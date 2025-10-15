Коли в Одесі ввімкнуть опалення 2025 — не раніше 1 листопада

Жінка перевіряє батарею на тепло. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі поки не вмикатимуть опалення — тепло у будинках з’явиться цього року з затримкою. Причина — обмежені ліміти газу та необхідність економного використання енергоресурсів. Міські служби запевняють, що технічно готові до зими та готують пункти обігріву й резерви на випадок надзвичайних ситуацій.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Старт опалювального сезону

В Одесі відбулося позачергове засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Головною темою стала підготовка до опалювального сезону 2025–2026 років. Як повідомили у міській раді, інфраструктура готова до роботи взимку, однак через встановлені державою ліміти газу тепло в оселях з’явиться не раніше 1 листопада. Опалювальний сезон триватиме до 31 березня, але його початок залежатиме від погоди та наявності енергоресурсів.

Міські служби перевіряють готовність пунктів обігріву, генераторів та запасів пального. У закладах освіти тестують обладнання, яке зможе забезпечити дітей гарячою їжею навіть у разі відключень. Також поновлюється взаємодія з бізнесом і громадськими організаціями для підтримки міста під час холодів. У газових та енергетичних компаніях повідомили, що працюють у штатному режимі, підготували ремонтні комплекти й черги відключень на випадок аварій.

Нагадаємо, ми писали, що в Одесі перебої зі світлом через підготовку до опалювального сезону. Також ми повідомляли про те, яка ситуація з опаленням у Миколаєві.