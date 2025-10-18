Відключення світла в Одесі 18 жовтня — адреси

Частина Одеси сьогодні без світла — яка причина відключення
У суботу, 18 жовтня, в Одесі частина абонентів залишилася без електроенергії. Енергетики виконують планові ремонти, щоб підготувати мережі до зимових навантажень. Роботи триватимуть у кількох районах міста до вечора.
Про це у суботу, 18 жовтня, повідомили в Одеській міській раді.
Де немає світла в Одесі
У Центральному РЕМ роботи тривають до 19:00 за такими адресами:
- Аметова 13, 15
- Довженка 7-10
- Караванського 40-47
- пров. Нечипоренка 2
- пр. Шевченка 11а
У Північному РЕМ електропостачання можуть тимчасово відключати до 18:00 за адресами:
- 28-ї Бригади 2
- Баїса 1-25
- Блажка 1-5
- Бувалкіна 30-75
- Заболотного 54-71
- Марсельська 32-60
- С.Палія 21-134
- Академіка Сахарова 16-44
- Світла 1-14
- пр. Князя Володимира Великого 114-156
Також роботи проводяться до 20:00 за такими адресами:
- 1-а Пересипська 1
- Авангардна 1-31
- Коровицького 1-151
- Нежданової 1-115
- Дорожня 1-22
- Івахненка 9-90
- Листяна 1-13
- Літня 1-41
- Висока 1-20
- Металістів 1-15
- Мирна 1-29
- Обривиста 1-22
- Озерна 26-66
- Осіння 1-12
- Павлодарського 1-76
- Узікова 1-39
- Українська 1-20
- Хавкіна 2-74
- Шполянська 74-119
- пров. 1-й Пересипський 1-19
- пров. Ковиловий 1-17
- пров. Крижанівський 1-28
- пров. Нежданової 1-8
- пров. Пролетарський 1-15
- пров. Станішевської 1-21
- пров. Сумський 2-28
- Ядова 58
- пров. Шахтинський 1-19
- пров. Шебелинський 1-16
- узв. 2-й Пересипський 1-23
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
