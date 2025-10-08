Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Золотые роллы в Одессе — стоимость эксклюзивного блюда

Золотые роллы в Одессе — стоимость эксклюзивного блюда

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 18:47
Премиум ролл в Одессе за 2300 гривен
Самый дорогой ролл в Одессе. Фото: скриншот из меню

Цены на еду в Одессе продолжают расти, но одно заведение превзошло всех. Там предлагают уникальный ролл весом более 300 граммов за более чем 2 тысячи гривен. Блюдо уже вызывает обсуждение среди посетителей и в соцсетях.

Об этом Новини.LIVE узнали из меню заведения.

Реклама
Читайте также:

Что предлагают

В одном из ресторанов Одессы начали продавать премиум-ролл весом 320 граммов за 2300 гривен. Его назвали "Золотой краб", и он содержит лосося, тунца Татаки, красную икру, крабовое мясо, грушу, японский майонез и съедобное золото. Клиенты отмечают необычный состав и высокую цену блюда.

Ресторан позиционирует ролл как деликатес для особых случаев. Его подают красиво оформленным, а золотые листочки добавляют блюду эксклюзивности.

Реакция пользователей соцсетей

В сети пользователи отреагировали на цену резко. Люди возмущаются, что за эти деньги можно купить шесть пицц по 42 см или заказать стейк с гарниром и водку. Но шутят, что рис слишком дорог, а рыба, по-видимому, "заплыла прямо из Норвегии".

"На эти деньги на Привозе можно купить 200 граммов красной икры, килограмм креветок, полкилограмма соленой красной рыбы и полкилограмма тунца", — отмечают пользователи.

Другие считают, что цена оправдана. Ведь в блюде много рыбы, которой стоит дорого.

"Он действительно вкусный, и все сейчас дорого. Посчитайте продукты, свет, заработные платы и все остальное", — говорится в комментарии.

Напомним, мы писали, что одессит заказал самое дорогое блюдо в ресторане и показал, что ему принесли. Также мы сообщали, что на одесском рынке дорожают овощи.

Одесса Одесская область рестораны Новости Одессы цены еда
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации