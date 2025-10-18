Видео
Главная Одесса В Одессе готовятся к сложной зиме — заготавливают дрова

В Одессе готовятся к сложной зиме — заготавливают дрова

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 15:45
обновлено: 16:07
Одесса готовится к зиме - мэрия заготавливает дрова для пунктов несокрушимости
В Одессе заготавливают дрова к зиме. Фото иллюстративное: freepik

Одесса готовится к сложной зиме. Из-за риска ограничения поставок газа город увеличивает запасы дров для пунктов несокрушимости. Коммунальные службы получили поручение подготовить альтернативные источники тепла на случай чрезвычайных ситуаций.

Об этом шла речь на заседании комиссии Одесского горсовета по вопросам ЖКХ.

Одесса заготавливает дрова

Во время городского совещания в Одессе приняли решение активизировать заготовку дров. Такую задачу поставили из-за предупреждения Министерства энергетики: в случае критической ситуации могут быть введены ограничения на поставку газа.

"Мы дали поручение увеличить запасы дров. Если возникнут проблемы с газом, именно они станут резервным источником тепла. Ведь газ — это не только отопление, это и электричество, поэтому должны быть готовы к любому сценарию", — пояснил один из членов совещания.

В Одессе готовят пункты обогрева

В городе уже начали подготовку пунктов несокрушимости к зимнему периоду. Там устанавливают буржуйки, которые работают на твердом топливе. Такие печи также планируют разместить в школах и социальных учреждениях.

"Никогда не думали, что в миллионном городе придется готовить дрова. Но нынешняя ситуация требует максимальной готовности. Лучше иметь запас и не использовать, чем остаться без тепла", — отметил член комиссии.

Напомним, сегодня в Одессе и области часть жителей останется без воды. В месте также плановые отключения света.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
