Цены на рынке Привоз в Одессе октябрь 2025 — какие продукты выросли в цене

Женщина выбирает сало на базаре. Фото: Новини.LIVE

На одесском "Привозе" осенью торговля продолжается в привычном ритме, хотя покупателей становится меньше. Продавцы говорят, что после завершения сезона закруток люди покупают меньше — в основном только на ежедневное потребление. Осенняя погода также влияет на активность: в дождливые дни посетителей на рынке заметно меньше, что сказывается и на стоимости товаров. Цены меняются постепенно, без резких скачков, а торговля приспосабливается к осеннему сезону.

Журналисты Новини.LIVE отправились на "Привоз", чтобы узнать актуальную стоимость продуктов.

Овощи на "Привозе"

На овощных рядах видно, что сезон заготовок действительно завершается. Помидоры, перец и баклажаны еще держатся в ассортименте, но их цена начинает расти. Картофель, морковь, свекла и лук остаются стабильными. Продавцы говорят, что главное — успеть продать, пока еще есть свежий товар. Несмотря на все, базар остается местом, где каждый может найти что-то на свой кошелек.

"Немного цена подскочила, но не на все товары. Люди ходят, ну уже закрутки все сделали, так что на это время немного скромнее покупки делают", — говорит продавщица Татьяна.

Продавщица Татьяна о стоимости овощей на "Привозе". Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей:

Картофель — 25 грн/кг

Лук — 25 грн/кг

Морковь — 25 грн/кг

Свекла — 25 грн/кг

Перец обыкновенный — 50 грн/кг

Перец красный — 65 грн/кг

Баклажаны — 40 грн/кг

Огурцы — 65 грн/кг

Помидоры красные — 40 грн/кг

Помидоры розовые — 55-75 грн/кг

Капуста — 25 грн/кг

Цветная капуста — 65 грн/кг

Свекла на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Фрукты на "Привозе"

Фруктовые ряды на "Привозе" тоже медленно переходят в зимний сезон. Появились цитрусовые, а нектарины и киви остаются самыми дорогими среди фруктов. Продавцы говорят: сейчас главное удержать стабильность, ведь импорт зависит от поставок и курса валюты. Несмотря на все, покупателей хватает — кто берет для детей яблоки, кто выбирает лимоны для чая, а кто-то просто не может пройти мимо аромата мандаринов.

"По цитрусам, у нас лимоны на сегодня 130, мандаринка — 130, апельсинка — 100. Нектарин и киви — 150 гривен, бананы — 75. А яблочки любого сорта — по 40 гривен за кило", — говорит продавщица Татьяна.

Стоимость яблок на базаре. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов и цитрусовых:

Лимоны — 130 грн/кг

Мандарины — 130 грн/кг

Апельсины — 100 грн/кг

Нектарины — 150 грн/кг

Киви — 150 грн/кг

Бананы — 75 грн/кг

Яблоки — 40 грн/кг

Цитрусовые на прилавке базара. Фото: Новини.LIVE

Мясо на "Привозе"

Мясной ряд на этой неделе тоже претерпел изменения. Из-за дождливой погоды покупателей меньше, поэтому цены немного упали. Продавцы признаются: погода напрямую влияет на торговлю — если день солнечный, то покупателей больше, если ливень — базар полупустой. Но постоянные клиенты приходят всегда, потому что доверяют домашнему товару. Самыми популярными остаются свиные шейки, лопатки и ребра, которые покупают на первые осенние борщи и запекания.

"Немножко упала цена. Потому что нет людей. И закупки немножко упали. Погода. Люди боятся дождя. Мы же встаем каждое утро в половине четвертого, чтобы собраться и доехать до базара", — объясняет Татьяна.

Продавщица Татьяна о стоимости мяса. Фото: Новини.LIVE

Стоимость мяса:

Шея — 310-320 грн/кг

Кострец — 200-230 грн/кг

Лопатка — 220-240 грн/кг

Подчеревок — 220 грн/кг

Ребра — 250 грн/кг

Грудинка — 220 грн/кг

Сало свежее — от 150 грн/кг

Мясо на прилавке базара. Фото: Новини.LIVE

Рыба на "Привозе"

Рыбные ряды "Привоза" — это отдельная история. Осень здесь — лучшая пора для любителей рыбы, пока не наступили морозы. Ассортимент широкий: от морского бычка до засоленной тюльки. Цены держатся относительно стабильно, хотя некоторые позиции, как скумбрия, уже немного поднялись в цене.

"Килечка подорожала, хамса не дорожает, сельдь стоит в своей цене. А скумбрия немного поднялась. Кто имеет деньги, тот берет, а пенсионеры — на 50 гривен килечки все что могут себе позволить", — говорит продавщица Надежда.

Продавщица Надежда о засоленной рыбе. Фото: Новини.LIVE

Стоимость засоленной рыбы:

Килька пряного посола — 200 грн/кг

Хамса малосольная — 50-60 грн/кг

Скумбрия малосольная — 290 грн/кг

Сельдь — 100-120 грн/кг

Тюлька на одесском "Привозе". Фото: Новини.LIVE

Осенняя погода для рыбного ряда — золотая пора. Свежая рыба появляется чаще, а цены пока остаются стабильными. Продавцы отмечают: все изменится, как только придут морозы — тогда рыбу будет труднее достать, и цена автоматически возрастет. А пока одесситы пользуются возможностью приобрести свежего карпа или толстолобика, пока еще можно.

"Рыбка сегодня есть. Осень — это рыбное время. До морозов цена будет держаться стабильно, а потом уже будет труднее достать", — говорит продавщица Елена.

Продавщица Елена о стоимости рыбы. Фото: Новини.LIVE

Стоимость свежей рыбы:

Толстолоб — 70-100 грн/кг

Карп живой — 220 грн/кг

Карась — 150 грн/кг

Бычок черноморский — 300 грн/кг

Пиленгас — 150-180 грн/кг

Тарань — 150 грн/кг

Карась на "Привозе" в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Осенний "Привоз" остается сердцем города — со своим шумом, запахом специй, возгласами продавцов и настроением, которое не спутаешь ни с чем. Здесь можно не только купить продукты, но и почувствовать настоящую одесскую атмосферу — живую, теплую и немного ностальгическую, как сама осень.

