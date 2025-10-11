Цены на рыбу в Одессе: что покупают осенью на Привозе

Рыба на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Осень в Одессе пахнет не только морем, но и свежей рыбой. На Привозе сейчас настоящий рыбный сезон — прилавки ломятся от бычков, карасей и малосольной хамсы. Цены еще держатся, но к морозам могут поползти вверх.

Корреспонденты Новини.LIVE пообщались с рыбными лотками на Привозе в Одессе и узнали, какие цены сейчас удивляют больше всего.

Реклама

Читайте также:

Что и сколько стоит на Привозе

У прилавка Надежды всегда людно. Она встречает покупателей улыбкой, даже когда ветер с моря режет лицо. Говорит, что погода не мешает — главное, чтобы была рыбка, потому что осень без нее в Одессе не осень.

"На сегодня у нас есть пряного посола — 200 гривен за кило. Есть свежая балтийская килька — сухая заморозка, очень хорошая, в этом году вылов хороший. Идет по 170 гривен килограмм", — рассказывает Надежда.

По ее словам, хамса пока не дорожает, сельдь "матяс" держится в той же цене — 100-120 гривен, а вот скумбрия немного подросла — до 290 гривен за килограмм.

"Хамса у нас турецкая — крупненькая, вкусная. А скумбрия хоть и подорожала, но она вкусная, малосольная, как надо. Так что приходите, рыбка есть, погода плохая — а мы вышли ради покупателей", — говорит Надежда.

Карась и бычок — фавориты сезона

Дальше по рынку стоит Елена. Она из тех, кто любит поговорить о рыбе так, что после пяти минут слушания уже хочется купить все. Рассказывает, что осенью уловы хорошие: работают и Дунай, и Измаил — есть чем торговать.

"Толстолобик маленький, красивый — по 70 гривен за кило. Карпик живой, вот такой — 220 гривен. Карасики сладенькие, 150 гривен за килограмм. Есть даже живые — видите, перчиком дрыгают", — показывает Елена.

Говорит, что пока нет морозов, цены стабильные, но потом могут подняться, потому что ловить будет труднее.

"Пока не будет морозов — цена держится. А дальше рыбку уже трудно достать. Вот тогда и начинается — кто успел, тот купил", — объясняет продавщица.

По словам Елены, караси и бычок — безоговорочные фавориты сезона. Их покупают и местные, и гости города.

Напомним, в Одессе предлагают уникальный ролл весом более 300 граммов за более чем 2 тысячи гривен. Также мы посетили один из рынков Одессы и узнали цены на молочные продукты.