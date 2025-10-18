Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Масштабне відключення води в Одесі та передмісті — яка причина

Масштабне відключення води в Одесі та передмісті — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 18 жовтня 2025 13:18
Оновлено: 12:39
В Одесі 18 жовтня відключать воду за кількома адресами
Чоловік ремонтує кран. Фото ілюстративне: freepik

Сьогодні, 18 жовтня, в Одесі та області частина мешканців залишиться без води. Причиною є планові та аварійні ремонтні роботи на мережах. Водопостачання обіцяють відновити до вечора, тож варто зробити запаси заздалегідь.

Про це у суботу, 18 жовтня, повідомила пресслужба "Інфоксводоканалу".

Реклама
Читайте також:
Масштабне відключення води в Одесі та передмісті — яка причина - фото 1
Адреси відключення води. Фото: скриншот "Інфоксводоканал"

Де немає води в Одесі

Без води залишилися такі адреси: 

  • село Олександрівка, промвузол
  • вулиця Сім’ї Глодар,
  • вулиця Левітана,
  • вулиця Академіка Корольова, 43а,
  • вулиця Академіка Філатова,
  • вулиця Космонавтів,
  • вулиця Владислава Бувалкіна, 6–28,
  • село Іллішка,
  • вулиця Жоліо-Кюрі,
  • проспект Князя Володимира Великого,
  • вулиця Віталія Блажка.

За даними водоканалу, роботи триватимуть до 15:00 — 17:00, залежно від району. Після завершення ремонтів водопостачання обіцяють відновити у повному обсязі.

Телефон для довідок (цілодобово)

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі 

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, одеситів закликають готуватися до важкої зими. Також ми писали, що у листопаді ціни на тепло для одеситів залишаться без змін.

Одеса Одеська область водопостачання вода Новини Одеси відсутність води
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації