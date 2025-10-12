Сало на Привозі: ціни, асортимент і поради продавчині

В Одесі подешевшало сало. Фото: Новини.LIVE

На одеському Привозі торгівля не зупиняється навіть в холод. Продавці кажуть, що зараз саме час купувати — ціни трохи впали, а продукція свіжа й домашня. Особливий попит має сало та молоде м’ясо, яке підходить і для запікання, і для шашлику.

Кореспонденти Новини.LIVE поспілкувалися м'ясною яткою на Привозі в Одесі й дізналися, які ціни зараз на сало.

Скільки коштує сало на Привозі

Продавчиня Тетяна одразу починає з головного — сала. Каже, нині воно свіже, м’яке й чисте, без прожилок. Для переконливості не шкодує усмішки й навіть пропонує покупцям скуштувати просто на місці.

"Сало по 250. Воно чисте, свіже, без жил і прожилок. М’яке й ніжне, не тверде, легко ріжеться. Справжнє домашнє, як має бути", — пояснює продавчиня.

Ціни, каже вона, трохи впали, бо людей на ринку стало менше — осіння погода налякала покупців.

"Та нема людей, бо дощі. Раніше брали парасолю, чоботи — і бігом на базар, а тепер сидять по хатах. А ми все одно працюємо — щоб люди мали що смачненьке взяти", — додає Тетяна.

Ціни на м'ясо на Привозі

Поруч із салом — прилавок з м’ясом. Тетяна каже, що зараз у продажу тільки молоде, свіже м’ясо, яке добре підходить для запікання або стейків.

"Шийка по 320, кострець — по 240, лопатка — 220. Усе молоденьке, соковите, без зайвого жиру. І на шашлик піде, і в духовку, і на котлети — буде смачно", — каже вона.

Асортимент у Тетяни широкий: є і різні шматки м'яса, і реберця. Для кожного покупця жінка знаходить пораду — хто хоче на сковорідку, а хто в духовку на святкову вечерю.

"Ребра по 250. М’ясце по 240 на битки, і засолити можна. Усе свіже, гарне, домашнє", — усміхається продавчиня.

