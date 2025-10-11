Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Засолена і свіжа — скільки коштує риба на одеському Привозі

Засолена і свіжа — скільки коштує риба на одеському Привозі

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 15:45
Ціни на рибу в Одесі: що купують восени на Привозі
Риба на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Осінь в Одесі пахне не лише морем, а й свіжою рибою. На Привозі зараз справжній рибний сезон — прилавки ломляться від бичків, карасів і малосольної хамси. Ціни ще тримаються, але до морозів можуть поповзти вгору. 

Кореспонденти Новини.LIVE  поспілкувалися з рибними ятками на Привозі в Одесі й дізналися, які ціни зараз дивують найбільше.

Реклама
Читайте також:

Що і скільки коштує на Привозі

Біля прилавка Надії завжди людно. Вона зустрічає покупців усмішкою, навіть коли вітер з моря ріже обличчя. Каже, що погода не заважає — головне, щоб була рибка, бо осінь без неї в Одесі не осінь.

"На сьогодні у нас є пряного посолу — 200 гривень за кіло. Є свіжа балтійська кілька — суха заморозка, дуже гарна, цього року вилов хороший. Йде по 170 гривень кілограм", — розповідає Надія.

За її словами, хамса поки не дорожчає, оселедець "матіас" тримається в тій самій ціні — 100-120 гривень, а от скумбрія трохи підросла — до 290 гривень за кілограм.

"Хамса в нас турецька — крупненька, смачна. А скумбрійка хоч і подорожчала, але ж вона смачна, малосольна, як треба. Так що приходьте, рибка є, погода погана — а ми вийшли заради покупців", — каже Надія.

Карась і бичок — фаворити сезону

Далі по ринку стоїть Олена. Вона з тих, хто любить поговорити про рибу так, що після п’яти хвилин слухання вже хочеться купити все. Розповідає, що восени улови хороші: працюють і Дунай, і Ізмаїл — є чим торгувати.

"Товстолобик маленький, красивий — по 70 гривень за кіло. Карпик живий, от такий — 220 гривень. Карасики солоденькі, 150 гривень за кілограм. Є навіть живі — бачите, перчиком дригають", — показує Олена.

Каже, що поки немає морозів, ціни стабільні, але потім можуть піднятися, бо ловити буде важче.

"Поки не буде морозів — ціна тримається. А далі рибку вже важко дістати. От тоді і починається — хто встиг, той купив", — пояснює продавчиня.

За словами Олени, карасі та бичок — беззаперечні фаворити сезону. Їх купують і місцеві, і гості міста.

Нагадаємо, в Одесі пропонують унікальний рол вагою понад 300 грамів за більше ніж 2 тисячі гривень. Також ми завітали на один із ринків Одеси та дізналися ціни на молочні продукти.

Одеса ринок Одеська область Новини Одеси риба ціни на продукти
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації