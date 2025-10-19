Видео
На одесских рынках выросли цены на овощи — какая стоимость

На одесских рынках выросли цены на овощи — какая стоимость

Дата публикации 19 октября 2025 12:21
обновлено: 11:15
Цены на овощи в Одессе осенью 2025 - сколько стоят продукты
Цены на овощи в Одессе. Фото: Новини.LIVE

На Киевском рынке в Одессе осенью овощи стремительно дорожают. Продавцы говорят, что это сезонное явление, но в этом году цены кусаются даже сильнее, чем в прошлом году. Покупатели считают каждую гривну и покупают ровно столько, сколько нужно на день-два.

Корреспонденты Новини.LIVE пообщались с продавщицей Ириной и узнали, какие цены сейчас на овощи.

В Одессе подорожали овощи

Продавщица говорит, что цены выросли почти на все овощи. Особенно заметно это на стоимости картофеля.

"На все растет, на все. В прошлом году картофель был по 20 гривен, а в этом уже 25. Есть и дороже — по 35 и 40. Конечно, это влияет на людей. Но берут, потому что есть надо всем", — говорит Ирина.

По ее словам, люди стали осторожнее, и вместо полных пакетов покупают меньше, но чаще. Продавщица надеется, что ближе к зиме цены стабилизируются.

Цены на рынке на овощи

  • брокколи — 80 грн/кг
  • цветная капуста — 50 грн/кг
  • баклажаны — 60 грн/кг
  • огурцы — 100 грн/кг
  • кабачки — 60 грн/кг
  • зеленый помидор — 45 грн/кг
  • красный перец — 75 грн/кг
  • капуста — 25-45 грн/кг
  • морковь — 25 грн/кг
  • свекла — 25 грн/кг
  • картофель — 25 грн/кг
  • лук — 20 грн/кг

Напомним, мы сообщали, сколько стоят копчения в Одессе. Также писали, что будет с ценами на газ в ноябре.

Одесса овощи Одесская область Новости Одессы цены стоимость
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
