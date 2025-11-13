Видео
Україна
Видео

Копчености на одесском Привозе — как меняются цены

Копчености на одесском Привозе — как меняются цены

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 17:05
обновлено: 17:25
Копчености на Привозе: сколько стоят и почему не дорожают
Люди покупают копчености на базаре. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на войну и уменьшение покупательной способности, на одесском Привозе продолжают торговать копченостями собственного производства. Продавцы признаются — людей стало меньше, но главное, чтобы рынок жил. Здесь сейчас ценят каждого покупателя, потому что даже небольшой спрос помогает удержаться на плаву.

Журналисты Новини.LIVE посетили "Привоз" и узнали актуальные цены на копчености.

Читайте также:

Спрос на копчености

Возле прилавков с копченостями — покой и запах дыма, витающий в воздухе. Продавцы говорят: сейчас не до роскоши, люди покупают меньше, учитывая непростое время. Впрочем, цены пока не меняют, чтобы не потерять клиентов. Для многих торговля стала не способом заработка, а возможностью просто удержать бизнес и поддержать рынок.

"В принципе, цены у нас не изменились пока. У нас и так людей особо нет. Влияют тревоги, погода. Мы не можем поднять цены, понимаем, что сейчас война. У людей просто не хватает денег — они сначала оплачивают коммуналку, а это уже лакомство", — говорит продавщица Яна.

Ціни на копченості на Привозі в Одесі
Продавщица Яна во время общения с журналистами. Фото: Новости.LIVE

Стоимость копченостей

Ассортимент на прилавках разнообразен — от курятины до свиных колбасок. Продавцы говорят, все производят, режут, коптят и упаковывают собственноручно. Цены на продукцию остаются стабильными уже несколько месяцев.

Цены на копчености:

  • Курица (любая часть) — 220 грн/кг
  • Каркасы, кости — 110 грн/кг
  • Куриная колбаска — 270 грн/кг
  • Куриное филе — 270 грн/кг
  • Купаты (колбаски) — 300 грн/кг
  • Купаты свиные — 350 грн/кг
  • Фаршированная шейка — 250 грн/кг
Ціни на копченості на Привозі в Одесі
Копченые курицы на прилавке. Фото: Новости.LIVE

По словам продавщицы, на производство одной курицы уходит несколько дней — мясо режут, готовят и коптят самостоятельно. Кур закупают, но весь процесс обработки происходит здесь, на месте. Несмотря на трудности, предприниматели не сдаются: главное, чтобы люди приходили и рынок продолжал жить.

Ціни на копченості на Привозі в Одесі
Колбасы на базары. фото: Новости.LIVE

Напомним, мы сообщали о том, что в некоторых супермаркетах подешевели яйца. Также мы писали, сколько должна стоить качественная красная и черная икра.

Одесса продукты рынок Одесская область Новости Одессы цены
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
