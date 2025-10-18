В Одессе 18 октября отключат воду по нескольким адресам

Масштабное отключение воды в Одессе и пригороде — какая причина
Сегодня, 18 октября, в Одессе и области часть жителей останется без воды. Причиной являются плановые и аварийные ремонтные работы на сетях. Водоснабжение обещают восстановить к вечеру, поэтому стоит сделать запасы заранее.
Об этом в субботу, 18 октября, сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды в Одессе
Без воды остались такие адреса:
- село Александровка, промузел
- улица Семьи Глодарь,
- улица Левитана,
- улица Академика Королева, 43а,
- улица Академика Филатова,
- улица Космонавтов,
- улица Владислава Бувалкина, 6-28,
- село Ильишка,
- улица Жолио-Кюри,
- проспект Князя Владимира Великого,
- улица Виталия Блажко.
По данным водоканала, работы продлятся до 15:00 — 17:00, в зависимости от района. После завершения ремонтов водоснабжение обещают восстановить в полном объеме.
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Где набрать воды в Одессе
Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район.
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, одесситов призывают готовиться к тяжелой зиме. Также мы писали, что в ноябре цены на тепло для одесситов останутся без изменений.
