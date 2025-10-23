Цены на овощи на Привозе в Одессе в ноябре 2025 года

Как изменились цены на овощи — что есть на одесском Привозе
В этом сезоне украинские поля дали хороший урожай, поэтому импорт овощей почти не нужен. На "Привозе" цены остаются стабильными, и покупатели покупают овощи небольшими партиями. Продавцы ожидают, что ближе к зиме цены могут подняться, если поступления от фермеров уменьшится. Сейчас рынок предлагает широкий выбор сезонных овощей по умеренным ценам.
Журналисты Новини.LIVE отправились на "Привоз" и узнали актуальные цены в октябре.
Ситуация с поставками
На "Привозе" в этом году наблюдается большое количество местных овощей, и покупатели покупают их на несколько дней вперед, отказываясь от закупки "про запас". Продавцы отмечают, что благодаря хорошему урожаю цены остаются стабильными, а выбор продуктов широкий.
"Уже это все наше. Картошечка — 30 гривен. Это лимонка, есть кабак винницкий. Капуста тоже по 30 гривен. Она на соленья, не для голубцов. Так что приходите, на "Привозе" есть все", — говорит продавщица Оксана.
Какие цены на овощи
- Картофель — 30 грн/кг,
- Лук — 25 грн/кг,
- Морковь — 25 грн/кг,
- Свекла — 25 грн/кг,
- Перец красный — 65 грн/кг,
- Баклажаны — 40 грн/кг,
- Огурцы — 65 грн/кг,
- Помидоры — 40 грн/кг,
- Капуста — 30 грн/кг,
- Цветная капуста — 65 грн/кг.
В целом цены на основные овощи "борщевого набора" держатся примерно на одном уровне. Стоимость картофеля и капусты сравнялась, а вот огурцы и перец уже ощутимо кусаются.
