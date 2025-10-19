Цены на овощи в Одессе осенью 2025 - сколько стоят продукты

На одесских рынках выросли цены на овощи — какая стоимость
На Киевском рынке в Одессе осенью овощи стремительно дорожают. Продавцы говорят, что это сезонное явление, но в этом году цены кусаются даже сильнее, чем в прошлом году. Покупатели считают каждую гривну и покупают ровно столько, сколько нужно на день-два.
Корреспонденты Новини.LIVE пообщались с продавщицей Ириной и узнали, какие цены сейчас на овощи.
В Одессе подорожали овощи
Продавщица говорит, что цены выросли почти на все овощи. Особенно заметно это на стоимости картофеля.
"На все растет, на все. В прошлом году картофель был по 20 гривен, а в этом уже 25. Есть и дороже — по 35 и 40. Конечно, это влияет на людей. Но берут, потому что есть надо всем", — говорит Ирина.
По ее словам, люди стали осторожнее, и вместо полных пакетов покупают меньше, но чаще. Продавщица надеется, что ближе к зиме цены стабилизируются.
Цены на рынке на овощи
- брокколи — 80 грн/кг
- цветная капуста — 50 грн/кг
- баклажаны — 60 грн/кг
- огурцы — 100 грн/кг
- кабачки — 60 грн/кг
- зеленый помидор — 45 грн/кг
- красный перец — 75 грн/кг
- капуста — 25-45 грн/кг
- морковь — 25 грн/кг
- свекла — 25 грн/кг
- картофель — 25 грн/кг
- лук — 20 грн/кг
