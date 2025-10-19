Ціни на овочі в Одесі восени 2025 — скільки коштують продукти

Ціни на овочі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

На Київському ринку в Одесі восени овочі стрімко дорожчають. Продавці кажуть, що це сезонне явище, але цього року ціни кусаються навіть сильніше, ніж торік. Покупці рахують кожну гривню й купують рівно стільки, скільки потрібно на день-два.

Кореспонденти Новини.LIVE поспілкувалися з продавчинею Іриною й дізналися, які ціни зараз на овочі.

В Одесі подорожчали овочі

Продавчиня каже, що ціни зросли майже на всі овочі. Особливо помітно це на вартості картоплі.

"На все росте, на все. Минулого року картопля була по 20 гривень, а в цьому вже 25. Є й дорожча — по 35 і 40. Звісно, це впливає на людей. Але беруть, бо їсти треба всім", — каже Ірина.

За її словами, люди стали обережнішими, і замість повних пакетів купують менше, але частіше. Продавчиня сподівається, що ближче до зими ціни стабілізуються.

Ціни на ринку на овочі

броколі — 80 грн/кг

цвітна капуста — 50 грн/кг

баклажани — 60 грн/кг

огірки — 100 грн/кг

кабачки — 60 грн/кг

зелений помідор — 45 грн/кг

червоний перець — 75 грн/кг

капуста — 25–45 грн/кг

морква — 25 грн/кг

буряк — 25 грн/кг

картопля — 25 грн/кг

цибуля — 20 грн/кг

