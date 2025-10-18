В Одесі 18 жовтня відключать воду за кількома адресами

Масштабне відключення води в Одесі та передмісті — яка причина
Сьогодні, 18 жовтня, в Одесі та області частина мешканців залишиться без води. Причиною є планові та аварійні ремонтні роботи на мережах. Водопостачання обіцяють відновити до вечора, тож варто зробити запаси заздалегідь.
Про це у суботу, 18 жовтня, повідомила пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води в Одесі
Без води залишилися такі адреси:
- село Олександрівка, промвузол
- вулиця Сім’ї Глодар,
- вулиця Левітана,
- вулиця Академіка Корольова, 43а,
- вулиця Академіка Філатова,
- вулиця Космонавтів,
- вулиця Владислава Бувалкіна, 6–28,
- село Іллішка,
- вулиця Жоліо-Кюрі,
- проспект Князя Володимира Великого,
- вулиця Віталія Блажка.
За даними водоканалу, роботи триватимуть до 15:00 — 17:00, залежно від району. Після завершення ремонтів водопостачання обіцяють відновити у повному обсязі.
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Де набрати води в Одесі
Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
