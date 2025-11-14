Видео
Удары по энергетике — как это сказывается на экономике Украины

Дата публикации 14 ноября 2025 22:33
обновлено: 17:57
Как удары по энергетике и нехватка кадров влияют на экономику Украины
Энергетики работают на объекте. Фото: Associated Press

Энергетический сектор и в дальнейшем остается одним из ключевых факторов экономической устойчивости Украины. Несмотря на масштабные удары и постоянную угрозу вражеских атак, система входит в зиму 2025-2026 годов значительно более подготовленной, чем в период первого большого блэкаута зимой 2023-го. Однако уязвимость инфраструктуры никуда не исчезла — каждое поражение энергетических объектов наносит стране миллиардные убытки, влияет на промышленное производство и заставляет перенаправлять ресурсы на аварийные нужды.

Насколько вражеские удары по энергетике могут сказаться на экономической состоятельности Украины, журналисты Новини.LIVE спросили у экономиста Юрия Гринченко.

Энергетика Украины

В непростое зимнее время даже краткосрочные отключения электроэнергии способны остановить целые производственные цепи. Бизнесы, работающие в режиме непрерывного производства, сталкиваются с дополнительными финансовыми потерями, а предприятия, зависящие от электронных систем управления, вынуждены инвестировать в альтернативные источники питания. Несмотря на активную работу государства и частных компаний, энергетическая устойчивость остается наиболее критическим элементом экономического фронта.

"Мы гораздо лучше подготовлены, чем зимой 2023 года  есть резервные мощности, налажено перераспределение энергии между промышленными производствами и бытовыми потребителями. Но любое поражение энергетического сектора отвлекает государственные и инвестиционные средства, останавливает производственные циклы. В результате блэкауты могут влиять на ВВП  до 30-40% секторов экономики испытывают этот эффект", — объясняет экономист Юрий Гринченко.

Генератор біля магазину під час відключень світла
Генератор возле магазина во время отключений света. Фото: Новини.LIVE

В случае повторных массированных атак Украина рискует потерять не только часть энергетических мощностей, но и миллиарды гривен вследствие падения промышленного производства и необходимости компенсировать убытки. Фактически энергетика сегодня — это главная линия обороны экономики.

Дефицит рабочей силы

Параллельно с энергетическими вызовами украинская экономика столкнулась с другим системным явлением — серьезным дефицитом кадров. Война, мобилизация и миграция существенно сократили количество работников в большинстве отраслей. Для бизнеса это означает не только усложнение производственных процессов, но и прямое уменьшение инвестиционных возможностей.

"Начинает все больше ощущаться нехватка рабочей силы, особенно квалифицированных специалистов. Недаром уже звучат разговоры о необходимости привлечения трудовых мигрантов. Мы видим, что нехватка кадров ограничивает инвестиционные возможности во всех секторах", — объясняет эксперт.

Економіст Юрій Грінченко про Українську економіку
Экономист Юрий Гринченко об украинской экономике. Фото: Новини.LIVE

По словам эксперта, кадровый кризис — это не только следствие отъезда украинцев за границу. Часть людей сменила профессию, часть — переехала из прифронтовых областей или оставила отрасли с повышенным риском. В результате дефицит работников сегодня испытывают даже те компании, которые ранее не имели проблем с наймом. Особенно остро нехватка кадров сказывается в промышленности, логистике, строительстве и сфере услуг. Для инвесторов это создает дополнительный барьер: в стране, где недостаточно рабочей силы, новые производственные проекты автоматически становятся дороже и менее прогнозируемыми. В то же время предприятия вынуждены повышать зарплаты, чтобы удержать работников, что усиливает инфляционное давление.

Ранее мы писали, в каком состоянии сейчас экономика Украины и чего стоит ожидать уже этой зимой. А также о том, поднимется ли зарплата учителей в ближайшее время.

Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
