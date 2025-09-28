Видео
Главная Одесса Одессит заказал самое дорогое блюдо в ресторане — сколько стоило

Одессит заказал самое дорогое блюдо в ресторане — сколько стоило

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 17:23
12 тыс за ужин - одессит посетил самый дорогой ресторан города
Блюдо в ресторане. Фото иллюстративное: freepik

Одессит решил проверить, чем удивляют самые дорогие рестораны города. Он заказал пиццу, роллы и пасту с морепродуктами по ценам, которые шокируют даже бывалых гурманов. За вечерний чек пришлось выложить более 12 тысяч гривен, и впечатления от блюд оказались очень разными.

Обзор ресторана и блюд выложил пользователь соцсети TikTok под ником Душенко.

Реклама
Читайте также:
@dushenk0

Я заказал самое дорогое блюдо в самом дорогом ресторане Одессы🤯🔥 #душенко #одесса

♬ оригинальный звук - Душенко | Dushenko

Самый дорогой ресторан в Одессе

Блогер посетил один из самых дорогих ресторанов на побережье Одессы, чтобы заказать три топовые позиции из меню. Атмосфера заведения произвела на него приятное впечатление: красивый интерьер, изысканный сервис и даже "самый красивый туалет в жизни", как он сам шутит.

Самые дорогие блюда из меню

Но главной целью был не интерьер, а кухня. Первым блюдом стала пицца с морепродуктами за 1700 гривен.

"Это была самая дорогая пицца в моей жизни. И скажу вам так: самая вкусная, которую я когда-либо ел. Мы с Настей сошлись во мнении, что это настоящие 10 из 10", — поделился мужчина.

Далее на стол подали ролл с мясом краба, который стоит 3 300 гривен. И здесь его ждало разочарование.

"Вид у ролла хороший, но вкус меня не впечатлил. Мясо краба там совсем не чувствуется. По сути, это простой ролл за бешеные деньги", — признается он.

Самый большой шок вызвало последнее блюдо — паста с лобстером за почти 6000 гривен.

"Ну, или по-нашему — просто макароны с рыбой. Мясо лобстера без вкуса. Если вы его никогда не пробовали, то ничего не потеряли. Таких денег это блюдо точно не стоит", — говорит одессит.

Общий чек составил 11 420 гривен, а вместе с напитками и дополнительными блюдами ужин обошелся в 12 500.

Напомним, в Одессе спрос на квартиры растет, а цены уверенно ползут вверх. Также мы сообщали, что на городских рынках в этом году мед стоит, как дорогой деликатес.

