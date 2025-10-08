Премиум ролл в Одессе за 2300 гривен

Самый дорогой ролл в Одессе. Фото: скриншот из меню

Цены на еду в Одессе продолжают расти, но одно заведение превзошло всех. Там предлагают уникальный ролл весом более 300 граммов за более чем 2 тысячи гривен. Блюдо уже вызывает обсуждение среди посетителей и в соцсетях.

Об этом Новини.LIVE узнали из меню заведения.

Что предлагают

В одном из ресторанов Одессы начали продавать премиум-ролл весом 320 граммов за 2300 гривен. Его назвали "Золотой краб", и он содержит лосося, тунца Татаки, красную икру, крабовое мясо, грушу, японский майонез и съедобное золото. Клиенты отмечают необычный состав и высокую цену блюда.

Ресторан позиционирует ролл как деликатес для особых случаев. Его подают красиво оформленным, а золотые листочки добавляют блюду эксклюзивности.

Реакция пользователей соцсетей

В сети пользователи отреагировали на цену резко. Люди возмущаются, что за эти деньги можно купить шесть пицц по 42 см или заказать стейк с гарниром и водку. Но шутят, что рис слишком дорог, а рыба, по-видимому, "заплыла прямо из Норвегии".

"На эти деньги на Привозе можно купить 200 граммов красной икры, килограмм креветок, полкилограмма соленой красной рыбы и полкилограмма тунца", — отмечают пользователи.

Другие считают, что цена оправдана. Ведь в блюде много рыбы, которой стоит дорого.

"Он действительно вкусный, и все сейчас дорого. Посчитайте продукты, свет, заработные платы и все остальное", — говорится в комментарии.

