Відключення світла в Одесі 17 жовтня: графік і райони без обмежень

Завтра, 17 жовтня, відключення електроенергії заплановані лише у Київському районі Одеси. Про вимкнення світла в інших районах наразі невідомо. Детальний графік можна переглянути на офіційному сайті ДТЕК. Енергетики проводять підготовчі роботи на мережах для безперебійного постачання в зимовий період. Наразі по всій Україні, в тому числі на Одещині, діють екстрені відключення.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Екстрені відключення світла в Одеській області

В Одеській області щонайменше до кінця цієї доби діятимуть екстрені відключення електроенергії за рішенням НЕК "Укренерго". Під час таких відключень звичні графіки, опубліковані на офіційному сайті, не застосовуються, тому мешканцям рекомендують економити електроенергію. Енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити подачу світла, а про скасування екстрених відключень буде повідомлено оперативно. Для порівняння, стабілізаційні відключення здійснюються відповідно до затверджених графіків, які можна знайти на сайті та у чат-боті.

Де дізнатися графіки

Споживання електроенергії зростає. Сьогодні, 16 жовтня, воно на 4% вище ніж вчора, у середу. У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

.