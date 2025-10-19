Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На одеських ринках зросли ціни на овочі — яка вартість сьогодні

На одеських ринках зросли ціни на овочі — яка вартість сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 12:21
Оновлено: 11:15
Ціни на овочі в Одесі восени 2025 — скільки коштують продукти
Ціни на овочі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

На Київському ринку в Одесі восени овочі стрімко дорожчають. Продавці кажуть, що це сезонне явище, але цього року ціни кусаються навіть сильніше, ніж торік. Покупці рахують кожну гривню й купують рівно стільки, скільки потрібно на день-два. 

Кореспонденти Новини.LIVE поспілкувалися з продавчинею Іриною й дізналися, які ціни зараз на овочі.

Реклама
Читайте також:

В Одесі подорожчали овочі

Продавчиня каже, що ціни зросли майже на всі овочі. Особливо помітно це на вартості картоплі.

"На все росте, на все. Минулого року картопля була по 20 гривень, а в цьому вже 25. Є й дорожча — по 35 і 40. Звісно, це впливає на людей. Але беруть, бо їсти треба всім", — каже Ірина.

За її словами, люди стали обережнішими, і замість повних пакетів купують менше, але частіше. Продавчиня сподівається, що ближче до зими ціни стабілізуються.

Ціни на ринку на овочі

  • броколі — 80 грн/кг
  • цвітна капуста — 50 грн/кг
  • баклажани — 60 грн/кг
  • огірки — 100 грн/кг
  • кабачки — 60 грн/кг
  • зелений помідор — 45 грн/кг
  • червоний перець — 75 грн/кг
  • капуста — 25–45 грн/кг
  • морква — 25 грн/кг
  • буряк — 25 грн/кг
  • картопля — 25 грн/кг
  • цибуля — 20 грн/кг

Нагадаємо, ми повідомляли, скільки коштує копчення в Одесі. Також писали, що буде з цінами на газ у листопаді.

Одеса овочі Одеська область Новини Одеси ціни вартість
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації