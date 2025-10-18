В Одесі 18 жовтня відключать воду за кількома адресами

Чоловік ремонтує кран. Фото ілюстративне: freepik

Сьогодні, 18 жовтня, в Одесі та області частина мешканців залишиться без води. Причиною є планові та аварійні ремонтні роботи на мережах. Водопостачання обіцяють відновити до вечора, тож варто зробити запаси заздалегідь.

Про це у суботу, 18 жовтня, повідомила пресслужба "Інфоксводоканалу".

Адреси відключення води.

Де немає води в Одесі

Без води залишилися такі адреси:

село Олександрівка, промвузол

вулиця Сім’ї Глодар,

вулиця Левітана,

вулиця Академіка Корольова, 43а,

вулиця Академіка Філатова,

вулиця Космонавтів,

вулиця Владислава Бувалкіна, 6–28,

село Іллішка,

вулиця Жоліо-Кюрі,

проспект Князя Володимира Великого,

вулиця Віталія Блажка.

За даними водоканалу, роботи триватимуть до 15:00 — 17:00, залежно від району. Після завершення ремонтів водопостачання обіцяють відновити у повному обсязі.

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, одеситів закликають готуватися до важкої зими. Також ми писали, що у листопаді ціни на тепло для одеситів залишаться без змін.