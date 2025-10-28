Компенсация для бизнеса за военные убытки в Одесской области

Разрушенный в результате обстрела Одессы магазин. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Украине запускают программу поддержки бизнеса, пострадавшего от войны. Предприятия, в частности в Одесской области, могут получить компенсацию за разрушенное имущество и застраховаться от военных рисков. Программа должна помочь бизнесу выстоять и продолжить работу даже в прифронтовых регионах.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Компенсации после обстрелов

Правительство ввело новую программу компенсации военных рисков для украинских предпринимателей. Она предусматривает выплаты до 10 миллионов гривен за разрушенное или поврежденное в результате российских атак имущество. Кроме того, бизнес сможет застраховаться от военных рисков по сниженным ставкам. Годовое возмещение по такой страховке может составлять до 1 миллиона гривен.

Как отметил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, эта инициатива станет важной поддержкой для предпринимателей прифронтовой Одесской области. По его словам, такая поддержка поможет стабилизировать экономику региона, который регулярно подвергается атакам со стороны России.

"Это еще один шаг, чтобы помочь нашему бизнесу выстоять и развиваться. Спасибо Президенту Украины и Правительству за инициативу, а всем предпринимателям - за совместную работу и доверие", — написал Кипер.

