Графіки 15 жовтня в Одесі: планових відключень електроенергії немає

Завтра, 18 жовтня, в Одесі наразі не передбачаються планові відключення електроенергії. Однак в області тримають ремонтні роботи на об'єктах електромереж, які були пошкоджені. Крім того, в будь-який момент в регіоні можуть ввести аварійні відключення світла.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Екстрені відключення світла в Одеській області

Під час екстрених вимкнень світла стандартні графіки, опубліковані на офіційному сайті, не діють, тому жителям радять економно використовувати електроенергію. Енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання, а про припинення екстрених відключень буде повідомлено негайно. Для порівняння, стабілізаційні відключення відбуваються за затвердженими графіками, які доступні на офіційному сайті та у чат-боті.

Де дізнатися графіки

Споживання електроенергії зростає. Сьогодні, 17 жовтня, воно на 4% вище ніж вчора, у четвер. У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли, що бізнесу в Україні радять заощаджувати електроенергію Також ми писали про те, що в Мінерего прозвітували про стан енергосистеми України.