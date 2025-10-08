Відео
Україна
Новини
Головна Одеса Золоті роли в Одесі — вартість ексклюзивної страви

Золоті роли в Одесі — вартість ексклюзивної страви

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 18:47
Преміум рол в Одесі за 2300 гривень
Найдорожчий рол в Одесі. Фото: скриншот з меню

Ціни на їжу в Одесі продовжують зростати, але один заклад перевершив усіх. Там пропонують унікальний рол вагою понад 300 грамів за більше ніж 2 тисячі гривень. Страва вже викликає обговорення серед відвідувачів і в соцмережах.

Про це Новини.LIVE дізналися із меню закладу.

Що пропонують

В одному з ресторанів Одеси почали продавати преміум-рол вагою 320 грамів за 2300 гривень. Його назвали "Золотой краб", і він містить лосося, тунця Татаки, червону ікру, крабове м’ясо, грушу, японський майонез та їстівне золото. Клієнти відзначають незвичайний склад та високу ціну страви.

Ресторан позиціонує рол як делікатес для особливих випадків. Його подають красиво оформленим, а золоті листочки додають страві ексклюзивності.

Реакція користувачів соцмереж

У мережі користувачі відреагували на ціну різко. Люди обурюються, що за ці гроші можна купити шість піц по 42 см або замовити стейк із гарніром і ще водку. Та жартують, що рис занадто дорогий, а риба, мабуть, "заплила прямо з Норвегії".

"На ці гроші на Привозі можна купити 200 грамів червоної ікри, кілограм креветок, півкілограма солоної червоної риби та півкілограма тунця", — відмічають користувачі.

Інші ж вважають, що ціна виправдана. Адже в страві багато риби, якою коштує недешево.

"Він дійсно смачний, і все зараз дороге. Порахуйте продукти, світло, заробітні плати і все інше", — йдеться в коментарі.

Нагадаємо, ми писали, що одесит замовив найдорожчу страву в ресторані та показав, що йому принесли. Також ми повідомляли, що на одеському ринку дорожчають овочі.

Одеса Одеська область ресторани Новини Одеси ціни їжа
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
