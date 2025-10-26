Ціни на фрукти в Одесі восени 2025 року — що скільки коштує на Привозі

Покупці купують фрукти на "Привозі". Фото: Новини.LIVE

На одеському "Привозі" осінній сезон приносить традиційне різноманіття фруктів — від хурми до гранатів. Попри зростання цін, покупців не меншає. Більшість беруть невеликі порції, щоб урізноманітнити раціон. Торговці кажуть, що на вартість найбільше впливають курс валют і витрати на логістику.

Новини.LIVE відвідали "Привоз" в Одесі та дізналися актуальні ціни.

Фрукти на ринку

На фруктових рядах одеського "Привозу" панує яскрава осіння палітра. Найбільше покупці цікавляться цитрусовими, гранатами та хурмою — їх вважають символами сезону. Однак ціни на імпортні фрукти зросли. Продавці пояснюють це подорожчанням перевезень і коливанням валютного курсу, адже більшість товару надходить із Туреччини, Азербайджану та інших країн.

"Ціни стабільні, нічого не подорожчало. Люди завжди ходять на "Привоз" — "Привоз" є "Привоз". Він був, є і буде, мої хороші. Тож приходьте", — каже продавчиня Оксана.

Продавчиння Оксана за прилавком. Фото: Новини.LIVE

Актуальні ціни на фрукти на "Привозі"

Хурма (Азербайджан) — 90–100 грн/кг,

Гранат — 90 грн/кг,

Лимони — 130 грн/кг,

Мандарини — 130 грн/кг,

Апельсини — 100 грн/кг,

Нектарини — 150 грн/кг,

Ківі — 150 грн/кг,

Банани — 75 грн/кг,

Яблука — 60 грн/кг.

Попри подорожчання, покупці не відмовляються від фруктів — купують по кілька штук, а не кілограмами. Для більшості це не щоденна потреба, а невелика сезонна приємність.

Прилавок із фруктами в Одесі. Фото: Новини.LIVE

