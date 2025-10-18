Тарифы на газ в Одессе в ноябре - какие изменения

Тариф на газ в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В ноябре одесситы и дальше будут платить за газ по старым тарифам. Цена останется стабильной благодаря мораторию, который сдерживает рост стоимости энергоносителей. Но специалисты предупреждают: зимой платежки могут существенно увеличиться, если правительство отменит ограничения.

Новини.LIVE рассказывают, сколько одесситы будут платить за голубое топливо в ноябре.

Реклама

Читайте также:

Сколько будут платить одесситы

Бытовые потребители в Одессе и дальше будут платить 7,96 грн за кубометр газа. Доставка, которую обеспечивает компания "Одессагаз", стоит 1,308 грн за кубометр. Такие тарифы остаются в силе благодаря государственному мораторию, который временно запрещает повышение цен на энергоносители.

Однако эксперты напоминают, что мораторий не вечен. Если его отменят, стоимость газа может вырасти уже этой зимой. Особенно это ударит по семейным бюджетам во время отопительного сезона, когда потребление растет в разы.

Цены на газ для бизнеса

Транспортировка газа для бизнеса составляет 501,97 грн за тысячу кубометров. В общем, доставка для бизнеса выросла на 305% по сравнению с прошлым годом. Это может сказаться на стоимости товаров и услуг, ведь компании закладывают расходы на энергоресурсы в свою цену.

Напомним, мы писали, сколько этой зимой будет стоить тепло одесситам. Также сообщали, что в городе заготавливают дрова для пунктов обогрева.