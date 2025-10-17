Графики 15 октября в Одессе: плановых отключений электроэнергии нет

Люди переходят дорогу ночью. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, 18 октября, в Одессе пока не предусматриваются плановые отключения электроэнергии. Однако в области держат ремонтные работы на объектах электросетей, которые были повреждены. Кроме того, в любой момент в регионе могут ввести аварийные отключения света.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Во время экстренных отключений света стандартные графики, опубликованные на официальном сайте, не действуют, поэтому жителям советуют экономно использовать электроэнергию. Энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение, а о прекращении экстренных отключений будет сообщено немедленно. Для сравнения, стабилизационные отключения происходят по утвержденным графикам, которые доступны на официальном сайте и в чат-боте.

Где узнать графики

Потребление электроэнергии растет. Сегодня, 17 октября, оно на 4% выше чем вчера, в четверг. В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали, что бизнесу в Украине советуют экономить электроэнергию Также мы писали о том, что в Минэнерго отчитались о состоянии энергосистемы Украины.