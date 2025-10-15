Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Пока батареи у одесситов останутся холодными — какие причины

Пока батареи у одесситов останутся холодными — какие причины

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 17:16
Когда в Одессе включат отопление 2025 - не раньше 1 ноября
Женщина проверяет батарею на тепло. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе пока не будут включать отопление — тепло в домах появится в этом году с задержкой. Причина — ограниченные лимиты газа и необходимость экономного использования энергоресурсов. Городские службы уверяют, что технически готовы к зиме и готовят пункты обогрева и резервы на случай чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Реклама
Читайте также:

Старт отопительного сезона

В Одессе состоялось внеочередное заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Главной темой стала подготовка к отопительному сезону 2025-2026 годов. Как сообщили в городском совете, инфраструктура готова к работе зимой, однако из-за установленных государством лимитов газа тепло в домах появится не раньше 1 ноября. Отопительный сезон продлится до 31 марта, но его начало будет зависеть от погоды и наличия энергоресурсов.

Городские службы проверяют готовность пунктов обогрева, генераторов и запасов топлива. В учебных заведениях тестируют оборудование, которое сможет обеспечить детей горячей пищей даже в случае отключений. Также возобновляется взаимодействие с бизнесом и общественными организациями для поддержки города во время холодов. В газовых и энергетических компаниях сообщили, что работают в штатном режиме, подготовили ремонтные комплекты и очереди отключений на случай аварий.

Напомним, мы писали, что в Одессе перебои со светом из-за подготовки к отопительному сезону. Также мы сообщали о том, какая ситуация с отоплением в Николаеве.

Одесса отопительный сезон Одесская область теплоснабжение Новости Одессы отопление
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации