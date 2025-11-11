Цены на Привозе ноябрь 2025 — что подорожало

Люди на рыбных рядах "Привоза". Фото: Новини.LIVE

На знаменитом одесском "Привозе" снова изменения цен: за последний месяц подорожало сало, зато мясо немного упало в цене. Овощи и фрукты остаются стабильными, а ассортимент рыбы вырос — поэтому выбор для покупателей стал шире. Продавцы жалуются на отсутствие людей на рынке и, по возможности, уступают своим покупателям.

Журналисты Новини.LIVE отправились на "Привоз", чтобы узнать актуальную стоимость продуктов.

Овощи на Привозе

На прилавках действительно видно, что сезон овощей в разгаре. Все с украинских полей, в основном — из южных областей. Средняя цена на базовые продукты пока держится на уровне 25 гривен за килограмм: картофель, капуста, лук, свекла и морковь стоят одинаково. Это позволяет одесситам собирать привычный набор для борща без ощутимого удара по кошельку.

"Есть картофель, капуста, лук, свекла, морковка в одной цене, которая и дальше будет стабильная, я думаю, что подниматься не будет. Если бензин не подорожает, то цены не будут подниматься, конечно. Все овощи наши, не импортные", — говорит продавщица Оксана.

Продавщица Оксана о стоимости овощей. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей

Картофель — 30 грн/кг

Лук — 25 грн/кг

Морковь — 25 грн/кг

Свёкла — 25 грн/кг

Перец красный — 65 грн/кг

Баклажаны — 40 грн/кг

Огурцы — 65 грн/кг

Помидоры — 40 грн/кг

Капуста — 30 грн/кг

Цветная капуста — 65 грн/кг

Стоимость картофеля на Привозе. Фото: Новини.LIVE

Фрукты на Привозе

Фруктовые ряды, наоборот, добавляют цвета и настроения. Здесь запах спелых яблок смешивается с ароматом хурмы и груш. Осень — время витаминов, и продавцы уверяют, что товар есть на любой вкус. Украинские садоводы предлагают свежие яблоки, а зарубежные поставщики — сладкую азербайджанскую хурму.

"Есть грушки рикс по 70, есть хурма по 100 — получили очень плотненькую, хорошая азербайджанская. Есть яблоки гала, чемпион, голден, симеренка. Все домашнее, все из наших винницких садов", — рассказывает Оксана.

Ассортимент яблок на базаре. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов

Хурма (Азербайджан) — 100 грн/кг

Гранат — 90 грн/кг

Лимоны — 130 грн/кг

Мандарины — 130 грн/кг

Апельсины — 100 грн/кг

Нектарины — 150 грн/кг

Киви — 150 грн/кг

Бананы — 75 грн/кг

Яблоки — от 40 грн/кг

Азербайджанская хурма на базаре. Фото: Новини.LIVE

Рыба на Привозе

Возле рыбных рядов — оживление. Осенняя прохлада добавляет аппетита к свежей рыбе, которой на "Привозе" сейчас немало. Продавцы говорят, что из-за сезонного улова цены даже немного снизились. На лотках — карась, карп, щука, судак, черноморские бычки и глоська. Продавцы добавляют: главное — свежая рыба, и сейчас ее достаточно.

"Где-то что-то упало, где-то подешевело. Толстолоб подешевел, лещ подешевел немного, на 10-20 гривен. Рыбки много, сейчас сезон — это осень, рыбка есть. Ну, а люди ходят, даже просто приходят к нам поговорить", — улыбается продавщица Елена.

Продавщица Елена о стоимости рыбы. Фото: Новини.LIVE

Стоимость рыбы

Карась — 120 грн/кг

Карп — 120 грн/кг

Карп (маленький) — 100 грн/кг

Толстолоб — 50 грн/кг

Щука — 200 грн/кг

Бычки — 80 грн/кг

Сом (филе) — 300 грн/кг

Голова сома — 80 грн/кг

Глоська (черноморская) — 350-400 грн/кг

Бычки (черноморские) — 250 грн/кг

Судак — 250 грн/кг

Лещ (с икрой) — 80 грн/кг

Филе рыбы — 160 грн/кг

Карась на прилавке Привоза. Фото: Новини.LIVE

Мясо на Привозе

Мясные ряды "Привоза" также держат свои позиции. Торговцы говорят: небольшое повышение на закупки есть, но оно незначительное — около 10 гривен. Основные покупатели — постоянные клиенты, которые знают своего продавца годами. Свинина остается основным мясом на столе одесситов. Продавцы признаются: спрос стал осторожнее, но без мяса редко кто уходит.

"Немного поднялась цена на закуп, на 10 гривен. Большинство своих покупателей приходит, но сегодня мало людей: погода, отключения света. Не каждый может взять много мяса, потому что холодильники не работают. Берут понемногу, на один раз", — рассказывает Майя.

Продавщица Майя о свинине. Фото: Новини.LIVE

Стоимость свинины

Задняя часть — 220 грн/кг

Лопатка — 200 грн/кг

Шея — 280 грн/кг

Биточек — 260 грн/кг

Голяшка передняя — 120 грн/кг

Сало — 250 грн/кг

Свинина на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Копчености на Привозе

Возле прилавков с копченостями — тишина и запах дыма. Здесь, говорят, сейчас не до роскоши: люди покупают меньше, учитывая ситуацию в стране. Продавцы удерживают цены, чтобы не потерять покупателей, и сами признают — сейчас главное выжить, а не заработать. Сейчас для них даже небольшой спрос — уже поддержка, потому что главное, чтобы рынок жил и люди приходили.

"В принципе, цены у нас не изменились пока. У нас и так людей особо нет. Влияют тревоги, погода. Мы не можем поднять цены, понимаем, что сейчас война. У людей просто не хватает денег — они сначала оплачивают коммуналку, а это уже лакомство", — говорит продавщица Яна.

Продавщица Яна о стоимости копченостей. Фото: Новини.LIVE

Стоимость копченостей

Курица (любая часть) — 220 грн/кг

Куриная колбаска — 270 грн/кг

Куриное филе — 270 грн/кг

Купаты (колбаски) — 300 грн/кг

Купаты свиные — 350 грн/кг

Фаршированная шейка — 250 грн/кг

Копченые цыплята на прилавке базара. Фото: Новини.LIVE

Итак, цены на Привозе осенью 2025 года остаются относительно стабильными. Овощи и рыба даже немного подешевели, а вот мясо и копчености держатся на уровне предыдущего месяца. Продавцы не скрывают: экономика сложная, но рынок живет. Одесситы приходят не только за продуктами — здесь всегда можно почувствовать дух города, который не меняется даже во время войны.

