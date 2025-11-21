Цены на продукты зимой 2026 возрастут — как с этим связаны проблемы с энергетикой

Овощи на прилавке базара. Фото: Новини.LIVE

Зима с каждым днем приближается в условиях, когда экономика Украины переживает сразу несколько параллельных кризисов — от энергетических рисков до кадрового дефицита. Однако больше всего что сейчас волнует украинцев, — это возможный рост стоимости продуктов. Колебания цен на продукты стали почти регулярными: то яйца дорожают в полтора раза, то фрукты исчезают с прилавков из-за неурожая.

Продолжится ли такая динамика этой зимой, журналисты Новини.LIVE спросили у экономиста Юрия Гринченко.

Цены растут

Украинский аграрный рынок остается одним из самых уязвимых к ценовым колебаниям. И дело не только в войне — хотя она, безусловно, существенно влияет на логистику, экспорт и расходы фермеров. Главный риск часто возникает там, где его меньше всего ожидают: в природных факторах и болезнях животных или растений. Даже незначительный дисбаланс между спросом и предложением в отдельных сегментах может запустить "цепную реакцию".

"В аграрном секторе скачки цен возможны не только из-за военных рисков. Например, болезни могут резко уменьшить количество продукции — как это было с яйцами, когда даже небольшое падение предложения создало значительный ценовой скачок. То же самое может произойти и в животноводстве, и с урожаем. В этом году в Одесской области многие фруктовые культуры получили сильное поражение — это сразу сказалось на их стоимости. В пищевом секторе цены традиционно наиболее уязвимы к таким колебаниям", — объясняет экономист Юрий Гринченко.

Экономист Юрий Гринченко о стоимости продуктов в Украине. Фото: Новини.LIVE

Аграрный сектор остается территорией повышенных рисков, где любые природные или производственные сбои мгновенно становятся ощутимыми на кошельках украинцев. И для прогноза на зиму этот фактор — один из определяющих.

Инфляция в Украине

Украина не в вакууме — мировые цены на продукты дорожают уже третий год подряд. Но украинская инфляция традиционно движется быстрее, чем среднемировые показатели. К этому добавляется война, логистические риски, проблемы с производством и снижение объемов экспорта.

"Украинская инфляция в сфере пищевых продуктов следует мировым тенденциям. Во всем мире продукты дорожают, но у нас — примерно вдвое быстрее. Если глобальная инфляция составляет 7-8%, то украинская — 15-18%. Пока нет факторов, которые могут ее усилить, но отдельные скачки на 15-20% возможны — аграрный сектор всегда так реагирует. В среднем, если 18% в год, это означает 1,5-2% роста ежемесячно", — уточняет экономист.

Цена на овощи на базаре. Фото: Новини.LIVE

Даже при отсутствии "шоковых" факторов, продукты в Украине будут расти в цене и в дальнейшем. Это естественный результат совокупности рисков, с которыми страна входит в новый зимний сезон.

Мораторий на стоимость продуктов

Вопрос регулирования цен — один из самых сложных в условиях войны. Он всегда стоит между двумя плохими решениями: либо допускать высокое инфляционное давление, либо переходить к жесткому контролю рынка. История знает много примеров того, как государства пытались вмешиваться в стоимость продуктов — и почти всегда это заканчивалось негативными последствиями.

"Все государства во время войны сталкиваются с дилеммой: ограничивать цены или принимать риски инфляции. Оба варианта плохие. Страны, которые пытались жестко регулировать стоимость продуктов, рано или поздно переходили к карточной системе и нормированию. Так было в Германии, Британии, США в периоды больших войн. Карточная система порождает коррупцию и теневой рынок с заоблачными ценами. Поэтому это тоже плохой вариант", — отмечает экономист Юрий Гринченко.

Стоимость картофеля на рынке. Фото: Новини.LIVE

Украина пытается пойти путем поддержки конкретных социальных групп, а не прямого ограничения цен. Это важный момент для понимания того, чего ждать от государства этой зимой.

Социальные выплаты

Украина выбрала модель адресной помощи, а не ручного регулирования. Это сделано для того, чтобы избежать дефицита товаров и теневых схем, но при этом поддержать тех, кто сильнее всего ощущает рост цен. И хотя этот путь не является идеальным, он минимизирует риски, которые при других обстоятельствах могли бы быть значительно хуже.

"Украинское правительство пытается сбалансировать ситуацию тем, что предоставляет денежные выплаты гражданам с низкими доходами. Это позволяет хотя бы частично компенсировать подорожание базовых продуктов. Вариант компромиссный, не идеальный — но идеальных рецептов здесь нет. Каждое решение имеет свои риски", — отмечает эксперт.

Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE

Рост цен зимой 2026 года будет, но вряд ли будет иметь шоковый характер. Однако ценовые всплески — особенно на отдельные категории продуктов — вполне возможны, и именно аграрный сектор остается самой уязвимой точкой.

