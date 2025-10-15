Когда в Одессе включат отопление 2025 - не раньше 1 ноября

Женщина проверяет батарею на тепло. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе пока не будут включать отопление — тепло в домах появится в этом году с задержкой. Причина — ограниченные лимиты газа и необходимость экономного использования энергоресурсов. Городские службы уверяют, что технически готовы к зиме и готовят пункты обогрева и резервы на случай чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Старт отопительного сезона

В Одессе состоялось внеочередное заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Главной темой стала подготовка к отопительному сезону 2025-2026 годов. Как сообщили в городском совете, инфраструктура готова к работе зимой, однако из-за установленных государством лимитов газа тепло в домах появится не раньше 1 ноября. Отопительный сезон продлится до 31 марта, но его начало будет зависеть от погоды и наличия энергоресурсов.

Городские службы проверяют готовность пунктов обогрева, генераторов и запасов топлива. В учебных заведениях тестируют оборудование, которое сможет обеспечить детей горячей пищей даже в случае отключений. Также возобновляется взаимодействие с бизнесом и общественными организациями для поддержки города во время холодов. В газовых и энергетических компаниях сообщили, что работают в штатном режиме, подготовили ремонтные комплекты и очереди отключений на случай аварий.

