ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Відео

Головна Одеса Частина Одеси сьогодні без світла — яка причина відключення

Частина Одеси сьогодні без світла — яка причина відключення

Ua ru
Дата публікації: 18 жовтня 2025 09:55
Оновлено: 09:40
Відключення світла в Одесі 18 жовтня — адреси
Відключення світла в Одесі. Фото ілюстративне: freepik

У суботу, 18 жовтня, в Одесі частина абонентів залишилася без електроенергії. Енергетики виконують планові ремонти, щоб підготувати мережі до зимових навантажень. Роботи триватимуть у кількох районах міста до вечора.

Про це у суботу, 18 жовтня, повідомили в Одеській міській раді.

Де немає світла в Одесі

У Центральному РЕМ роботи тривають до 19:00 за такими адресами:

  • Аметова 13, 15
  • Довженка 7-10
  • Караванського 40-47
  • пров. Нечипоренка 2
  • пр. Шевченка 11а

У Північному РЕМ електропостачання можуть тимчасово відключати до 18:00 за адресами:

  • 28-ї Бригади 2
  • Баїса 1-25
  • Блажка 1-5
  • Бувалкіна 30-75
  • Заболотного 54-71
  • Марсельська 32-60
  • С.Палія 21-134
  • Академіка Сахарова 16-44
  • Світла 1-14
  • пр. Князя Володимира Великого 114-156

Також роботи проводяться до 20:00 за такими адресами:

  • 1-а Пересипська 1
  • Авангардна 1-31
  • Коровицького 1-151
  • Нежданової 1-115
  • Дорожня 1-22
  • Івахненка 9-90
  • Листяна 1-13
  • Літня 1-41
  • Висока 1-20
  • Металістів 1-15
  • Мирна 1-29
  • Обривиста 1-22
  • Озерна 26-66
  • Осіння 1-12
  • Павлодарського 1-76
  • Узікова 1-39
  • Українська 1-20
  • Хавкіна 2-74
  • Шполянська 74-119
  • пров. 1-й Пересипський 1-19
  • пров. Ковиловий 1-17
  • пров. Крижанівський 1-28
  • пров. Нежданової 1-8
  • пров. Пролетарський 1-15
  • пров. Станішевської 1-21
  • пров. Сумський 2-28
  • Ядова 58
  • пров. Шахтинський 1-19
  • пров. Шебелинський 1-16
  • узв. 2-й Пересипський 1-23

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський обговорив з міністром енергетики Сполучених Штатів Америки Крісом Райтом атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України. Також ми писали, що українців закликають економити газ

Одеса електроенергія Новини Одеси ДТЕК відключення світла світло
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
