не замирает, но посетителей стало меньше. После активного летнего сезона покупатели теперь выбирают продукты более сдержанно, в основном для ежедневного потребления. Продавцы говорят, что цены поднимаются постепенно, особенно на овощи, фрукты и мясо, тогда как спрос снижается. Осенняя погода также влияет на торговлю: в холодные или дождливые дни людей значительно меньше, поэтому продажи падают. Несмотря на это, рынок остается оживленным — ассортимент широкий, а продавцы пытаются удержать покупателей стабильным качеством и умеренными ценами.

Журналисты Новини.LIVE отправились на Киевский базар в Одессе, чтобы узнать актуальную стоимость продуктов.

Овощи на базаре

На Киевском рынке в Одессе осенью цены постепенно растут. Продавцы говорят, что это сезонное явление: подорожание ощутимо почти на все основные продукты, особенно на овощи и фрукты. Покупатели стали более осторожными — теперь внимательно взвешивают, что именно положить в корзину. Несмотря на рост цен, базар не пустует: большинство людей покупает ровно столько, сколько нужно на день-два.

"На все растет, на все. В том году картофель был по 20 гривен, а в этом уже 25. Есть и дороже — по 35 и 40. Конечно, это влияет на людей. Но берут, потому что есть надо всем", — говорит продавщица Ирина.

Продавщица Ирина о стоимости картофеля. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей

Брокколи — 80 грн/кг

Цветная капуста — 50 грн/кг

Баклажаны — 60 грн/кг

Огурцы — 100 грн/кг

Кабачки — 60 грн/кг

Зеленый помидор — 45 грн/кг

Красный перец — 75 грн/кг

Капуста — 25-45 грн/кг

Морковь — 25 грн/кг

Свекла — 25 грн/кг

Картофель — 25 грн/кг

Лук — 20 грн/кг

Картофель в сетке на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Фрукты на базаре

Похожая ситуация и с фруктами. Евгений работает на рынке уже много лет и говорит, что ситуация повторяется каждую осень. Уменьшение урожая, сложная логистика и подорожание транспорта приводят к постепенному поднятию цен. Особенно это заметно на импортных фруктах, которые завозят из Турции и Испании. Продавцы уже готовятся к новой волне подорожания, ведь впереди отопительный сезон и повышение затрат на хранение товаров. В то же время одесситы продолжают отдавать предпочтение свежим фруктам, даже если приходится брать меньшие объемы.

"Нам уже сказали, что цены будут немного другие — где-то на 20 гривен выше. Мандарины и апельсины дорожают, лимоны — на 10 гривен. Покупатели начали брать меньше, чем в прошлом году. Продается в три раза хуже", — говорит продавец Евгений.

Продавец Евгений о стоимости фруктов. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов

Гранаты (Турция) — 180 грн/кг

Мандарины — 150 грн/кг

Мандарины (Турция) — 140 грн/кг

Апельсины — 120 грн/кг

Бананы — 100 грн/кг

Манго королевское — 300 грн/кг

Киви "Голд" — 450 грн/кг

Кишмиш — 120 грн/кг

Виноград "Кардинал" — 130 грн/кг

Лимоны — 150 грн/кг

Груша — 100 грн/кг

Айва (Турция) — 180 грн/кг

Яблоки "Голден" — 50 грн/кг

Яблоки "Гала" — 50 грн/кг

Яблоки "Чемпион" — 50 грн/кг

Гранат на прилавке базара. Фото: Новини.LIVE

Зелень на базаре

Отдельный сектор занимает зелень и салаты, где цены тоже зависят от погоды. В дождливые дни сразу снижают объемы продаж, ведь меньше покупателей выходит на базар. В теплые выходные зелень расходится быстро, особенно петрушка, укроп и салаты. Пока что спрос держится на уровне, но общее падение покупательской способности ощущается.

"Сейчас цены немного колеблются из-за погоды. Если солнце — торговля активна, а когда холодно, людей значительно меньше", — говорит продавщица Оксана.

Продавщица Оксана о подорожании товара. Фото: Новини.LIVE

Стоимость зелени

Петрушка — 20 грн/100 г

Укроп — 20 грн/100 г

Зеленый лук — 20 грн/100 г

Салат "Айсберг" — 100 грн/головка

Салатные миксы — 70 грн/упаковка

Щавель — 25 грн/пучок

Шпинат — 25 грн/пучок

Базилик — 25 грн/100 г

Салат "Дубочек" — 25 грн/100 г

Салат "Рамен" — 25 грн/100 г

Лук салатный (сладкий) — 40 грн/кг

Корень сельдерея — 150 грн/кг

Корень петрушки — 30 грн/100 г

Корень пастернака — 30 грн/100 г

Имбирь — 30 грн/100 г

Лайм — 30 грн/шт.

Лук-порей — 150 грн/кг

Редис — 50 грн/пучок

Авокадо — 80-100 грн/шт.

Ассортимент зелени на базаре. Фото: Новини.LIVE

Колбасы на базаре

На мясных рядах заметен рост цен на копчености и колбасные изделия. Последние месяцы себестоимость производства выросла — подорожали специи, соль, а также топливо, необходимое для копчения. Несмотря на это, местная продукция пользуется стабильным спросом, ведь покупатели больше доверяют домашним колбасам, чем промышленным. Часть изделий идет на экспорт, но основной объем оставляют для одесситов.

"Копчение все делаем на горячем огне — примерно четыре часа. Потом сушим и отправляем. Заказов много, даже за границу — Чехия, Польша, Германия, Англия", — рассказывает Сергей, который продает собственную продукцию.

Продавец Сергей о копчении мяса. Фото: Новини.LIVE

Стоимость копченостей

Печеревина — 165 грн/кг

Щеки — 130 грн/кг

Печеревина копченая — 365 грн/кг

Колбаска куриная — 330 грн/кг

Ассортимент копченых колбас. Фото: Новини.LIVE

Рыба на базаре

Рыба остается одним из самых стабильных продуктов на рынке. Цены меняются незначительно, а ассортимент остается широким — от морской до свежемороженой. С наступлением холодов люди все чаще покупают соленую или копченую рыбу для домашних блюд. Спрос на сельдь повышается, потому что это недорогой и привычный продукт для многих семей. Продавцы уверены, что зимний сезон только усилит эту тенденцию.

"Сейчас похолодало — все хотят картошки с сельдью. Этот продукт в сезоне, его активно берут. Также популярна килька", — объясняет продавщица Наталья.

Продавщица Наталья о сельди. Фото: Новини.LIVE

Стоимость рыбы

Матиас — 200 грн/кг

Прянка — 200 грн/кг

Сельдь — 180 грн/кг

Килька малосольная — 170-300 грн/кг

Скумбрия малосольная — 300 грн/кг

Камбала (глосская) — 140 грн/кг

Мойва — 220 грн/кг

Корюшка — 195 грн/кг

Бычок балтийский — 195 грн/кг

Скумбрия свежая мороженая — 220 грн/кг

Хребет семги — 110 грн/кг

Мидии вареные — 150 грн/кг

Сельдь на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Осенний Киевский рынок держится стабильно: ассортимент широкий, цены растут постепенно, а спрос зависит от погоды. Продавцы признают, что покупателей стало меньше, однако жизнь на базаре не замирает — даже в прохладные дни здесь кипит работа, а прилавки остаются заполненными свежими продуктами.

