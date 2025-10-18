Відео
Україна
В Одесі готуються до складної зими — заготовлюють дрова

В Одесі готуються до складної зими — заготовлюють дрова

Ua ru
Дата публікації: 18 жовтня 2025 15:45
Оновлено: 16:07
Одеса готується до зими — мерія заготовляє дрова для пунктів незламності
В Одесі заготовлюють дрова до зими. Фото ілюстративне: freepik

Одеса готується до складної зими. Через ризик обмеження постачання газу місто збільшує запаси дров для пунктів незламності. Комунальні служби отримали доручення підготувати альтернативні джерела тепла на випадок надзвичайних ситуацій.

Про це йшлося на засіданні комісії Одеської міськради з питань ЖКГ.

Читайте також:

Одеса заготовлює дрова

Під час міської наради в Одесі ухвалили рішення активізувати заготівлю дров. Таке завдання поставили через попередження Міністерства енергетики: у разі критичної ситуації можуть бути запроваджені обмеження на постачання газу.

"Ми дали доручення збільшити запаси дров. Якщо виникнуть проблеми із газом, саме вони стануть резервним джерелом тепла. Адже газ — це не лише опалення, це й електрика, тому маємо бути готовими до будь-якого сценарію", — пояснив один із членів наради.

В Одесі готують пункти обігріву

У місті вже почали підготовку пунктів незламності до зимового періоду. Там встановлюють буржуйки, які працюють на твердому паливі. Такі печі також планують розмістити у школах і соціальних закладах.

"Ніколи не думали, що в мільйонному місті доведеться готувати дрова. Але нинішня ситуація вимагає максимальної готовності. Краще мати запас і не використати, ніж залишитись без тепла", — зазначив член комісії.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі та області частина мешканців залишиться без води. В місці також планові відключення світла.

Одеса Одеська область зима Новини Одеси пункт обігріву дрова
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
