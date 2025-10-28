Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Поддержка бизнеса на Одесчине — кто может претендовать на выплаты

Поддержка бизнеса на Одесчине — кто может претендовать на выплаты

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 15:45
обновлено: 15:29
Компенсация для бизнеса за военные убытки в Одесской области
Разрушенный в результате обстрела Одессы магазин. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Украине запускают программу поддержки бизнеса, пострадавшего от войны. Предприятия, в частности в Одесской области, могут получить компенсацию за разрушенное имущество и застраховаться от военных рисков. Программа должна помочь бизнесу выстоять и продолжить работу даже в прифронтовых регионах.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Реклама
Читайте также:

Компенсации после обстрелов

Правительство ввело новую программу компенсации военных рисков для украинских предпринимателей. Она предусматривает выплаты до 10 миллионов гривен за разрушенное или поврежденное в результате российских атак имущество. Кроме того, бизнес сможет застраховаться от военных рисков по сниженным ставкам. Годовое возмещение по такой страховке может составлять до 1 миллиона гривен.

Как отметил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, эта инициатива станет важной поддержкой для предпринимателей прифронтовой Одесской области. По его словам, такая поддержка поможет стабилизировать экономику региона, который регулярно подвергается атакам со стороны России.

"Это еще один шаг, чтобы помочь нашему бизнесу выстоять и развиваться. Спасибо Президенту Украины и Правительству за инициативу, а всем предпринимателям - за совместную работу и доверие", — написал Кипер.

Напомним, мы сообщали о том, как будет работать механизм страхования бизнеса. Также мы писали, что Гетманцев рассказал о льготных кредитах для бизнеса.

Одесса выплаты Одесская область компенсация Новости Одессы страховые выплаты
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации