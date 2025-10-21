Ціни на рибу в Одесі — скільки коштує оселедець і скумбрія

Прилавок з рибою в Одесі. Фото: Новини.LIVE

На одеських ринках риба залишається одним із найстабільніших продуктів. Ціни майже не змінюються, а вибір залишається великим — від морської до солоної та копченої. З настанням холодів покупці дедалі частіше обирають оселедець і кільку, адже це смачно, недорого та по-домашньому.

Журналісти Новини.LIVE завітали на Київський ринок та дізналися, скільки коштує риба зараз та який асортимент нині.

Зростання цін

На одеських базарах осінній сезон традиційно приніс зростання попиту на рибу. Продавці кажуть, що з похолоданням люди частіше купують оселедець і солону кільку, адже такі страви чудово смакують із картоплею чи цибулею.

"Зараз похолодало — всі хочуть картоплі з оселедцем. Цей продукт у сезоні, його активно беруть. Також популярна кілька", — розповідає продавчиня Наталія.

Продавчиння Наталія розповідала про асортимент. Фото: Новини.LIVE

Які ціни

Асортимент на прилавках широкий. Є свіжа морська риба, копчена, малосольна й навіть морепродукти. Ціни залишаються помірними:

Матіас — 200 грн/кг,

Прянка — 200 грн/кг,

Оселедець — 180 грн/кг,

Кілька малосольна — 170–300 грн/кг,

Скумбрія малосольна — 300 грн/кг,

Камбала (глоська) — 140 грн/кг,

Мойва — 220 грн/кг,

Корюшка — 195 грн/кг,

Бичок балтійський — 195 грн/кг,

Скумбрія свіжа морожена — 220 грн/кг,

Хребет сьомги — 110 грн/кг,

Мідії варені — 150 грн/кг.

Риба на прилавку ринку. Фото: Новини.LIVE

