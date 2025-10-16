Видео
Графики отключений — когда не будет света в Одессе завтра

Дата публикации 16 октября 2025 20:46
обновлено: 20:40
Отключение света в Одессе 17 октября: график и районы без ограничений
Дом без света в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, 17 октября, отключения электроэнергии запланированы только в Киевском районе Одессы. Об отключениях света в других районах пока неизвестно. Подробный график можно посмотреть на официальном сайте ДТЭК. Энергетики проводят подготовительные работы на сетях для бесперебойного снабжения в зимний период. В настоящее время по всей Украине, в том числе и в Одесской области, действуют экстренные отключения.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Экстренные отключения света в Одесской области

В Одесской области, как минимум до конца сегодняшнего дня, будут действовать экстренные отключения электроэнергии по решению НЭК "Укренерго". Во время таких отключений привычные графики, опубликованные на официальном сайте, не применяются, поэтому жителям рекомендуют экономить электроэнергию. Энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно скорее восстановить подачу света, а о снятии экстренных отключений будет оперативно сообщено. Для сравнения, стабилизационные отключения осуществляются согласно утверждённым графикам, которые можно найти на сайте и в чат-боте.

Где узнать графики

Потребление электроэнергии растет. Сегодня, 15 октября, оно на 4% выше чем вчера, во вторник. В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе пока не будут включать в себя отопление. Также мы писали о том, что нужно знать клиентам Нефтегаза, чтобы платить меньше.

 

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
