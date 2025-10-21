Осінні ціни на Привозі — що подорожчало і що купують одесити

Прилавок овочів та фруктів на Привозі. Фото: Новини.LIVE

Восени на одеському "Привозі" асортимент залишається широким, але покупців помітно менше, ніж улітку. Частково це пояснюється завершенням сезону заготівель — люди вже не купують продукцію ящиками або мішками, як це було в серпні-вересні. Тепер попит зосереджений на повсякденних потребах, а вибір став більш раціональним. Продавці кажуть, що нині головне — доступність товару та сталість цін, адже бюджети сімей суттєво обмежені.

Журналісти Новини.LIVE вирушили на "Привоз", щоб дізнатися актуальну вартість продуктів.

Овочі на Привозі

За словами торговців, цього сезону українські поля дали непоганий урожай, тож імпорт в овочах майже не потрібен. Це утримує ціни на більш доступному рівні порівняно з фруктами чи м’ясом. Покупці нині купують овочі невеликими партіями — на два-три дні, відходячи від звички закуповуватися "про запас". Деякі продавці припускають, що ближче до зими ціни почнуть підвищуватися, особливо якщо зменшиться надходження від локальних фермерів. Наразі ж ринок переживає період відносної стабільності, коли вибір ще широкий, а сезонне здорожчання лише наближається.

"Вже це все наше. Картопелька — 30 гривень. Це йде лимонка, є кабак, це Вінницький. Капуста йде теж по 30 гривень. Вона на соління. Не голубцова, а на соління. Так що приходьте, а на "Привозі" є все", — каже продавчиня Оксана.

Продавчиня Оксана про вартість овочів. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів

Картопля — 30 грн/кг

Цибуля — 25 грн/кг

Морква — 25 грн/кг

Буряк — 25 грн/кг

Перець червоний — 65 грн/кг

Баклажани — 40 грн/кг

Огірки — 65 грн/кг

Помідори — 40 грн/кг

Капуста — 30 грн/кг

Цвітна капуста — 65 грн/кг

Овочі на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Фрукти на "Привозі"

Цитрусові, хурма та гранат залишаються головними "осінніми фаворитами" на прилавках, але їхня вартість значно вища за овочеву групу. Торговці пояснюють це не лише логістикою, але й курсом валют, який безпосередньо впливає на кінцеву ціну для покупця. Попри це, на фруктових рядах людей більше, ніж може здатися на перший погляд: покупці часто беруть по кілька штук, не кілограмами, але стабільно. Фрукти для більшості — радше елемент різноманітності раціону, а не продукт першої потреби. Водночас саме імпортована продукція найбурхливіше реагує на ринкові коливання.

Вартість яблук в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Вартість фруктів

Хурма (Азербайджан) — 90–100 грн/кг

Гранат — 90 грн/кк

Лимони — 130 грн/кг

Мандарини — 130 грн/кг

Апельсини — 100 грн/кг

Нектарини — 150 грн/кг

Ківі — 150 грн/кг

Банани — 75 грн/кг

Яблука — 60 грн/кг

Гранат на прилавку на базарі. Фото: Новини.LIVE

М’ясо на "Привозі"

М’ясний ряд нині відчуває особливо серйозне зниження попиту. Покупці здебільшого вибирають дешевші частини туші або купують меншими порціями, уникаючи "розкошів". Причини різні: і загальний спад купівельної спроможності, і зміна харчових звичок на користь бюджетніших продуктів. Деякі продавці зізнаються, що торгівля восени є значно слабшою, ніж торік, коли попит тримався стабільніше.

"Беруть, але слабо. Мало людей. Немає. Щойно брав мужчина м'ясо, говорить, навіть хліба немає, такої поставки хліба немає, як раніше було. Немає людей на базарі", — каже продавчиня Тетяна.

Продавчиня Тетяна про вартість м'яса. Фото: Новини.LIVE

Вартість м'яса

Шия — 310–320 грн/кг

Кострець — 200–230 грн/кг

Лопатка — 220–240 грн/кг

Підчеревина — 220 грн/кг

Ребра — 250 грн/кг

Грудинка — 220 грн/кг

Сало — від 150 грн/кг

Асортимент свинини на "Привозі". Фото: Новини.LIVE

Риба на "Привозі"

Рибний ряд традиційно залишається одним з найбільш відвідуваних на ринку, особливо у вихідні, коли одесити приходять закупитися для сім’ї. Продавці пояснюють, що ключовим чинником формування вартості є сезонність та обсяг улову. Якщо "уловний" день хороший — ціна може знизитися буквально протягом доби.

"Риба вся свіжа, якісна. Буває, коли є багато риби, ціна падає на 10–20 гривень на кілограм. Якщо риби привозять мало, ціна стає такою, як була. От у суботу було трішки більше риби — тоді вона була дешевша. Був судак великий за 250 гривень, а менший — 220", — розповідає продавчиня Наталія.

Продавчиня Наталія про асортимент риби. Фото: Новини.LIVE

Вартість риби

Сом — 350 грн/кг

Щука — 180 грн/кг

Товстолоб — 90 грн/кг

Судак — 250 грн/кг

Судак (менший) — 220 грн/кг

Риба на прилавку базару. Фото: Новини.LIVE

Ікра та рибні делікатеси

Цей сегмент завжди був нішевим, орієнтованим на покупця з вищими доходами. За словами торговців, тут немає різких коливань — делікатеси мають стабільну аудиторію, яка купує їх рідше, але регулярно. Продавці зберігають надію, що до свят рівень попиту зросте, адже такі продукти традиційно купують перед Новим роком. Наразі ж це радше елемент "преміальної полиці" серед інших товарів ринку.

"Асортимент у нас дуже великий. Є рибулечка, є ковбаска. Ціни не мінялися, і я надіюся, що не зміняться до Нового року. На сьогодні ікорочка — 800 гривень за 100 грамів. Як була, так і є", — каже продавчиня Світлана.

Продавчиня Світлана про вартість ікри сьогодні. Фото: Новини.LIVE

Вартість делікатесів

Ікра щуча — 450 грн / 100 г

Маслини (пачка) — 300 грн

Рибні рулетики — 1500 грн/кг

Тунець (консервований) — 550 грн/банка

Фасований рибний рулет. Фото: Новини.LIVE

Осінній "Привоз" залишається дзеркалом економічних настроїв одеситів. Люди менше запасаються і більше рахують витрати, обираючи практичні та доступні продукти. Ситуація на ринку загалом стабільна, але з помітним акцентом на ощадливість. Найчутливішими до змін залишаються імпортні товари та делікатеси, натомість овочі поки тримаються найдоступнішими.

