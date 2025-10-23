Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Как изменились цены на овощи — что есть на одесском Привозе

Как изменились цены на овощи — что есть на одесском Привозе

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 18:55
обновлено: 18:52
Цены на овощи на Привозе в Одессе в ноябре 2025 года
Женщина выбирает капусту на "Привозе". Фото: Новини.LIVE

В этом сезоне украинские поля дали хороший урожай, поэтому импорт овощей почти не нужен. На "Привозе" цены остаются стабильными, и покупатели покупают овощи небольшими партиями. Продавцы ожидают, что ближе к зиме цены могут подняться, если поступления от фермеров уменьшится. Сейчас рынок предлагает широкий выбор сезонных овощей по умеренным ценам.

Журналисты Новини.LIVE отправились на "Привоз" и узнали актуальные цены в октябре.

Реклама
Читайте также:

Ситуация с поставками

На "Привозе" в этом году наблюдается большое количество местных овощей, и покупатели покупают их на несколько дней вперед, отказываясь от закупки "про запас". Продавцы отмечают, что благодаря хорошему урожаю цены остаются стабильными, а выбор продуктов широкий.

"Уже это все наше. Картошечка — 30 гривен. Это лимонка, есть кабак винницкий. Капуста тоже по 30 гривен. Она на соленья, не для голубцов. Так что приходите, на "Привозе" есть все", — говорит продавщица Оксана.

Ціни на ринку в Одесі
Продавщица Оксана за прилавком. Фото: Новини.LIVE

Какие цены на овощи

  • Картофель — 30 грн/кг,
  • Лук — 25 грн/кг,
  • Морковь — 25 грн/кг,
  • Свекла — 25 грн/кг,
  • Перец красный — 65 грн/кг,
  • Баклажаны — 40 грн/кг,
  • Огурцы — 65 грн/кг,
  • Помидоры — 40 грн/кг,
  • Капуста — 30 грн/кг,
  • Цветная капуста — 65 грн/кг.
Ціни на ринку в Одесі
Овощи на прилавке. Фото: Новини.LIVE

В целом цены на основные овощи "борщевого набора" держатся примерно на одном уровне. Стоимость картофеля и капусты сравнялась, а вот огурцы и перец уже ощутимо кусаются.

Напомним, мы сообщали о том, как за месяц изменились цены на рыбу в Одессе. Также мы писали, что в Одессе стремительно дорожают фрукты.

Одесса рынок овощи Одесская область Новости Одессы цены
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации