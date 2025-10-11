Ціни на рибу в Одесі: що купують восени на Привозі

Риба на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Осінь в Одесі пахне не лише морем, а й свіжою рибою. На Привозі зараз справжній рибний сезон — прилавки ломляться від бичків, карасів і малосольної хамси. Ціни ще тримаються, але до морозів можуть поповзти вгору.

Кореспонденти Новини.LIVE поспілкувалися з рибними ятками на Привозі в Одесі й дізналися, які ціни зараз дивують найбільше.

Що і скільки коштує на Привозі

Біля прилавка Надії завжди людно. Вона зустрічає покупців усмішкою, навіть коли вітер з моря ріже обличчя. Каже, що погода не заважає — головне, щоб була рибка, бо осінь без неї в Одесі не осінь.

"На сьогодні у нас є пряного посолу — 200 гривень за кіло. Є свіжа балтійська кілька — суха заморозка, дуже гарна, цього року вилов хороший. Йде по 170 гривень кілограм", — розповідає Надія.

За її словами, хамса поки не дорожчає, оселедець "матіас" тримається в тій самій ціні — 100-120 гривень, а от скумбрія трохи підросла — до 290 гривень за кілограм.

"Хамса в нас турецька — крупненька, смачна. А скумбрійка хоч і подорожчала, але ж вона смачна, малосольна, як треба. Так що приходьте, рибка є, погода погана — а ми вийшли заради покупців", — каже Надія.

Карась і бичок — фаворити сезону

Далі по ринку стоїть Олена. Вона з тих, хто любить поговорити про рибу так, що після п’яти хвилин слухання вже хочеться купити все. Розповідає, що восени улови хороші: працюють і Дунай, і Ізмаїл — є чим торгувати.

"Товстолобик маленький, красивий — по 70 гривень за кіло. Карпик живий, от такий — 220 гривень. Карасики солоденькі, 150 гривень за кілограм. Є навіть живі — бачите, перчиком дригають", — показує Олена.

Каже, що поки немає морозів, ціни стабільні, але потім можуть піднятися, бо ловити буде важче.

"Поки не буде морозів — ціна тримається. А далі рибку вже важко дістати. От тоді і починається — хто встиг, той купив", — пояснює продавчиня.

За словами Олени, карасі та бичок — беззаперечні фаворити сезону. Їх купують і місцеві, і гості міста.

За словами Олени, карасі та бичок — беззаперечні фаворити сезону. Їх купують і місцеві, і гості міста.