Отключение света в Одессе 18 октября - адреса

Часть Одессы сегодня без света — какая причина отключения
В субботу, 18 октября, в Одессе часть абонентов осталась без электроэнергии. Энергетики выполняют плановые ремонты, чтобы подготовить сети к зимним нагрузкам. Работы продлятся в нескольких районах города до вечера.
Об этом в субботу, 18 октября, сообщили в Одесском городском совете.
Где нет света в Одессе
В Центральном РЭС работы продолжаются до 19:00 по следующим адресам:
- Аметова 13, 15
- Довженко 7-10
- Караванского 40-47
- переулок Нечипоренко 2
- пр. Шевченко 11а
В Северном РЭС электроснабжение могут временно отключать до 18:00 по адресам:
- 28-й Бригады 2
- Баиса 1-25
- Блажка 1-5
- Бувалкина 30-75
- Заболотного 54-71
- Марсельская 32-60
- С.Палия 21-134
- Академика Сахарова 16-44
- Светлая 1-14
- пр. Князя Владимира Великого 114-156
Также работы проводятся до 20:00 по следующим адресам:
- 1-я Пересыпская 1
- Авангардная 1-31
- Коровицкого 1-151
- Неждановой 1-115
- Дорожная 1-22
- Ивахненко 9-90
- Лиственная 1-13
- Летняя 1-41
- Высокая 1-20
- Металлистов 1-15
- Мирная 1-29
- Обрывистая 1-22
- Озерная 26-66
- Осенняя 1-12
- Павлодарского 1-76
- Узикова 1-39
- Украинская 1-20
- Хавкина 2-74
- Шполянская 74-119
- переулок 1-й Пересыпский 1-19
- переулок Ковыльный 1-17
- переулок Крыжановский 1-28
- переулок Неждановой 1-8
- переулок Пролетарский 1-15
- переулок Станишевской 1-21
- переулок Сумской 2-28
- Ядовая 58
- переулок Шахтинский 1-19
- переулок Шебелинский 1-16
- переулок 2-й Пересыпский 1-23
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
