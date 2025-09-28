Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Одесит замовив найдорожчу страву в ресторані — скільки заплатив

Одесит замовив найдорожчу страву в ресторані — скільки заплатив

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 17:23
12 тис за вечерю – одесит відвідав найдорожчий ресторан міста
Страва в ресторані. Фото ілюстративне: freepik

Одесит вирішив перевірити, чим дивують найдорожчі ресторани міста. Він замовив піцу, роли та пасту з морепродуктами за цінами, які шокують навіть бувалих гурманів. За вечірній чек довелося викласти понад 12 тисяч гривень, і враження від страв виявилися дуже різними.

Огляд ресторану та страв виклав користувач соцмережі TikTok під ніком Душенко. 

Реклама
Читайте також:
@dushenk0

Я замовив найдорожчу страву в найдорожчому ресторані Одеси🤯🔥 #душенко #одеса

♬ оригінальний звук - Душенко | Dushenko

Найдорожчий ресторан в Одесі

Блогер завітав до одного з найдорожчих ресторанів на узбережжі Одеси, аби замовити три топові позиції з меню. Атмосфера закладу справила на нього приємне враження: гарний інтер’єр, вишуканий сервіс і навіть "найкрасивіший туалет у житті", як він сам жартує.

Найдорожчі страви з меню

Але головною метою був не інтер’єр, а кухня. Першою стравою стала піца з морепродуктами за 1700 гривень.

"Це була найдорожча піца у моєму житті. І скажу вам так: найсмачніша, яку я коли-небудь їв. Ми з Настею зійшлися на думці, що це справжні 10 з 10", — поділився чоловік.

Далі на стіл подали рол із м’ясом краба, що коштує 3 300 гривень. І тут на нього чекало розчарування.

"Вигляд у роллу гарний, але смак мене не вразив. М’ясо краба там зовсім не відчувається. По суті, це простий ролл за шалені гроші", — зізнається він.

Найбільший шок викликала остання страва — паста з лобстером за майже 6000 гривень.

"Ну, або по-нашому — просто макарони з рибою. М’ясо лобстера без смаку. Якщо ви його ніколи не пробували, то нічого не втратили. Таких грошей ця страва точно не варта", — каже одесит.

Загальний чек становив 11 420 гривень, а разом із напоями й додатковими стравами вечеря обійшлася у 12 500.

Нагадаємо, в Одесі попит на квартири зростає, а ціни впевнено повзуть угору. Також ми повідомляли, що на міських ринках цього року мед коштує, як дорогий делікатес.

Одеса Одеська область меню ресторани Новини Одеси страви
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації