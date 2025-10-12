Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Сало дешевеет, мясо пока держится — цены на одесском Привозе

Сало дешевеет, мясо пока держится — цены на одесском Привозе

Ua ru
Дата публикации 12 октября 2025 17:49
Сало на Привозе: цены, ассортимент и советы продавщицы
В Одессе подешевело сало. Фото: Новини.LIVE

На одесском Привозе торговля не останавливается даже в холод. Продавцы говорят, что сейчас самое время покупать — цены немного упали, а продукция свежая и домашняя. Особым спросом пользуется сало и молодое мясо, которое подходит и для запекания, и для шашлыка.

Корреспонденты Новини.LIVE пообщались с мясной лавкой на Привозе в Одессе и узнали, какие цены сейчас на сало.

Реклама
Читайте также:

Сколько стоит сало на Привозе

Продавщица Татьяна сразу начинает с главного — сала. Говорит, сейчас оно свежее, мягкое и чистое, без прожилок. Для убедительности не жалеет улыбки и даже предлагает покупателям попробовать прямо на месте.

"Сало по 250. Оно чистое, свежее, без жил и прожилок. Мягкое и нежное, не твердое, легко режется. Настоящее домашнее, как должно быть", — объясняет продавщица.

Цены, говорит она, немного упали, потому что людей на рынке стало меньше — осенняя погода напугала покупателей.

"Да нет людей, потому что дожди. Раньше брали зонт, сапоги — и бегом на базар, а теперь сидят по домам. А мы все равно работаем — чтобы люди имели что вкусненькое взять", — добавляет Татьяна.

Цены на мясо на Привозе

Рядом с салом — прилавок с мясом. Татьяна говорит, что сейчас в продаже только молодое, свежее мясо, которое хорошо подходит для запекания или стейков.

"Шейка по 320, кострец — по 240, лопатка — 220. Все молоденькое, сочное, без лишнего жира. И на шашлык пойдет, и в духовку, и на котлеты — будет вкусно", — говорит она.

Ассортимент у Татьяны широкий: есть и разные куски мяса, и ребрышки. Для каждого покупателя женщина находит совет — кто хочет на сковородку, а кто в духовку на праздничный ужин.

"Ребра по 250. Мясо по 240 на битки, и засолить можно. Все свежее, красивое, домашнее", — улыбается продавщица.

Напомним, аренда жилья в Одессе выросла на 50% и продолжает дорожать. Также мы писали, что ученые проверили Сухой лиман под Одессой.

Одесса Одесская область мясо сало Новости Одессы цены на продукты
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации