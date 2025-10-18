Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Часть Одессы сегодня без света — какая причина отключения

Часть Одессы сегодня без света — какая причина отключения

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 09:55
обновлено: 09:40
Отключение света в Одессе 18 октября - адреса
Отключение света в Одессе. Фото иллюстративное: freepik

В субботу, 18 октября, в Одессе часть абонентов осталась без электроэнергии. Энергетики выполняют плановые ремонты, чтобы подготовить сети к зимним нагрузкам. Работы продлятся в нескольких районах города до вечера.

Об этом в субботу, 18 октября, сообщили в Одесском городском совете.

Реклама
Читайте также:

Где нет света в Одессе

В Центральном РЭС работы продолжаются до 19:00 по следующим адресам:

  • Аметова 13, 15
  • Довженко 7-10
  • Караванского 40-47
  • переулок Нечипоренко 2
  • пр. Шевченко 11а

В Северном РЭС электроснабжение могут временно отключать до 18:00 по адресам:

  • 28-й Бригады 2
  • Баиса 1-25
  • Блажка 1-5
  • Бувалкина 30-75
  • Заболотного 54-71
  • Марсельская 32-60
  • С.Палия 21-134
  • Академика Сахарова 16-44
  • Светлая 1-14
  • пр. Князя Владимира Великого 114-156

Также работы проводятся до 20:00 по следующим адресам:

  • 1-я Пересыпская 1
  • Авангардная 1-31
  • Коровицкого 1-151
  • Неждановой 1-115
  • Дорожная 1-22
  • Ивахненко 9-90
  • Лиственная 1-13
  • Летняя 1-41
  • Высокая 1-20
  • Металлистов 1-15
  • Мирная 1-29
  • Обрывистая 1-22
  • Озерная 26-66
  • Осенняя 1-12
  • Павлодарского 1-76
  • Узикова 1-39
  • Украинская 1-20
  • Хавкина 2-74
  • Шполянская 74-119
  • переулок 1-й Пересыпский 1-19
  • переулок Ковыльный 1-17
  • переулок Крыжановский 1-28
  • переулок Неждановой 1-8
  • переулок Пролетарский 1-15
  • переулок Станишевской 1-21
  • переулок Сумской 2-28
  • Ядовая 58
  • переулок Шахтинский 1-19
  • переулок Шебелинский 1-16
  • переулок 2-й Пересыпский 1-23

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром энергетики Соединенных Штатов Америки Крисом Райтом атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины. Также мы писали, что украинцев призывают экономить газ.

Одесса электроэнергия Новости Одессы ДТЭК отключения света свет
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации