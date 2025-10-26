Цены на фрукты в Одессе осенью 2025 года - что сколько стоит на Привозе

Покупатели покупают фрукты на "Привозе". Фото: Новини.LIVE

На одесском "Привозе" осенний сезон приносит традиционное многообразие фруктов — от хурмы до гранатов. Несмотря на рост цен, покупателей не становится меньше. Большинство берет небольшие порции, чтобы разнообразить рацион. Торговцы говорят, что на стоимость больше всего влияют курс валют и расходы на логистику.

Новини.LIVE посетили "Привоз" в Одессе и узнали актуальные цены.

Фрукты на рынке

На фруктовых рядах одесского "Привоза" царит яркая осенняя палитра. Больше всего покупатели интересуются цитрусовыми, гранатами и хурмой — их считают символами сезона. Однако цены на импортные фрукты выросли. Продавцы объясняют это подорожанием перевозок и колебанием валютного курса, ведь большинство товара поступает из Турции, Азербайджана и других стран.

"Цены стабильные, ничего не подорожало. Люди всегда ходят на "Привоз" — "Привоз" есть "Привоз". Он был, есть и будет, мои хорошие. Поэтому приходите", — говорит продавщица Оксана.

Продавщица Оксана за прилавком. Фото: Новости.LIVE

Актуальные цены на фрукты на "Привозе"

Хурма (Азербайджан) — 90-100 грн/кг,

Гранат — 90 грн/кг,

Лимоны — 130 грн/кг,

Мандарины — 130 грн/кг,

Апельсины — 100 грн/кг,

Нектарины — 150 грн/кг,

Киви — 150 грн/кг,

Бананы — 75 грн/кг,

Яблоки — 60 грн/кг.

Несмотря на подорожание, покупатели не отказываются от фруктов — покупают по несколько штук, а не килограммами. Для большинства это не ежедневная потребность, а небольшая сезонная приятность.

Прилавок с фуктами в Одессе, фото: Новости.LIVE

