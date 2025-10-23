Цены на овощи на Привозе в Одессе в ноябре 2025 года

Женщина выбирает капусту на "Привозе". Фото: Новини.LIVE

В этом сезоне украинские поля дали хороший урожай, поэтому импорт овощей почти не нужен. На "Привозе" цены остаются стабильными, и покупатели покупают овощи небольшими партиями. Продавцы ожидают, что ближе к зиме цены могут подняться, если поступления от фермеров уменьшится. Сейчас рынок предлагает широкий выбор сезонных овощей по умеренным ценам.

Журналисты Новини.LIVE отправились на "Привоз" и узнали актуальные цены в октябре.

Ситуация с поставками

На "Привозе" в этом году наблюдается большое количество местных овощей, и покупатели покупают их на несколько дней вперед, отказываясь от закупки "про запас". Продавцы отмечают, что благодаря хорошему урожаю цены остаются стабильными, а выбор продуктов широкий.

"Уже это все наше. Картошечка — 30 гривен. Это лимонка, есть кабак винницкий. Капуста тоже по 30 гривен. Она на соленья, не для голубцов. Так что приходите, на "Привозе" есть все", — говорит продавщица Оксана.

Продавщица Оксана за прилавком. Фото: Новини.LIVE

Какие цены на овощи

Картофель — 30 грн/кг,

Лук — 25 грн/кг,

Морковь — 25 грн/кг,

Свекла — 25 грн/кг,

Перец красный — 65 грн/кг,

Баклажаны — 40 грн/кг,

Огурцы — 65 грн/кг,

Помидоры — 40 грн/кг,

Капуста — 30 грн/кг,

Цветная капуста — 65 грн/кг.

Овощи на прилавке. Фото: Новини.LIVE

В целом цены на основные овощи "борщевого набора" держатся примерно на одном уровне. Стоимость картофеля и капусты сравнялась, а вот огурцы и перец уже ощутимо кусаются.

