Цены на рыбу в Одессе - сколько стоит сельдь и скумбрия

Рыба на одесском рынке — как изменилась цена за последний месяц
На одесских рынках рыба остается одним из самых стабильных продуктов. Цены почти не меняются, а выбор остается большим — от морской до соленой и копченой. С наступлением холодов покупатели все чаще выбирают сельдь и кильку, ведь это вкусно, недорого и по-домашнему.
Журналисты Новини.LIVE посетили Киевский рынок и узнали, сколько стоит рыба сейчас и какой ассортимент сейчас.
Рост цен
На одесских базарах осенний сезон традиционно принес рост спроса на рыбу. Продавцы говорят, что с похолоданием люди чаще покупают сельдь и соленую кильку, ведь такие блюда прекрасно сочетаются с картофелем или луком.
"Сейчас похолодало — все хотят картофеля с сельдью. Этот продукт в сезоне, его активно берут. Также популярна килька", — рассказывает продавщица Наталья.
Какие цены
Ассортимент на прилавках широкий. Есть свежая морская рыба, копченая, малосольная и даже морепродукты. Цены остаются умеренными:
- Матиас — 200 грн/кг,
- Прянка — 200 грн/кг,
- Сельдь — 180 грн/кг,
- Килька малосольная — 170-300 грн/кг,
- Скумбрия малосольная — 300 грн/кг,
- Камбала (глосская) — 140 грн/кг,
- Мойва — 220 грн/кг,
- Корюшка — 195 грн/кг,
- Бычок балтийский — 195 грн/кг,
- Скумбрия свежая мороженая — 220 грн/кг,
- Хребет семги — 110 грн/кг,
- Мидии вареные — 150 грн/кг.
