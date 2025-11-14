Украинская экономика 2026 - прогнозы и перспективы на зиму

Люди возле обменника. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на постоянные обстрелы, потерю части инфраструктуры и кадровый дефицит, экономика страны продолжает работать, приспосабливаясь к военным условиям. Поддержка партнеров как никогда нужна именно накануне зимы, особенно когда враг активизировался и пытается уничтожить всю энергетику страны. Громкие коррупционные скандалы на этом фоне только ухудшают наше положение.

Насколько украинская экономика готова к новым вызовам и не обрушится ли она уже этой зимой? Журналисты Новини.LIVE поговорили с экономистом Юрием Гринченко.

Украинская экономика сейчас

Украинская экономика пережила четыре года в состоянии войны, но сумела избежать коллапса. На фоне постоянных угроз инфраструктуре, экспорту и бизнесу, страна постепенно выстраивает новую модель экономической устойчивости. Нынешнее состояние экономики — это не только результат внешней поддержки, но и внутренних процессов адаптации.

"Украинская экономика существует уже почти четыре года в состоянии войны. Есть процессы динамические, она меняется по сравнению с 2022-2023 годами. Проблемы, которые тогда казались критическими, сейчас в значительной степени сняты. Например, экспорт — сегодня довольно стабильный — как аграрный, так и промышленный", — отмечает экономист Юрий Гринченко.

Экономист Юрий Гринченко об украинской экономике. Фото: Новини.LIVE

Эксперт подчеркивает: с 2022 года ситуация постепенно выровнялась. Экономика "поставлена на военные рельсы", однако внутри страны сохраняется относительное равновесие. Спрос на товары остается стабильным, предприятия продолжают работать, а правительство — обеспечивать финансовую дисциплину. В то же время накопление системных проблем становится все более заметным.

Международная поддержка

Важный аспект на сегодня — это роль внешнего финансирования. Украинская экономика в значительной степени держится на международной помощи, которая обеспечивает макроэкономическую стабильность. Однако такая зависимость, по словам эксперта, создает дополнительные риски для инвесторов.

"Проблема украинской экономики — это зависимость от внешней помощи. Она не влияет непосредственно на ежедневную деятельность бизнеса, но создает риски. И отечественные, и иностранные инвесторы из-за этой неопределенности сокращают вложения в украинские секторы, где ранее активно работали", — говорит экономист.

В ЕС согласовали новую помощь. Фото: УНИАН/Владислав Мусиенко

Вопрос эффективности использования международных средств остается чувствительным. Любые скандалы или сомнения относительно прозрачности могут осложнить дальнейшее финансирование. Именно поэтому правительство должно не только обеспечивать контроль, но и поддерживать доверие со стороны партнеров.

Политические риски

Вопрос международной поддержки непосредственно связан с политическим контекстом. Помощь от союзников зависит от решений в парламентах ЕС и США, а следовательно — от внутренней политической ситуации в этих странах. Любые скандалы или сомнения в прозрачности украинских процессов могут стать поводом для задержки решений.

"Мы знаем, что помощь выделяется на основе голосований в Европейском парламенте или национальных парламентах. Есть страны, которые относятся к Украине недружелюбно, и они используют эти вопросы, чтобы усложнить процесс. Это не приведет к полной остановке помощи, но сделает ее политически более сложной и длительной", — отмечает Юрий Гринченко.

Люди в очереди за гуманитарной помощью. Фото: УНИАН/Мариенко Андрей

Главная задача украинской власти — сохранить доверие доноров через прозрачность и выполнение договоренностей. Только тогда финансовая поддержка останется стабильной даже в политически турбулентных условиях.

Бюджет Украины

Отдельное внимание — к стабильности бюджета. Несмотря на колоссальные расходы войны, Украина демонстрирует макроэкономическую устойчивость. Значительную роль в этом играет внешняя финансовая помощь, благодаря которой правительству удается удерживать курс гривны и избегать коллапса отдельных секторов экономики.

"Наш бюджет, по своей форме, сбалансированный. Да, большая часть полагается на внешнюю помощь, но программы поддержки работают эффективно. Мы не видим сильных валютных колебаний или краха секторов экономики. Это создает определенное инфляционное давление, но одновременно поддерживает внутренний спрос — ключевой фактор устойчивости украинской экономики", — отмечает эксперт.

Гривна в руках женщины. Фото: Новини.LIVE

Внутренний спрос — это то, что держит страну "на плаву". Даже несмотря на потерю части рабочей силы, украинцы продолжают потреблять, а государство через социальные программы подпитывает этот процесс. Такая модель позволяет избегать стагнации, хотя и одновременно создает дополнительное инфляционное давление.

