Цены на фрукты в Одессе осенью 2025 года - что сколько стоит на Привозе

Осенние фрукты на Привозе дорожают — какие цены
На одесском "Привозе" осенний сезон приносит традиционное многообразие фруктов — от хурмы до гранатов. Несмотря на рост цен, покупателей не становится меньше. Большинство берет небольшие порции, чтобы разнообразить рацион. Торговцы говорят, что на стоимость больше всего влияют курс валют и расходы на логистику.
Новини.LIVE посетили "Привоз" в Одессе и узнали актуальные цены.
Фрукты на рынке
На фруктовых рядах одесского "Привоза" царит яркая осенняя палитра. Больше всего покупатели интересуются цитрусовыми, гранатами и хурмой — их считают символами сезона. Однако цены на импортные фрукты выросли. Продавцы объясняют это подорожанием перевозок и колебанием валютного курса, ведь большинство товара поступает из Турции, Азербайджана и других стран.
"Цены стабильные, ничего не подорожало. Люди всегда ходят на "Привоз" — "Привоз" есть "Привоз". Он был, есть и будет, мои хорошие. Поэтому приходите", — говорит продавщица Оксана.
Актуальные цены на фрукты на "Привозе"
- Хурма (Азербайджан) — 90-100 грн/кг,
- Гранат — 90 грн/кг,
- Лимоны — 130 грн/кг,
- Мандарины — 130 грн/кг,
- Апельсины — 100 грн/кг,
- Нектарины — 150 грн/кг,
- Киви — 150 грн/кг,
- Бананы — 75 грн/кг,
- Яблоки — 60 грн/кг.
Несмотря на подорожание, покупатели не отказываются от фруктов — покупают по несколько штук, а не килограммами. Для большинства это не ежедневная потребность, а небольшая сезонная приятность.
