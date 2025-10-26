Ціни на фрукти в Одесі восени 2025 року — що скільки коштує на Привозі

Осінні фрукти на Привозі дорожчають — які ціни
На одеському "Привозі" осінній сезон приносить традиційне різноманіття фруктів — від хурми до гранатів. Попри зростання цін, покупців не меншає. Більшість беруть невеликі порції, щоб урізноманітнити раціон. Торговці кажуть, що на вартість найбільше впливають курс валют і витрати на логістику.
Новини.LIVE відвідали "Привоз" в Одесі та дізналися актуальні ціни.
Фрукти на ринку
На фруктових рядах одеського "Привозу" панує яскрава осіння палітра. Найбільше покупці цікавляться цитрусовими, гранатами та хурмою — їх вважають символами сезону. Однак ціни на імпортні фрукти зросли. Продавці пояснюють це подорожчанням перевезень і коливанням валютного курсу, адже більшість товару надходить із Туреччини, Азербайджану та інших країн.
"Ціни стабільні, нічого не подорожчало. Люди завжди ходять на "Привоз" — "Привоз" є "Привоз". Він був, є і буде, мої хороші. Тож приходьте", — каже продавчиня Оксана.
Актуальні ціни на фрукти на "Привозі"
- Хурма (Азербайджан) — 90–100 грн/кг,
- Гранат — 90 грн/кг,
- Лимони — 130 грн/кг,
- Мандарини — 130 грн/кг,
- Апельсини — 100 грн/кг,
- Нектарини — 150 грн/кг,
- Ківі — 150 грн/кг,
- Банани — 75 грн/кг,
- Яблука — 60 грн/кг.
Попри подорожчання, покупці не відмовляються від фруктів — купують по кілька штук, а не кілограмами. Для більшості це не щоденна потреба, а невелика сезонна приємність.
