Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Поки батареї в одеситів залишаться холодними — які причини

Поки батареї в одеситів залишаться холодними — які причини

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 17:16
Коли в Одесі ввімкнуть опалення 2025 — не раніше 1 листопада
Жінка перевіряє батарею на тепло. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі поки не вмикатимуть опалення — тепло у будинках з’явиться цього року з затримкою. Причина — обмежені ліміти газу та необхідність економного використання енергоресурсів. Міські служби запевняють, що технічно готові до зими та готують пункти обігріву й резерви на випадок надзвичайних ситуацій.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Реклама
Читайте також:

Старт опалювального сезону

В Одесі відбулося позачергове засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Головною темою стала підготовка до опалювального сезону 2025–2026 років. Як повідомили у міській раді, інфраструктура готова до роботи взимку, однак через встановлені державою ліміти газу тепло в оселях з’явиться не раніше 1 листопада. Опалювальний сезон триватиме до 31 березня, але його початок залежатиме від погоди та наявності енергоресурсів.

Міські служби перевіряють готовність пунктів обігріву, генераторів та запасів пального. У закладах освіти тестують обладнання, яке зможе забезпечити дітей гарячою їжею навіть у разі відключень. Також поновлюється взаємодія з бізнесом і громадськими організаціями для підтримки міста під час холодів. У газових та енергетичних компаніях повідомили, що працюють у штатному режимі, підготували ремонтні комплекти й черги відключень на випадок аварій.

Нагадаємо, ми писали, що в Одесі перебої зі світлом через підготовку до опалювального сезону. Також ми повідомляли про те, яка ситуація з опаленням у Миколаєві.

Одеса опалювальний сезон Одеська область теплопостачання Новини Одеси опалення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації