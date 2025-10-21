Осенние цены на Привозе - что подорожало и что покупают одесситы

Прилавок овощей и фруктов на Привозе. Фото: Новини.LIVE

Осенью на одесском "Привозе" ассортимент остается широким, но покупателей заметно меньше, чем летом. Отчасти это объясняется завершением сезона заготовок — люди уже не покупают продукцию ящиками или мешками, как это было в августе-сентябре. Теперь спрос сосредоточен на повседневных потребностях, а выбор стал более рациональным. Продавцы говорят, что сейчас главное — доступность товара и постоянство цен, ведь бюджеты семей существенно ограничены.

Журналисты Новини.LIVE отправились на "Привоз", чтобы узнать актуальную стоимость продуктов.

Овощи на Привозе

По словам торговцев, в этом сезоне украинские поля дали неплохой урожай, поэтому импорт в овощах почти не нужен. Это удерживает цены на более доступном уровне по сравнению с фруктами или мясом. Покупатели сейчас покупают овощи небольшими партиями — на два-три дня, отходя от привычки закупаться "про запас". Некоторые продавцы предполагают, что ближе к зиме цены начнут повышаться, особенно если уменьшится поступление от локальных фермеров. Сейчас же рынок переживает период относительной стабильности, когда выбор еще широкий, а сезонное подорожание только приближается.

"Уже это все наше. Картошечка — 30 гривен. Это идет лимонка, есть кабак, это Винницкий. Капуста идет тоже по 30 гривен. Она идет на соленья. Не голубцы, а на соленья. Так что приходите, а на "Привозе" есть все", — говорит продавщица Оксана.

Продавщица Оксана о стоимости овощей. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей

Картофель — 30 грн/кг

Лук — 25 грн/кг

Морковь — 25 грн/кг

Свекла — 25 грн/кг

Перец красный — 65 грн/кг

Баклажаны — 40 грн/кг

Огурцы — 65 грн/кг

Помидоры — 40 грн/кг

Капуста — 30 грн/кг

Цветная капуста — 65 грн/кг

Овощи на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Фрукты на "Привозе"

Цитрусовые, хурма и гранат остаются главными "осенними фаворитами" на прилавках, но их стоимость значительно выше овощной группы. Торговцы объясняют это не только логистикой, но и курсом валют, который непосредственно влияет на конечную цену для покупателя. Несмотря на это, на фруктовых рядах людей больше, чем может показаться на первый взгляд: покупатели часто берут по несколько штук, не килограммами, но стабильно. Фрукты для большинства — скорее элемент разнообразия рациона, а не продукт первой необходимости. В то же время именно импортируемая продукция бурно реагирует на рыночные колебания.

Стоимость яблок в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов

Хурма (Азербайджан) — 90-100 грн/кг

Гранат — 90 грн/кк

Лимоны — 130 грн/кг

Мандарины — 130 грн/кг

Апельсины — 100 грн/кг

Нектарины — 150 грн/кг

Киви — 150 грн/кг

Бананы — 75 грн/кг

Яблоки — 60 грн/кг

Гранат на прилавке на базаре. Фото: Новини.LIVE

Мясо на "Привозе"

Мясной ряд сейчас испытывает особенно серьезное снижение спроса. Покупатели в основном выбирают более дешевые части туши или покупают меньшими порциями, избегая "роскоши". Причины разные: и общий спад покупательской способности, и изменение пищевых привычек в пользу более бюджетных продуктов. Некоторые продавцы признаются, что торговля осенью значительно слабее, чем в прошлом году, когда спрос держался стабильнее.

"Берут, но слабо. Мало людей. Нет. Только что брал мужчина мясо, говорит, даже хлеба нет, такой поставки хлеба нет, как раньше было. Нет людей на базаре", — говорит продавщица Татьяна.

Продавщица Татьяна о стоимости мяса. Фото: Новини.LIVE

Стоимость мяса

Шея — 310-320 грн/кг

Кострец — 200-230 грн/кг

Лопатка — 220-240 грн/кг

Почеревина — 220 грн/кг

Ребра — 250 грн/кг

Грудинка — 220 грн/кг

Сало — от 150 грн/кг

Ассортимент свинины на "Привозе". Фото: Новини.LIVE

Рыба на "Привозе"

Рыбный ряд традиционно остается одним из самых посещаемых на рынке, особенно в выходные, когда одесситы приходят закупиться для семьи. Продавцы объясняют, что ключевым фактором формирования стоимости является сезонность и объем улова. Если "уловный" день хороший — цена может снизиться буквально в течение суток.

"Рыба вся свежая, качественная. Бывает, когда много рыбы, цена падает на 10-20 гривен на килограмм. Если рыбы привозят мало, цена становится такой, как была. Вот в субботу было немного больше рыбы — тогда она была дешевле. Был судак большой по 250 гривен, а меньший — 220", — рассказывает продавщица Наталья.

Продавщица Наталья об ассортименте рыбы. Фото: Новини.LIVE

Стоимость рыбы

Сом — 350 грн/кг

Щука — 180 грн/кг

Толстолоб — 90 грн/кг

Судак — 250 грн/кг

Судак (меньший) — 220 грн/кг

Рыба на прилавке базара. Фото: Новини.LIVE

Икра и рыбные деликатесы

Этот сегмент всегда был нишевым, ориентированным на покупателя с более высокими доходами. По словам торговцев, здесь нет резких колебаний — деликатесы имеют стабильную аудиторию, которая покупает их реже, но регулярно. Продавцы сохраняют надежду, что к праздникам уровень спроса возрастет, ведь такие продукты традиционно покупают перед Новым годом. Пока же это скорее элемент "премиальной полки" среди других товаров рынка.

"Ассортимент у нас очень большой. Есть рыбулечка, есть колбаска. Цены не менялись, и я надеюсь, что не изменятся до Нового года. На сегодня икорочка — 800 гривен за 100 граммов. Как была, так и есть", — говорит продавщица Светлана.

Продавщица Светлана о стоимости икры сегодня. Фото: Новини.LIVE

Стоимость деликатесов

Икра щучья — 450 грн/100 г

Маслины (пачка) — 300 грн

Рыбные рулетики — 1500 грн/кг

Тунец (консервированный) — 550 грн/банка

Фасованный рыбный рулет. Фото: Новини.LIVE

Осенний "Привоз" остается зеркалом экономических настроений одесситов. Люди меньше запасаются и больше считают расходы, выбирая практичные и доступные продукты. Ситуация на рынке в целом стабильная, но с заметным акцентом на бережливость. Самыми чувствительными к изменениям остаются импортные товары и деликатесы, зато овощи пока держатся самыми доступными.

