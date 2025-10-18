Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Изменения в платежках — сколько будет стоить газ в Одессе

Изменения в платежках — сколько будет стоить газ в Одессе

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 18:29
обновлено: 18:23
Тарифы на газ в Одессе в ноябре - какие изменения
Тариф на газ в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В ноябре одесситы и дальше будут платить за газ по старым тарифам. Цена останется стабильной благодаря мораторию, который сдерживает рост стоимости энергоносителей. Но специалисты предупреждают: зимой платежки могут существенно увеличиться, если правительство отменит ограничения.

Новини.LIVE рассказывают, сколько одесситы будут платить за голубое топливо в ноябре.

Реклама
Читайте также:

Сколько будут платить одесситы

Бытовые потребители в Одессе и дальше будут платить 7,96 грн за кубометр газа. Доставка, которую обеспечивает компания "Одессагаз", стоит 1,308 грн за кубометр. Такие тарифы остаются в силе благодаря государственному мораторию, который временно запрещает повышение цен на энергоносители.

Однако эксперты напоминают, что мораторий не вечен. Если его отменят, стоимость газа может вырасти уже этой зимой. Особенно это ударит по семейным бюджетам во время отопительного сезона, когда потребление растет в разы.

Цены на газ для бизнеса

Транспортировка газа для бизнеса составляет 501,97 грн за тысячу кубометров. В общем, доставка для бизнеса выросла на 305% по сравнению с прошлым годом. Это может сказаться на стоимости товаров и услуг, ведь компании закладывают расходы на энергоресурсы в свою цену.

Напомним, мы писали, сколько этой зимой будет стоить тепло одесситам. Также сообщали, что в городе заготавливают дрова для пунктов обогрева.

цены на газ Одесская область Новости Одессы платежки
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации