Відключення світла в Одесі 18 жовтня — адреси

У суботу, 18 жовтня, в Одесі частина абонентів залишилася без електроенергії. Енергетики виконують планові ремонти, щоб підготувати мережі до зимових навантажень. Роботи триватимуть у кількох районах міста до вечора.

Про це у суботу, 18 жовтня, повідомили в Одеській міській раді.

Де немає світла в Одесі

У Центральному РЕМ роботи тривають до 19:00 за такими адресами:

Аметова 13, 15

Довженка 7-10

Караванського 40-47

пров. Нечипоренка 2

пр. Шевченка 11а

У Північному РЕМ електропостачання можуть тимчасово відключати до 18:00 за адресами:

28-ї Бригади 2

Баїса 1-25

Блажка 1-5

Бувалкіна 30-75

Заболотного 54-71

Марсельська 32-60

С.Палія 21-134

Академіка Сахарова 16-44

Світла 1-14

пр. Князя Володимира Великого 114-156

Також роботи проводяться до 20:00 за такими адресами:

1-а Пересипська 1

Авангардна 1-31

Коровицького 1-151

Нежданової 1-115

Дорожня 1-22

Івахненка 9-90

Листяна 1-13

Літня 1-41

Висока 1-20

Металістів 1-15

Мирна 1-29

Обривиста 1-22

Озерна 26-66

Осіння 1-12

Павлодарського 1-76

Узікова 1-39

Українська 1-20

Хавкіна 2-74

Шполянська 74-119

пров. 1-й Пересипський 1-19

пров. Ковиловий 1-17

пров. Крижанівський 1-28

пров. Нежданової 1-8

пров. Пролетарський 1-15

пров. Станішевської 1-21

пров. Сумський 2-28

Ядова 58

пров. Шахтинський 1-19

пров. Шебелинський 1-16

узв. 2-й Пересипський 1-23

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський обговорив з міністром енергетики Сполучених Штатів Америки Крісом Райтом атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України. Також ми писали, що українців закликають економити газ.