Цены на икру и рыбные деликатесы в Одесской области осенью 2025 года

Холодильник с рыбными деликатесами на "Привозе". Фото: Новини.LIVE

В Одесской области цены на рыбные деликатесы стабильны, несмотря на сезонный рост спроса. Икра, рыбные рулеты, тунец и морепродукты остаются продуктами для привередливого покупателя. Торговцы надеются, что перед новогодними праздниками интерес к деликатесам возрастет, но без резкого повышения стоимости.

Журналисты Новини.LIVE посетили "Привоз" и узнали, что происходит с ценами.

Что предлагают

Сегмент рыбных деликатесов на местных рынках традиционно остается нишевым — сюда приходят покупатели, которые ценят качество и стабильность. Ассортимент большой, и он не уступает по разнообразию магазинам премиум-класса. Здесь можно найти все — от домашних рыбных колбас до красной икры, которую берут и для ежедневного употребления, и к праздничному столу. Спрос, говорят торговцы, есть всегда, особенно в выходные, когда на рынке людно.

"Цены не менялись, и я надеюсь, что не изменятся до Нового года, потому что все переживают, какие будут цены на праздники", — рассказала продавщица Светлана.

Продавщица Светлана во время интервью. Фото: Новини.LIVE

Стоимость деликатесов

Икра щучья — 450 грн/100 г,

Икра красная — 800 грн/100 г,

Колбаска рыбная — 650-950 грн/кг,

Маслины (пачка) — 300 грн,

Рыбные рулетики — 1500 грн/кг,

Тунец (консервированный) — 550 грн/банка,

Печень трески — 250 грн/250 г,

Хек замороженный — 160 грн/кг,

Креветки крупные — 500 грн/кг.

Светлана отметила, что сейчас люди покупают меньше, но стабильно. Больше всего берут небольшие порции — "на вкусности". Перед праздниками спрос растет, поэтому часть товара начали заказывать заранее. Все фасуют в вакуум, чтобы продукт оставался свежим во время доставки. Торговцы уверяют — главное работать не на скорость, а на качество.

Рыбные рулеты, которые продают на рынке, фото: Новини.LIVE

