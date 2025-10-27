Видео
Икра и рыбные деликатесы — какие цены на Привозе в Одессе

Икра и рыбные деликатесы — какие цены на Привозе в Одессе

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 19:26
обновлено: 17:58
Цены на икру и рыбные деликатесы в Одесской области осенью 2025 года
Холодильник с рыбными деликатесами на "Привозе". Фото: Новини.LIVE

В Одесской области цены на рыбные деликатесы стабильны, несмотря на сезонный рост спроса. Икра, рыбные рулеты, тунец и морепродукты остаются продуктами для привередливого покупателя. Торговцы надеются, что перед новогодними праздниками интерес к деликатесам возрастет, но без резкого повышения стоимости.

Журналисты Новини.LIVE посетили "Привоз" и узнали, что происходит с ценами.

Читайте также:

Что предлагают

Сегмент рыбных деликатесов на местных рынках традиционно остается нишевым — сюда приходят покупатели, которые ценят качество и стабильность. Ассортимент большой, и он не уступает по разнообразию магазинам премиум-класса. Здесь можно найти все — от домашних рыбных колбас до красной икры, которую берут и для ежедневного употребления, и к праздничному столу. Спрос, говорят торговцы, есть всегда, особенно в выходные, когда на рынке людно.

"Цены не менялись, и я надеюсь, что не изменятся до Нового года, потому что все переживают, какие будут цены на праздники", — рассказала продавщица Светлана.

Ціни на рибні делікатеси на "Привозі"
Продавщица Светлана во время интервью. Фото: Новини.LIVE

Стоимость деликатесов

  • Икра щучья — 450 грн/100 г,
  • Икра красная — 800 грн/100 г,
  • Колбаска рыбная — 650-950 грн/кг,
  • Маслины (пачка) — 300 грн,
  • Рыбные рулетики — 1500 грн/кг,
  • Тунец (консервированный) — 550 грн/банка,
  • Печень трески — 250 грн/250 г,
  • Хек замороженный — 160 грн/кг,
  • Креветки крупные — 500 грн/кг.

Светлана отметила, что сейчас люди покупают меньше, но стабильно. Больше всего берут небольшие порции — "на вкусности". Перед праздниками спрос растет, поэтому часть товара начали заказывать заранее. Все фасуют в вакуум, чтобы продукт оставался свежим во время доставки. Торговцы уверяют — главное работать не на скорость, а на качество.

Ціни на рибні делікатеси на "Привозі"
Рыбные рулеты, которые продают на рынке, фото: Новини.LIVE

Напомним, мы сообщали о том, сколько стоят фрукты на "Привозе" в Одессе. Также мы писали, что на одесском рынке резко упал спрос на мясо.

Одесса рынок Одесская область Новости Одессы цены рыба
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
