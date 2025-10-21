Цены на рыбу в Одессе - сколько стоит сельдь и скумбрия

Прилавок с рыбой в Одессе. Фото: Новини.LIVE

На одесских рынках рыба остается одним из самых стабильных продуктов. Цены почти не меняются, а выбор остается большим — от морской до соленой и копченой. С наступлением холодов покупатели все чаще выбирают сельдь и кильку, ведь это вкусно, недорого и по-домашнему.

Журналисты Новини.LIVE посетили Киевский рынок и узнали, сколько стоит рыба сейчас и какой ассортимент сейчас.

Рост цен

На одесских базарах осенний сезон традиционно принес рост спроса на рыбу. Продавцы говорят, что с похолоданием люди чаще покупают сельдь и соленую кильку, ведь такие блюда прекрасно сочетаются с картофелем или луком.

"Сейчас похолодало — все хотят картофеля с сельдью. Этот продукт в сезоне, его активно берут. Также популярна килька", — рассказывает продавщица Наталья.

Продавщица Наталья рассказывала об ассортименте. Фото: Новини.LIVE

Какие цены

Ассортимент на прилавках широкий. Есть свежая морская рыба, копченая, малосольная и даже морепродукты. Цены остаются умеренными:

Матиас — 200 грн/кг,

Прянка — 200 грн/кг,

Сельдь — 180 грн/кг,

Килька малосольная — 170-300 грн/кг,

Скумбрия малосольная — 300 грн/кг,

Камбала (глосская) — 140 грн/кг,

Мойва — 220 грн/кг,

Корюшка — 195 грн/кг,

Бычок балтийский — 195 грн/кг,

Скумбрия свежая мороженая — 220 грн/кг,

Хребет семги — 110 грн/кг,

Мидии вареные — 150 грн/кг.

Рыба на прилавке рынка. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы сообщали о том, что в Одессе быстро растут цены на фрукты. Также мы писали о том, сколько сейчас стоят овощи на одесском базаре.