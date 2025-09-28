12 тис за вечерю – одесит відвідав найдорожчий ресторан міста

Страва в ресторані. Фото ілюстративне: freepik

Одесит вирішив перевірити, чим дивують найдорожчі ресторани міста. Він замовив піцу, роли та пасту з морепродуктами за цінами, які шокують навіть бувалих гурманів. За вечірній чек довелося викласти понад 12 тисяч гривень, і враження від страв виявилися дуже різними.

Огляд ресторану та страв виклав користувач соцмережі TikTok під ніком Душенко.

Найдорожчий ресторан в Одесі

Блогер завітав до одного з найдорожчих ресторанів на узбережжі Одеси, аби замовити три топові позиції з меню. Атмосфера закладу справила на нього приємне враження: гарний інтер’єр, вишуканий сервіс і навіть "найкрасивіший туалет у житті", як він сам жартує.

Найдорожчі страви з меню

Але головною метою був не інтер’єр, а кухня. Першою стравою стала піца з морепродуктами за 1700 гривень.

"Це була найдорожча піца у моєму житті. І скажу вам так: найсмачніша, яку я коли-небудь їв. Ми з Настею зійшлися на думці, що це справжні 10 з 10", — поділився чоловік.

Далі на стіл подали рол із м’ясом краба, що коштує 3 300 гривень. І тут на нього чекало розчарування.

"Вигляд у роллу гарний, але смак мене не вразив. М’ясо краба там зовсім не відчувається. По суті, це простий ролл за шалені гроші", — зізнається він.

Найбільший шок викликала остання страва — паста з лобстером за майже 6000 гривень.

"Ну, або по-нашому — просто макарони з рибою. М’ясо лобстера без смаку. Якщо ви його ніколи не пробували, то нічого не втратили. Таких грошей ця страва точно не варта", — каже одесит.

Загальний чек становив 11 420 гривень, а разом із напоями й додатковими стравами вечеря обійшлася у 12 500.

