Цены на овощи в Одессе осенью 2025 - сколько стоят продукты

Цены на овощи в Одессе. Фото: Новини.LIVE

На Киевском рынке в Одессе осенью овощи стремительно дорожают. Продавцы говорят, что это сезонное явление, но в этом году цены кусаются даже сильнее, чем в прошлом году. Покупатели считают каждую гривну и покупают ровно столько, сколько нужно на день-два.

Корреспонденты Новини.LIVE пообщались с продавщицей Ириной и узнали, какие цены сейчас на овощи.

Реклама

Читайте также:

В Одессе подорожали овощи

Продавщица говорит, что цены выросли почти на все овощи. Особенно заметно это на стоимости картофеля.

"На все растет, на все. В прошлом году картофель был по 20 гривен, а в этом уже 25. Есть и дороже — по 35 и 40. Конечно, это влияет на людей. Но берут, потому что есть надо всем", — говорит Ирина.

По ее словам, люди стали осторожнее, и вместо полных пакетов покупают меньше, но чаще. Продавщица надеется, что ближе к зиме цены стабилизируются.

Цены на рынке на овощи

брокколи — 80 грн/кг

цветная капуста — 50 грн/кг

баклажаны — 60 грн/кг

огурцы — 100 грн/кг

кабачки — 60 грн/кг

зеленый помидор — 45 грн/кг

красный перец — 75 грн/кг

капуста — 25-45 грн/кг

морковь — 25 грн/кг

свекла — 25 грн/кг

картофель — 25 грн/кг

лук — 20 грн/кг

Напомним, мы сообщали, сколько стоят копчения в Одессе. Также писали, что будет с ценами на газ в ноябре.