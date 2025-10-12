Сало на Привозе: цены, ассортимент и советы продавщицы

В Одессе подешевело сало. Фото: Новини.LIVE

На одесском Привозе торговля не останавливается даже в холод. Продавцы говорят, что сейчас самое время покупать — цены немного упали, а продукция свежая и домашняя. Особым спросом пользуется сало и молодое мясо, которое подходит и для запекания, и для шашлыка.

Корреспонденты Новини.LIVE пообщались с мясной лавкой на Привозе в Одессе и узнали, какие цены сейчас на сало.

Сколько стоит сало на Привозе

Продавщица Татьяна сразу начинает с главного — сала. Говорит, сейчас оно свежее, мягкое и чистое, без прожилок. Для убедительности не жалеет улыбки и даже предлагает покупателям попробовать прямо на месте.

"Сало по 250. Оно чистое, свежее, без жил и прожилок. Мягкое и нежное, не твердое, легко режется. Настоящее домашнее, как должно быть", — объясняет продавщица.

Цены, говорит она, немного упали, потому что людей на рынке стало меньше — осенняя погода напугала покупателей.

"Да нет людей, потому что дожди. Раньше брали зонт, сапоги — и бегом на базар, а теперь сидят по домам. А мы все равно работаем — чтобы люди имели что вкусненькое взять", — добавляет Татьяна.

Цены на мясо на Привозе

Рядом с салом — прилавок с мясом. Татьяна говорит, что сейчас в продаже только молодое, свежее мясо, которое хорошо подходит для запекания или стейков.

"Шейка по 320, кострец — по 240, лопатка — 220. Все молоденькое, сочное, без лишнего жира. И на шашлык пойдет, и в духовку, и на котлеты — будет вкусно", — говорит она.

Ассортимент у Татьяны широкий: есть и разные куски мяса, и ребрышки. Для каждого покупателя женщина находит совет — кто хочет на сковородку, а кто в духовку на праздничный ужин.

"Ребра по 250. Мясо по 240 на битки, и засолить можно. Все свежее, красивое, домашнее", — улыбается продавщица.

