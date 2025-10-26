Відео
Україна
Відео

Головна Одеса Осінні фрукти на Привозі дорожчають — які ціни

Осінні фрукти на Привозі дорожчають — які ціни

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 17:50
Оновлено: 17:44
Ціни на фрукти в Одесі восени 2025 року — що скільки коштує на Привозі
Покупці купують фрукти на "Привозі". Фото: Новини.LIVE

На одеському "Привозі" осінній сезон приносить традиційне різноманіття фруктів — від хурми до гранатів. Попри зростання цін, покупців не меншає. Більшість беруть невеликі порції, щоб урізноманітнити раціон. Торговці кажуть, що на вартість найбільше впливають курс валют і витрати на логістику.

Новини.LIVE відвідали "Привоз" в Одесі та дізналися актуальні ціни.

Фрукти на ринку

На фруктових рядах одеського "Привозу" панує яскрава осіння палітра. Найбільше покупці цікавляться цитрусовими, гранатами та хурмою — їх вважають символами сезону. Однак ціни на імпортні фрукти зросли. Продавці пояснюють це подорожчанням перевезень і коливанням валютного курсу, адже більшість товару надходить із Туреччини, Азербайджану та інших країн.

"Ціни стабільні, нічого не подорожчало. Люди завжди ходять на "Привоз" — "Привоз" є "Привоз". Він був, є і буде, мої хороші. Тож приходьте", — каже продавчиня Оксана.

Ціни на фрукти в Одесі на Привозі
Продавчиння Оксана за прилавком. Фото: Новини.LIVE

Актуальні ціни на фрукти на "Привозі"

  • Хурма (Азербайджан) — 90–100 грн/кг, 
  • Гранат — 90 грн/кг, 
  • Лимони — 130 грн/кг, 
  • Мандарини — 130 грн/кг, 
  • Апельсини — 100 грн/кг, 
  • Нектарини — 150 грн/кг, 
  • Ківі — 150 грн/кг, 
  • Банани — 75 грн/кг, 
  • Яблука — 60 грн/кг.

Попри подорожчання, покупці не відмовляються від фруктів — купують по кілька штук, а не кілограмами. Для більшості це не щоденна потреба, а невелика сезонна приємність.

Ціни на фрукти в Одесі на Привозі
Прилавок із фруктами в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідомляли, що на "Привозі" в Одесі різко впав попит на м'ясо, також ми писали про те, скільки коштує риба в Одесі.

Одеса фрукти ринок Одеська область Новини Одеси ціни
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
