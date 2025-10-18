Тарифи на газ в Одесі у листопаді — які зміни

Тариф на газ в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У листопаді одесити й далі платитимуть за газ за старими тарифами. Ціна залишиться стабільною завдяки мораторію, який стримує зростання вартості енергоносіїв. Та фахівці попереджають: узимку платіжки можуть суттєво збільшитися, якщо уряд скасує обмеження.

Новини.LIVE розповідають, скільки одесити платитимуть за блакитне паливо у листопаді.

Скільки платитимуть одесити

Побутові споживачі в Одесі й далі сплачуватимуть 7,96 грн за кубометр газу. Доставка, яку забезпечує компанія "Одесагаз", коштує 1,308 грн за кубометр. Такі тарифи залишаються чинними завдяки державному мораторію, який тимчасово забороняє підвищення цін на енергоносії.

Проте експерти нагадують, що мораторій не вічний. Якщо його скасують, вартість газу може зрости вже цієї зими. Особливо це вдарить по сімейних бюджетах під час опалювального сезону, коли споживання зростає в рази.

Ціни на газ для бізнесу

Транспортування газу для бізнесу становить 501,97 грн за тисячу кубометрів. Загалом, доставка для бізнесу зросла на 305% порівняно з минулим роком. Це може позначитися на вартості товарів і послуг, адже компанії закладають витрати на енергоресурси у свою ціну.

