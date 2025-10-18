Отключение света в Одессе 18 октября - адреса

Отключение света в Одессе. Фото иллюстративное: freepik

В субботу, 18 октября, в Одессе часть абонентов осталась без электроэнергии. Энергетики выполняют плановые ремонты, чтобы подготовить сети к зимним нагрузкам. Работы продлятся в нескольких районах города до вечера.

Об этом в субботу, 18 октября, сообщили в Одесском городском совете.

Где нет света в Одессе

В Центральном РЭС работы продолжаются до 19:00 по следующим адресам:

Аметова 13, 15

Довженко 7-10

Караванского 40-47

переулок Нечипоренко 2

пр. Шевченко 11а

В Северном РЭС электроснабжение могут временно отключать до 18:00 по адресам:

28-й Бригады 2

Баиса 1-25

Блажка 1-5

Бувалкина 30-75

Заболотного 54-71

Марсельская 32-60

С.Палия 21-134

Академика Сахарова 16-44

Светлая 1-14

пр. Князя Владимира Великого 114-156

Также работы проводятся до 20:00 по следующим адресам:

1-я Пересыпская 1

Авангардная 1-31

Коровицкого 1-151

Неждановой 1-115

Дорожная 1-22

Ивахненко 9-90

Лиственная 1-13

Летняя 1-41

Высокая 1-20

Металлистов 1-15

Мирная 1-29

Обрывистая 1-22

Озерная 26-66

Осенняя 1-12

Павлодарского 1-76

Узикова 1-39

Украинская 1-20

Хавкина 2-74

Шполянская 74-119

переулок 1-й Пересыпский 1-19

переулок Ковыльный 1-17

переулок Крыжановский 1-28

переулок Неждановой 1-8

переулок Пролетарский 1-15

переулок Станишевской 1-21

переулок Сумской 2-28

Ядовая 58

переулок Шахтинский 1-19

переулок Шебелинский 1-16

переулок 2-й Пересыпский 1-23

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром энергетики Соединенных Штатов Америки Крисом Райтом атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины. Также мы писали, что украинцев призывают экономить газ.