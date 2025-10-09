Ціни на ринку Привоз в Одесі жовтень 2025 — які продукти зросли в ціні

Жінка вибирає сало на базарі. Фото: Новини.LIVE

На одеському "Привозі" восени торгівля триває у звичному ритмі, хоча покупців меншає. Продавці кажуть, що після завершення сезону закруток люди купують менше — здебільшого лише на щоденне споживання. Осіння погода також впливає на активність: у дощові дні відвідувачів на ринку помітно менше, що позначається й на вартості товарів. Ціни змінюються поступово, без різких стрибків, а торгівля пристосовується до осіннього сезону.

Журналісти Новини.LIVE вирушили на "Привоз", щоб дізнатися актуальну вартість продуктів.

Овочі на "Привозі"

На овочевих рядах видно, що сезон заготівель справді завершується. Помідори, перець і баклажани ще тримаються в асортименті, але їхня ціна починає зростати. Картопля, морква, буряк та цибуля залишаються стабільними. Продавці кажуть, що головне — встигнути продати, поки ще є свіжий товар. Попри все, базар залишається місцем, де кожен може знайти щось на свій гаманець.

"Трохи ціна підскочила, але не на всі товари. Люди ходять, ну вже закрутки всі поробили, так що на цей час трохи скромніші покупки роблять", — каже продавчиня Тетяна.

Продавчиня Тетяна про вартість овочів на "Привозі". Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів:

Картопля — 25 грн/кг

Цибуля — 25 грн/кг

Морква — 25 грн/кг

Буряк — 25 грн/кг

Перець звичайний — 50 грн/кг

Перець червоний — 65 грн/кг

Баклажани — 40 грн/кг

Огірки — 65 грн/кг

Помідори червоні — 40 грн/кг

Помідори рожеві — 55–75 грн/кг

Капуста — 25 грн/кг

Цвітна капуста — 65 грн/кг

Буряк на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Фрукти на "Привозі"

Фруктові ряди на "Привозі" теж поволі переходять у зимовий сезон. З’явилися цитрусові, а нектарини та ківі залишаються найдорожчими серед фруктів. Продавці кажуть: зараз головне втримати стабільність, адже імпорт залежить від поставок і курсу валюти. Попри все, покупців не бракує — хто бере для дітей яблука, хто обирає лимони для чаю, а хтось просто не може пройти повз аромат мандаринів.

"По цитрусах, у нас лимони на сьогодні 130, мандаринка — 130, апельсинка — 100. Нектарин та киві — 150 гривень, банани — 75. А яблучка любого сорту — по 40 гривень за кіло", — каже продавчиня Тетяна.

Вартість яблук на базарі. Фото: Новини.LIVE

Вартість фруктів та цитрусових:

Лимони — 130 грн/кг

Мандарини — 130 грн/кг

Апельсини — 100 грн/кг

Нектарини — 150 грн/кг

Ківі — 150 грн/кг

Банани — 75 грн/кг

Яблука — 40 грн/кг

Цитрусові на прилавку базару. Фото: Новини.LIVE

М'ясо на "Привозі"

М’ясний ряд цього тижня теж зазнав змін. Через дощову погоду покупців менше, тому ціни трохи впали. Продавці зізнаються: погода безпосередньо впливає на торгівлю — якщо день сонячний, то покупців більше, якщо злива — базар напівпорожній. Але постійні клієнти приходять завжди, бо довіряють домашньому товару. Найпопулярнішими залишаються свинячі шийки, лопатки й ребра, які купують на перші осінні борщі та запікання.

"Трошки впала ціна. Тому що немає людей. І закупки трошки впали. Погода. Люди бояться дощу. Ми ж встаємо кожен ранок о пів на четверту, щоб зібратися та доїхати до базару", — пояснює Тетяна.

Продавчиня Тетяна про вартість м'яса. Фото: Новини.LIVE

Вартість м’яса:

Шия — 310–320 грн/кг

Кострець — 200–230 грн/кг

Лопатка — 220–240 грн/кг

Підчеревина — 220 грн/кг

Ребра — 250 грн/кг

Грудинка — 220 грн/кг

Сало свіже — від 150 грн/кг

Мясо на прилавку базара. Фото: Новини.LIVE

Риба на "Привозі"

Рибні ряди "Привозу" — це окрема історія. Осінь тут — найкраща пора для любителів риби, поки не настали морози. Асортимент широкий: від морського бичка до засоленої тюльки. Ціни тримаються відносно стабільно, хоча деякі позиції, як скумбрія, вже трохи піднялися в ціні.

"Кілечка подорожчала, хамса не дорожчає, оселедець стоїть у своїй ціні. А скумбрійка трохи піднялася. Хто має гроші, той бере, а пенсіонери — на 50 гривень кілечки все що можуть собі дозволити", — каже продавчиня Надія.

Продавчиня Надія про засолену рибу. Фото: Новини.LIVE

Вартість засоленої риби:

Кілька пряного посолу — 200 грн/кг

Хамса малосольна — 50–60 грн/кг

Скумбрія малосольна — 290 грн/кг

Оселедець — 100–120 грн/кг

Тюлька на одеському "Привозі". Фото: Новини.LIVE

Осіння погода для рибного ряду — золота пора. Свіжа риба з’являється частіше, а ціни поки залишаються стабільними. Продавці наголошують: усе зміниться, щойно прийдуть морози — тоді рибу буде важче дістати, і ціна автоматично зросте. А поки одесити користуються нагодою придбати свіжого коропа чи товстолоба, поки ще можна.

"Рибка сьогодні є. Осінь — це рибний час. До морозів ціна буде триматися стабільно, а потім вже буде важче дістати", — каже продавчиня Олена.

Продавчиня Олена про вартість риби. Фото: Новини.LIVE

Вартість свіжої риби:

Товстолоб — 70–100 грн/кг

Карп живий — 220 грн/кг

Карась — 150 грн/кг

Бичок чорноморський — 300 грн/кг

Пеленгас — 150–180 грн/кг

Тарань — 150 грн/кг

Карась на "Привозі" в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Осінній "Привоз" залишається серцем міста — зі своїм шумом, запахом спецій, вигуками продавців і настроєм, який не сплутаєш ні з чим. Тут можна не лише купити продукти, а й відчути справжню одеську атмосферу — живу, теплу й трішки ностальгійну, як сама осінь.

